Mako, la principessa giapponese innamorata di un borghese che rinuncia al titolo e anche ai soldi

L'Agenzia della casa reale giapponese sta valutando la decisione della principessa Mako - nipote dell'attuale Imperatore Naruhito - di non ricevere l'indennizzo governativo che le spetta di diritto dopo il matrimonio. Lo riferiscono i media nipponici, facendo notare che in quel caso si tratterebbe della prima volta dal termine della Seconda guerra mondiale che il compenso non venisse corrisposto. La principessa 29enne si appresta a sposare il fidanzato borghese, suo coetaneo ed ex compagno di università, Kei Komuro, e per questo motivo perderà il titolo reale. L'indennizzo - valutato intorno ai 152 milioni di yen (1,17 milioni di euro) - è stato pensato per garantire «il mantenimento di una vita dignitosa» dopo l'allontanamento dalla famiglia.

Mako ha fatto intendere che preferisce rifiutare l'indennità a seguito delle critiche sollevate dalla stampa sul progetto di matrimonio, a causa di una disputa finanziaria che ha riguardato la madre di Komuro e il suo ex compagno - che secondo la ricostruzione dei fatti avrebbe finanziato l'istruzione del giovane. In aprile lo stesso Komuro - che sta seguendo un percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge - si era impegnato a restituire personalmente la somma di denaro. Il matrimonio tra i due giovani era stato annunciato nel novembre 2017, ma pochi mesi dopo, nel febbraio 2018, la stessa principessa, tramite l'agenzia della Casa reale, si era trovata costretta a rettificare il programma, citando «la mancanza di una adeguata preparazione per un evento di tale portata», scusandosi con l'opinione pubblica. Al termine del 2020, il principe Akishino, padre di Mako e fratello minore dell'attuale sovrano, si era detto favorevole al matrimonio della figlia primogenita, mettendo fine alle perplessità sollevate dopo il fidanzamento e il controverso rinvio delle nozze.

Komuro è atteso in Giappone nella giornata di lunedì, ed entro il mese di ottobre la coppia dovrebbe sposarsi al comune di Tokyo, dove al momento, secondo la stampa locale, non è prevista una cerimonia solenne. Mako ha detto no, come ha fatto sapere l’agenzia ufficiale giapponese Kyodo, anche i riti con cui di norma le principesse abbandonano i propri diritti e status dinastici per sposarsi. E quindi niente “Nosai no Gi”, ovvero la festa che prevede lo scambio di doni tra le famiglie dei promessi sposi. E niente “Choken no Gi”, l’incontro ufficiale con l’imperatore e consorte prima del matrimonio.Dopo le nozze Mako lascerà la residenza al centro della capitale e seguirà suo marito negli Stati Uniti.