Afghanistan, i vertici militari Usa contraddicono Biden: “Gli avevamo consigliato di tenere almeno 2500-3500 soldati”

I vertici militari Usa hanno riferito al Senato che Joe Biden ricevette le valutazioni dei generali sull'Afghanistan prima del ritiro. Ma il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley e il capo del comando centrale Usa Kenneth McKenzie hanno contraddetto il presidente affermando di avergli consigliato - senza successo - «di mantenere 2500-3500 soldati per garantire la stabilità del governo e dell'esercito di Kabul». In precedenza Biden aveva sostenuto di non aver mai ricevuto alcun suggerimento in questo senso dai suoi consiglieri militari.