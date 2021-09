Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid

Nel frattempo il Giappone revoca lo stato di emergenza, mentre in Russia si registra un record di decessi. L’Italia dà il via alla terza sommnistrazione per over 80, ospiti Rsa e medici

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto la sua terza dose di vaccino Pfizer, dopo che i regolatori federali hanno raccomandato la dose di richiamo per le persone con oltre 65 anni d’età, con malattie preesistenti o che lavorino in ambienti ad altro rischio. «La cosa più importante che dobbiamo fare è far sì che più gente sia vaccinata», ha detto il presidente americano prima di farsi iniettare il siero, sottolineando di non aver avuto effetti collaterali dopo la seconda dose.

Covid, Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer

Giordania: domani riapre valico Jaber con Siria

Da domani la Giordania riaprirà completamente l'importante valico di frontiera di Jaber con la Siria. Lo riportano i media giordani inquadrando la misura nel parziale allentamento delle restrizioni prese a causa della pandemia covid. Il presidente del Sindacato dei proprietari delle società di sdoganamento e trasporto merci, Dhaifallah Abu Aqoula - citato dall'agenzia Petra - ha detto che la decisione è «un passo importante» per rilanciare il commercio bilaterale e il movimento turistico. «La riapertura di Jaber per i passeggeri e i beni incoraggerà anche i Paesi del Golfo - ha aggiunto - a trasportare le loro merci su camion giordani».

Russia, record di 852 morti in un giorno

La Russia registra il record di 852 morti in un giorno per Covid, confermando un trend che dura da giorni con circa 700-800 vittime al giorno. Le autorità hanno riportato 21,559 nuovi casi nelle ultime 24 ore, poco meno dei 22,236 di lunedì.

Covid, il Giappone revoca lo stato di emergenza nazionale

Secondo quanto affermato dal ministro dell’Economia Yasutoshi Nishimura, il Giappone revocherà giovedì lo stato di emergenza, che era stato dichiarato lo scorso 12 luglio, in vista delle Olimpiadi e della Paraolimpiadi. La decisione è stata presa dopo il riscontro di un calo nei contagi e nei decessi. Fine quindi dello stato di emergenza per il covid a Tokio e in altre 18 prefetture del Paese a partire da giovedì. In altre zone del Giappone, terminerà lo stato di quasi emergenza, ha confermato il Premier uscente, Yoshihide Suga, dopo il via libera della Commissione tecnica. Per la prima volta dallo scorso 4 aprile, nessuna delle 47 prefetture del Giappone sarà in stato di emergenza o in quasi stato di emergenza. Per un altro mese resteranno però in vigore alcune limitazioni per i ristoranti e gli eventi su larga scala nel tentativo di limitare la ripresa dei contagi. «La nostra risposta alla diffusione del virus si concentrerà ora nelle vaccinazioni e nel miglioramento del sistema sanitario. Lavoreremo inoltre per trovare un equilibrio tra le misure restrittive per combattere il Covid e il ripristino di una vita normale per i cittadini giapponesi. I nuovi casi aumenteranno senza dubbio dopo la revoca dello stato di emergenza», ha detto Nishimura. «Dobbiamo continuare con le misure necessarie per prevenire un rialzo» dei casi, ha detto, aggiungendo che se i contagi aumentassero di nuovo in modo significativo sarebbe possibile il ripristino di una «quasi emergenza» più limitata. l governo giapponese, secondo quanto scrive l'agenzia Kyodo, prevede ora di allentare le restrizioni per gradi, con i governatori di ogni prefettura chiamati a decidere quali misure dovranno restare attive e quali possono essere sospese.

Francia, bloccato vaccino a Rna Sanofi

Interrotta la sperimentazione per il vaccino a Rna messaggero contro il Covid-19. La terza fase non verrà portata avanti da Sanofi, che si ferma prima dell’ultimo passo verso la commercializzazione. Lo ha annunciato la società farmaceutica francese, che nonostante i risultati positivi della fase 1-2 della sperimentazione del suo vaccino a Rna messaggero, ritiene che il prodotto arriverà sul mercato troppo tardi, quando saranno state prodotte 12 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid da qui alla fine dell’anno. Si concentrerà però sullo sviluppo dell’altro siero contro il virus.

La situazione in Italia

Via alla terza dose per over 80, ospiti Rsa e medici

Parte oggi il terzo ciclo della campagna vaccinale di massa, indirizzata ad anziani di età superiore agli 80 anni, ospiti delle Rsa e medici, infermieri e personale sanitario over 60 o con patologie.

Bassetti: «Salvini incoerente». E sugli stadi: «100% della capienza solo con vaccino»

«C'è tanta incoerenza in quello che dice Salvini. Perché non vuole il Green Pass e vuole il 100%. Allora non è che si può avere tutto. Io dico 100%, non con Green Pass, con vaccino». Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive del S. Matteo di Genova, ad Agorà su Rai3. Sulla questione dell’ampliamento della capienza per gli stadi ha poi affermato che «con le mascherine credo si possa tranquillamente arrivare oltre 80%, e non ci si è arrivati perché c'è un problema di afflusso e deflusso delle persone». Il problema, però, ha aggiunto, è anche un altro «ovvero che chi gestisce gli stadi non ha capito come stanno le cose. Ho visto visto aprire stadi al 50% ma con gli spettatori tutti infilati in una zona, invece vanno distribuiti equamente in tutto lo spazio. Se li metti tutti in tribuna, tutti nei distinti o in una curva non stai facendo distanziamento». Il messaggio diverso, conclude, «potrebbe esser quello che viene dagli Stati Uniti: si può aprire al 100% della capienza, anche al chiuso, ma solo per vaccinati, quindi non più un Green Pass che preveda anche il tampone, ma esclusivamente per vaccinati».

Telegram oscura canali no vax, «violati termini di servizio»

I canali «Basta dittatura» e «Basta dittatura chat» sono stati chiusi da Telegram per violazione dei termini di servizio. Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta «questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram».

Riapertura musei con capienza al 100%: «Un altro passo verso la normalità»

«Accoglieremo con gradimento questa decisione, che ci avvicinerà di un altro passo verso la normalità. Del resto, già in tempo di piena pandemia, quasi un anno fa, uno studio dell’Università politecnica di Berlino aveva comprovato che musei, teatri e cinema sono i luoghi pubblici a minor rischio di contagio». Lo afferma il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla sicurezza per gli accessi al 100% nei musei, raccomandando di «garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi».

Anche Paola D'Agostino, direttrice dei Musei del Bargello di Firenze, ha commentato fiduciosa: «È un buon segnale, è la conferma che tutte le misure adottate finora - anche grazie all'impegno profuso dal personale dei musei - hanno portato effetti positivi, ma aspettiamo le indicazioni dal Ministero della Cultura».

Sorveglianza epidemiologica compromessa per mancanza di risorse: «Ora si indaghi sull’Italia»

«Ora la commissione d’inchiesta farsa, o meglio che i parlamentari bergamaschi bresciani e lombardi hanno tentato di rendere tale, sarà costretta ad indagare sull’Italia». A dichiararlo è l’avvocato Consuelo Locati del comitato Noi denunceremo, dopo il servizio su Presa Diretta dedicato alla «modifica della definizione di caso sospetto covid per mancanza di risorse» (stando alle parole dell’ex Dg della Prevenzione Claudio d’Amario), che avrebbe compromesso la sorveglianza epidemiologica facendo sì che il Covid si diffondesse incontrollato per almeno un mese, «come peraltro noi stiamo dicendo ormai da mesi». Poi, continua Locati, «da quanto emerge dall’articolo del vice-direttore de La Verità, Francesco Borgonovo l’Italia avrebbe disatteso anche le richieste dell’Ue sui test ai viaggiatori provenienti da Wuhan di fatto permettendo a migliaia di persone potenzialmente infette ma asintomatiche di entrare nei confini italiani e quindi europei. Questo spiegherebbe come mai la pandemia in Europa sia scoppiata proprio in Italia e non in altri Paesi come la Germania o la Francia».