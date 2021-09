John Nkengasong ricevuto da Papa Francesco, Rutelli: “Un eroe del nostro tempo”

Insignito da Time come una delle 100 persone più influenti al mondo un mese fa a Venezia aveva ricevuto il Soft Power Prize. Biden lo ha proposto ambasciatore mondiale per al lotta al Covid

Dopo avere ricevuto a Venezia un mese fa il nostro primo Soft Power Prize, John Nkengasong è stato invitato da Papa Francesco «ad illustrare le sfide mondiali per affrontare COVID e altri mali (AIDS, malaria), da virologo e scienziato impegnato sul terreno più difficile, l'Africa. Ne va della salute del mondo intero. Siamo ormai amici, e l'ho incontrato a Roma prima del suo ritorno a Addis Abeba. Nelle ultime settimane John è stato insignito da Time come una delle "100 persone più influenti del mondo"; Joe Biden l'ha proposto come Ambasciatore mondiale per la lotta al COVID. Ricordate questo nome camerunese: è difficile da pronunciare, ma le sue parole sono facili da capire». Lo scrive Francesco Rutelli, presidente del Soft Power Club, sul suo profilo facebook.