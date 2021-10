Incursione di 38 caccia militari cinesi su Taiwan

Il premier Su Tseng-chang: «La Cina sta costruendo in modo disperato il suo potere e sta minando la pace regionale»

TAIPEI. Taiwan denuncia la Cina per aver inviato nel proprio spazio aereo 38 aerei da guerra, con quella che la più grande incursione di Pechino mai registrata. Il ministero della Difesa Nazionale di Taipei ha detto che un primo gruppo di 25 aerei (tra i quali 18 caccia J-16, quattro Su-30, 2 cacciabombardieri H-6 e un aereo Yun-8) hanno condotto le loro incursioni nella mattinata di ieri, giorno in cui la Cina ha celebrato la sua festa nazionale. Un secondo gruppo di 13 (10 caccia J-16, due cacciabombardieri H-6 e un kJ500) è stato avvistato in serata.

Il premier di Taiwan Su Tseng-chang oggi ha detto che la Cina «sta costruendo in modo disperato il suo potere militare e sta minando la pace regionale». Il ministero della Difesa ha specificato che sono stati inviati messaggi radio e che il sistema di difesa anti-missilistica è stato attivato. Tra gli aerei inviati da Pechino anche cacciabombardieri in grado di trasportare armi atomiche.

Nei mesi scorsi Taiwan ha registrato simili incursioni, l'ultima delle quali il 23 settembre, con 24 aerei militari di Pechino entrati nel suo spazio aereo subito dopo che Taipei ha presentato richiesta di entrare nell'accordo per la partnership Trans-Pacifica Cptpp.