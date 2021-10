Usa, si ferma il campionato femminile: “Diciamo stop agli abusi degli allenatori”

Si è dimessa la commissaria della Lega, Lisa Baird, colpevole di non avere ascoltato le denunce della calciatrici, in particolare sul comportamento del coach Paul Riley

È un grande e grave scandalo quello che si sta abbattendo sul calcio femminile negli Stati Uniti, come racconta il New York Times, e che ha portato le calciatrici professioniste a dire basta ai maltrattamenti subiti e a fermare il campionato: «Vogliamo cambiamenti sostanziali», hanno detto.

Giovedì mattina un allenatore è stato licenziato con l’accusa di avere costretto una sua giocatrice a fare sesso con lui. Il suo licenziamento è arrivato due giorni dopo che l'allenatore di un'altra squadra era stato licenziato in seguito alla denuncia di una calciatrice che aveva raccontato di essere stata minacciata e insulti personali, e diversi mesi dopo che Lisa Baird, la commissaria della National Women's Soccer League, aveva evitato di ascoltare le preoccupazioni di una tesserata sul comportamento dell’allenatore.

Giovedì sera un centinaio di calciatrici si sono riunite in videoconferenza condividendo altre storie di abusi. Per due ore hanno discusso su cosa fare. La loro decisione è arrivata vicino a mezzanotte: chiedere alla Lega di annullare le cinque partite in programma per questo fine settimana. La richiesta è stata accolta: torneo sospeso. In più sono arrivate anche le dimissioni della Baird: «Questa settimana, e gran parte di questa stagione, è stata incredibilmente traumatica per le giocatrici e il nostro staff, e mi assumo la piena responsabilità per il ruolo che ho svolto - ha detto –. Consapevoli di questo trauma, abbiamo deciso di non andare in campo questo fine settimana per dare a tutti la possibilità di riflettere. C’è molto da sistemare».

Stelle della Nazionale come Megan Rapinoe, Alex Morgan e Carli Lloyd si sono schierate al fianco delle colleghe che hanno reso pubbliche le loro storie fatte di di anni di maltrattamenti da parte degli allenatori che hanno chiesto che la Lega faccia di più per proteggerle dagli abusi, chiamando direttamente in causa Lisa Baird e i suoi tentativi di mettere tutto a tacere.

La questione è ancora più ampia e riguarda le dinamiche del potere negli sport femminili: le calciatrici, la maggioranza guadagna 31mila dollari l’anno, rischiano di restare senza squadra molto di più rispetto a quanto succede nei campionati maschili, con il potere decisionale che è in gran parte nelle mani di uomini che possiedono, gestiscono e allenano le squadre. Tonya Antonucci, che è stata la prima commissario del calcio professionistico femminile, predecessore della Nwsl, ha denunciato la disparità finanziari che esiste tra i club femminili e quelli maschili, nonostante la diffusione e il successo che il calcio femminile vive negli Stati Uniti.

La National Women's Soccer League è diventata di gran lunga la Lega di calcio professionistica femminile di maggior successo negli Stati Uniti. Fondata nel 2012, ha resistito e ha avuto successo molto più a lungo dei suoi predecessori: la Women's United Soccer Association e il Women's Professional Soccer, sono durate entrambi solo tre stagioni e hanno chiuso i battenti dopo perché non sono state in grado di trovare stabilità finanziaria. Anche la Nwsl ha conosciuto la sua parte di difficoltà - due delle sue squadre fondatrici non esistono più e altre si sono trasferite - ma ha raggiunto la nona stagione di attività e ora sta negoziando il suo primo contratto collettivo con le giocatrice. Ha anche un accordo televisivo nazionale con la CBS e i suoi finanziamenti non arrivano più in gran parte dalla United States Soccer Federation, l'organo di governo nazionale dello sport.

Ma, come è diventato evidente questa settimana, il bullismo e gli abusi hanno fatto parte della Lega fin dai suoi primi giorni. E, secondo le giocatrici, i dirigenti delle squadre e i funzionari della Lega non hanno fatto abbastanza per impedirlo.

Giovedì, The Athletic ha riferito di accuse secondo cui Paul Riley, che ha allenato il North Carolina Courage nel 2018 e nel 2019, aveva costretto una calciatrice a fare sesso con lui, altre due giocatori a baciarsi tra loro, e aveva inviato loro foto a sfondo sessuale. Riley aveva perso il suo lavoro di capo allenatore dei Portland Thorns nel 2015 per avere violato le regole della squadra, ma la Lega ha permesso a un’altra squadra di assumerlo poco dopo. Le violazioni non erano mai state rivelate pubblicamente. Martedì la Lega ha annunciato che l’allenatore del Washington Spirit, Richie Burke – che, secondo il Washington Post aveva scaricato «un fiume di minacce, critiche e insulti personali» sulle giocatori – era stato licenziato e che non gli sarebbe più stato permesso di lavorare nella Nwsl.

Alla fine di agosto, Christy Holly, l'allenatore del Racing Louisville, è stato licenziato per giusta causa e una stazione televisiva locale aveva raccontato chele giocatrici si erano lamentate di un «ambiente tossico». Farid Benstiti, il capo allenatore dell'O.L. Reign nell'area di Seattle, si è dimesso a luglio e venerdì l'amministratore delegato della squadra ha ammesso di aver chiesto lui di dimettersi dopo che una giocatrice aveva denunciato i commenti inappropriati fatti dell'allenatore.

A pagare per tutti è Lisa Baird. Ad aprile, Sinead Farrelly, ex Nwsl, giocatore, aveva scritto un'e-mail a Baird, dicendo di aver «vissuto in prima persona una condotta estremamente inappropriata» da parte dell’allenatore Paul Riley, accusando la Lega di non avere indagato accuratamente dopo il caso del 2015 che aveva portato al suo licenziamento. Accusa respinta dalla Baird, ma ribadita dalla Morgan che ha invitato la Lega ad assumersi le proprie responsabilità. Solo dopo lo stop al campionato, la Baird ha ammesso le sue responsabilità e chiesto scusa, ma troppo tardi per salvare il suo lavoro.