Afghanistan, attentato in una moschea durante le esequie per la morte della madre di Zabihullah: almeno 12 vittime

C'era in corso una funzione per la morte della madre di Zabihullah Mujahid, il principale portavoce dei talebani, nella moschea di Kabul quando è stata colpita da un'esplosione. La bomba all'entrata del luogo sacro ha fatto diversi morti. Nessuno ha rivendicato l'attentato ma gli attacchi dei miliziani dell'Isis sono aumentati in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere.

Il portavoce del ministero dell'Interno Qari Sayeed Khosty ha confermato che l'attacco è avvenuto «tra una folla di civili vicino all'ingresso della moschea di Eid Gah». Emergency, l'ong italiana che ha un ospedale a Kabul, ha 'twittato' di aver ricevuto quattro persone ferite. L'area intanto è stata transennata dai talebani.

Al momento dell'attentato, Zabihullah Mujahid si trovava all'interno del tempio. La Moschea Eid Gah, situata nel cuore della capitale afgana, si trova a pochi metri dal Palazzo Presidenziale afghano e dal ministero della Difesa.