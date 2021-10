Giappone, Fumio Kishida eletto primo ministro

Il parlamento giapponese ha designato Fumio Kishida primo ministro. Il nuovo leader dovrebbe annunciare un governo che include membri del governo uscente e volti nuovi. Kishida, discendente di una famiglia politica di Hiroshima, la scorsa settimana ha battuto il popolare capo della campagna di vaccinazione, Taro Kono, per diventare leader del Partito Liberal Democratico (Ldp) al potere. In parlamento la coalizione di governo del Pld ha una larga maggioranza. Kishida ha detto di essere pronto per l'alta carica: «Penso che sarà un nuovo inizio nel vero senso», ha detto ai giornalisti. «Voglio affrontare le sfide con determinazione e ferma determinazione per il futuro».

Kishida è considerato una figura affidabile, supportata dalla sua stessa fazione all'interno del Pld e non si ritiene che cambi in modo significativo le politiche dell'attuale governo. La sua elezione è arrivata dopo che il primo ministro Yoshihide Suga, che si è dimesso lunedì mattina, ha annunciato che non avrebbe più aspirato ad essere il leader del Pld dopo appena un anno in carica. Kishida dovrebbe presentare il suo nuovo governo nel pomeriggio. Secondo i media locali diversi importanti portafogli rimarrebbero nelle mani dei loro attuali occupanti. Tra loro potrebbero esserci il ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi, e il ministro della Difesa, Nobuo Kishi. Kishida, 64 anni, vuole rafforzare i legami con l'alleato statunitense, e ha mostrato preoccupazione per l'espansionismo militare della Cina, mentre sul piano interno ha promesso massicci stimoli all'economia per la ripresa dopo la pandemia di Covid-19 e di correggere le disparità di reddito. Il nuovo primo ministro si insedierà dopo una cerimonia alla presenza dell'imperatore, Naruhito.

Il compito più urgente di Kishida sarà la gestione della pandemia: il suo esecutivo dovrà bilanciare la revoca delle restrizioni con la prevenzione di nuovi focolai, in un momento in cui la campagna vaccinale del Paese vede circa il 60% della popolazione pienamente vaccinata contro il Covid-19. Diversi volti nuovi sono previsti nell'esecutivo guidato da Fumio Kishida, secondo quanto trapelato dai media giapponesi e come da lui stesso promesso nella corsa per la guida dell'Ldp, anche se alcune posizioni chiave rimarranno nelle mani degli alleati dell'ex premier Shinzo Abe e del ministro delle Finanze uscente, Taro Aso: viene data per certa la riconferma al Ministero degli Esteri di Toshimitsu Motegi, e alla Difesa di Nobuo Kishi, fratello di Abe, mentre il Ministero delle Finanze dovrebbe andare al cognato di Aso, Shunichi Suzuki. Kishida avrà anche il compito di guidare il partito di governo alle prossime elezioni, previste il 31 ottobre prossimo secondo quanto riferisce il Nikkei, le prime dopo il lungo "regno" dell'ex premier Shinzo Abe, dimessosi lo scorso anno per motivi di salute, e a cui ha fatto seguito l'esecutivo guidato da Yoshihide Suga, rimasto in carica un solo anno e bersaglio di forti polemiche per la gestione della pandemia di Covid-19.