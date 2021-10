Il premio Nobel 2021 per la Medicina va a Julius e Patapoutian per le scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto

Gli scienziati David Julius e Ardem Patapoutian hanno vinto il Premio Nobel 2021 per la medicina «per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto».

Julius utilizzava la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare il sensore delle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore.

Patapoutian ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che rispondono a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni. Le loro scoperte vengono utilizzate per mettere a punto cure per una serie di malattie, tra cui il dolore cronico.

Il premio più che centenario viene assegnato dalla Royal Swedish Academy of Sciences e vale 10 milioni di corone svedesi (circa 986mila euro).

La delusione di Bassetti

«Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 a Julius e Patapoutian? E' una grande delusione, forse è passato il tempo anche per questo riconoscimento», è il commento di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Con quello che è successo negli ultimi 2 anni, non avere la capacità di dare il premio a chi ha inventato la tecnica alla base dei vaccini anti-Covid a mRna rende questo premio desueto e anacronistico». Bassetti fa riferimento a Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, che insieme alla moglie Özlem Türeci ha sviluppato il vaccino anti-Covid a mRna. «Oggi per lui e la moglie ci sono altri riconoscimenti più importanti e lo dico da scienziato - sottolinea l'infettivologo - Chi ha sviluppato la tecnologia a mRna per il vaccino contro il coronavirus ha ottenuto più di un premio, il grandissimo plauso del mondo perché hanno salvato la vita a milioni di persone».