Calcio, in Australia ex giocatrici denunciano molestie e abusi

Lo scandalo degli abusi sessuali nel calcio femminile si estende all'Australia, dove diverse giocatrici hanno denunciato una cultura di tolleranza verso questi reati. Lisa de Vanna, 36 anni, ex attaccante delle Matildas, ha raccontato in un'intervista di aver subito più volte comportamenti predatori e molestie dalle sue compagne di squadra quando era un'adolescente.

«Sono stata molestata sessualmente? Sì. Sono stata vessata? Sì. Ho visto cose che mi hanno messo a disagio? Sì», ha dichiarato al Daily Telegraph di Sydney l'ex giocatrice dopo lo sciopero del calcio femminile Usa che si è fermato per protesta contro i casi di molestie sessuali. La de Vanna ha raccontato di esser stata palpata dalle compagne quando giocava per le Young Matildas e di aver subito altre molestie senza che i responsabili venissero perseguiti.

Le sue accuse sono state confermate dall'ex compagna Elissia Carnavas, e dall'ex allenatrice, Rose Garofano. Un'altra ex calciatrice, Rhali Dobson, ha affermato di aver subito abusi quando si era affacciata al calcio professionistico.

La Federcalcio australiana ha negato di essere stata a conoscenza di queste accuse e ha annunciato un'inchiesta indipendente sulle denunce. «Il calcio australiano ha una linea di tolleranza zero verso qualsiasi condotta che infranga i valori e gli standard che sono richiesti da chiunque sia coinvolto in questo sport», si legge in una nota. Il prossimo anno Australia e Nuova Zelanda ospiteranno i mondiali femminili di calcio.

Negli ultimi tempi sono stati denunciati casi di abusi anche nella ginnastica femminile e nell'hockey. E anche la Federazione nuoto ha avviato un'indagine dopo che una nuotatrice ha lasciato la squadra nazionale prima delle Olimpiadi di Tokyo per la presenza nello sport di “pervertiti misogini”.