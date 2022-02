Ucraina, tensione alle stelle, stranieri invitati a partire. Mosca allontana un sottomarino Usa. Telefonata di oltre un’ora tra Biden e Putin

La situazione in Ucraina si sta rapidamente deteriorando. A livelli talmente gravi che, a quanto si apprende da fonti diplomatiche, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all'Unità di crisi della Farnesina per gli sviluppi sulla situazione. Il Ministero degli Esteri ha invitato gli italiani a lasciare «temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili».

Nel pomeriggio si è tenuto un colloquio telefonico di 62 minuti tra il presidente Usa, Joe Biden e l'omologo russo, Vladimir Putin. La telefonata è stata organizzata ieri. Mosca aveva inizialmente suggerito lunedì ma la Casa Bianca ha spinto per oggi e la Russia alla fine ha accettato.

[[ge:gelocal:la-stampa:esteri:1.41221778:Video:]]

Anche Svezia, Olanda, Spagna, Marocco, Emirati Arabi, Kuwait e Iraq hanno invitato i propri cittadini a lasciare l'Ucraina appena possibile, sconsigliando qualsiasi viaggio nel Paese. La Germania riduce lo staff diplomatico all’ambasciata di Kiev, mentre la compagnia aerea olandese Klm ha deciso di fermare i voli.La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico in Ucraina e gli Stati Uniti ordinano ciò che già ieri era stato detto ufficialmente: l’evacuazione dell’ambasciata da Kiev è in atto.

Navi russe nel Mar Nero

Nello scacchiere, adesso anche i russi ammettono che si stanno muovendo. Ma parlano di esercitazioni. Manovre su vasta scala nel Mar Nero con più di 30 navi della Marina russa nel mezzo della crisi ucraina. Secondo l'agenzia Tass che riporta quanto reso noto dal servizio informazione della flotta del Mar Nero, sono coinvolte unità «di varie classi» di questa flotta e di altre. «Le navi, e le truppe per la difesa costiera, della flotta del Mar Nero sono salpate da Sebastopoli e Novorossijsk per le esercitazioni sotto la supervisione del comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio Igor Osipov». L'obiettivo dichiarato è «difendere la costa della penisola di Crimea, le basi delle flotta del Mar Nero, infrastrutture economiche da eventuali minacce militari».

Biden "Via gli americani dall'Ucraina, quando Usa e Russia prepeparano le armi, è guerra mondiale"

Mosca: intercettato un sottomarino Usa nelle acque russe e allontanato

Un sottomarino della Marina Usa del tipo Virginia e' stato intercettato in acque territoriali russe, nell'area delle esercitazioni della flotta del Pacifico. Lo riferisce la Tass citando il ministero della Difesa russo, aggiungendo che il sottomarino ha ignorato la richiesta di lasciare le acque russe e che è andato via a seguito dell'uso di «mezzi appropriati». Il ministero della Difesa russo ha convocato l'attaché militare dell'ambasciata Usa in relazione all’incidente.

Gli Usa: guerra sempre più probabile

In attesa della telefonata di Biden a Putin, il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione decisamente preoccupante: «La guerra è sempre più probabile». Contemporaneamente, gli americani hanno ritirato la «quasi totalità dei soldati rimanenti in Ucraina».

Ucraina, la Russia invia navi da guerra nel Mar Nero per esercitazioni militari

La mediazione di Macron

A tentare la mediazione, oggi, è nuovamente il presidente francese Macron che ha avuto un lungo colloquio telefonico con Putin: un’ora e 40 minuti di conversazione. «Un dialogo sincero non è compatibile con un'escalation della tensione», si è limitato a commentare il numero uno dell’Eliseo.

In precedenza era toccato al segretario di Stato Usa Antony Blinken tenere un colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. «La strada della diplomazia è aperta», ha dichiarato, «ma richiede una de-escalation da parte di Mosca e un impegno russo a trattare in buona fede». Se Mosca dovesse proseguire lungo la strada dell'aggressione e invadere l'Ucraina, ne risulterebbe una «risoluta, massiccia e unitaria risposta transatlantica». Dopo la telefonata, il presidente francese Emmanuel Macron avrà colloqui oggi con Joe Biden, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky, leader di Stati Uniti, Germania e Ucraina.

Ucraina, tensione in mare. Nave da guerra francese ai russi: "State a distanza dalla nostra portaerei"

Kiev si organizza per l’emergenza

Kiev, intanto, si prepara a possibili scenari di invasione. «I servizi della città stanno lavorando per prevenire una situazione d'emergenza di natura militare. Kiev è una grande metropoli e conta su un'infrastruttura estesa e complessa di supporto cruciale, il cui funzionamento stabile in una situazione di emergenza è forse il compito più importante».

Così secondo una nota il sindaco di Kiev, Vitaly Klichko, stando al quale «è stato approvato un piano di evacuazione dalla capitale», con il «numero di mezzi necessari e le zone sicure per accogliere le persone trasferite». Klichko ha parlato di «riserve di combustibile» e «generatori elettrici installati per operare ininterrottamente in una situazione di emergenza».

[[ge:gelocal:la-stampa:esteri:1.41221185:Video:]]

Zelensky: niente panico, tutto sotto controllo

Nonostante le manovre preventive, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky prova da ieri a trasmettere la calma. I giornali ucraini riportano sue dichiarazioni in cui spiega ai concittadini che la fuga in corso degli occidentali non significa niente e che non si sa se stiano semplicemente reagendo a un bluff, giacché «sul terreno nulla è cambiato». Anche oggi, osservando le esercitazioni militari vicino alla Crimea, la penisola che la Russia ha annesso sottraendola all'Ucraina nel 2014, Zelensky ha spiegato che «non abbiamo paura, non abbiamo panico, tutto è sotto controllo».

Ucraina, la partita a poker tra Russia e Usa continua: chi farà la prossima mossa e cosa rischia Putin?

Salvini: evitare un'escalation militare

In Italia, torna a parlare Matteo Salvini, il politico italiano considerato più vicino alla Russia, assieme ai cinque stelle. In un tweet, il leader della Lega scrive: «Al mercato italiano vengono destinati circa 30 miliardi di metri cubi di gas russo, attraverso l'Ucraina. Attenuare le tensioni ed evitare un'escalation militare è una questione di sicurezza nazionale per il nostro Paese».

Di Maio: via il personale non essenziale

ma l’ambasciata resta pienamente operativa

Dopo la riunione dell'Unità di crisi della Farnesina, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha spiegato: «Abbiamo deciso in via precauzionale di invitare tutti i concittadini italiani presenti in Ucraina di rientrare con mezzi commerciali e abbiamo anche invitato a posticipare i viaggi verso l'Ucraina. Un'altra disposizione presa è quella di far rientrare tutto il personale della nostra sede diplomatica a Kiev non essenziale. L'ambasciata resta pienamente operativa. Lavoriamo tutti per evitare una escalation. L'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina e riconosce il diritto di tutti gli stati sovrani a determinare le proprie alleanze. Ovviamente teniamo aperto un canale di dialogo con Mosca. Lavoriamo tutti per una soluzione diplomatica».

Venti di guerra in Ucraina, Russia e Bielorussia testano i lanciarazzi

Gentiloni: negoziare ma linea rossa non va superata

«#Ucraina significa "sul limite". Ecco, quel limite non va superato. Negoziare, parlarsi, lavorare per ridurre le tensioni, evitare provocazioni. Ma nel cuore dell'Europa c'è una linea rossa» scrive in un tweet il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni.