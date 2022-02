Gran Bretagna, la Regina Elisabetta (95 anni) positiva al Covid: “Sintomi lievi”

LONDRA. La Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid. Al momento la sovrana accuserebbe soltanto un lieve raffreddore. Con ogni probabilità a contagiarla è stato il figlio, il principe Carlo, che ha contratto il virus (insieme con la moglie Camilla) soltanto una settimana fa e pochi giorni prima aveva incontrato la madre.

Negli ultimi giorni, nonostante la regina non abbia mai abbandonato i suoi impegni istituzionali, l’équipe medica di Buckingham Palace continuava a monitorarne la salute. Sino all’ultimo esame svolto ieri sera, sabato 19 febbraio, che ha rivelato la sua positività al Covid. Per il momento –fortunatamente – i suoi sintomi si limitano a un raffreddore, ma vista l’età della sovrana, 95 anni, c’è una certa preoccupazione attorno a lei ed è sotto strettissimo controllo medico. Per il momento non c’è però alcun bisogno di un ricovero ospedaliero. Anzi, si annuncia che nonostante la positività al Covid la sovrana rispetterà gli impegni più leggeri a Windsor seguendo le indicazioni sanitarie di isolamento. L’annuncio della positività della regina è stato dato direttamente da Clarence House attraverso un tweet e subito sono giunti a Buckingham Palace i primi auguri dal mondo intero di «una pronta guarigione». La sovrana si è comunque sottoposta a tre vaccinazioni. La prima nel gennaio 2021, la seconda in marzo e la terza in ottobre.

I quotidiani britannici (il primo è stato il Sun di cui pubblichiamo la cover) hanno naturalmente cambiato immediatamente le loro homepage dedicando tutta la pagina alla notizia. Più contenuta l’impaginazione del Times che ha dedicato alla preoccupante notizia la spalla della copertina. Mentre anche l’edizione on line del Mirror ha dedicato a questa notizia la copertina.

Settant’anni sul trono britannico, il Giubileo di Platino

Proprio quest’anno la regina Elisabetta ha festeggiato un’anniversario (con una cerimonia privata a Sandringham) che ha segnato un record: il Giubileo di platino, i 70 anni di regno cominciato appunto il 6 febbraio 1952 quando morì suo padre, re Giorgio VI, cui succedette la primogenita allora venticinquenne. Mai nessuno come lei prima. E proprio in occasione dell’anniversario ha annunciato la sua volontà che Camilla, la moglie del principio Carlo, assumesse il ruolo di regina consorte. Si è trattato comunque del primo anniversario per la regina senza il consorte Filippo, duca di Edimburgo, che è stato al fianco di Elisabetta per 73 anni scomparso l'anno scorso. Il prossimo 21 aprile, la regina compirà 96 anni.

L’ultimo incontro istituzionale

Soltanto la scorsa settimana la regina ha incontrato al Castello di Windsor il segretario generale dei servizi di difesa in arrivo, Eldon Millar, e il suo predecessore, il contrammiraglio James Macleod. Alla domanda su come stesse di salute, la regina sorridente, che indossava un abito floreale e si muoveva grazie a un bastone da passeggio, indicando la gamba e il piede sinistri ha risposto: "Beh, come vedete non riesco a muovermi"». Il Covid è l'ultimo di una serie di problemi di salute per la regina, ma si diceva che si sentisse «molto meglio» dopo alcuni mesi difficili alla fine dello scorso anno. È stata costretta a trascorrere la notte in ospedale in ottobre dopo aver ricevuto cure per un «down» rimasto inspiegabile dopo la serie di esami a cui fu sottoposta. La regina era in giro per doveri pubblici sabato, alla vigilia del suo giubileo di platino da record, incontrando gli operatori di beneficenza alla Sandringham House - la sua prima grande apparizione pubblica in più di tre mesi. I medici le avevano hanno ordinato di prendersi un periodo di riposo dopo aver completato un programma incessante di 19 impegni in altrettanti giorni.

Carlo e Camilla hanno concluso la fase di isolamento

Il principe Carlo, invece, ha appena terminato il suo periodo di isolamento. Il figlio di Elisabetta ha contratto il Covid per ben due volte, la prima nel marzo del 2020. Ma ha comunque superato bene entrambe le infezioni.

