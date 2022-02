È guerra in Ucraina, la Russia alle porte di Kiev, presa la centrale di Chernobyl. Putin: “Operazione necessaria”. Biden: “Sanzioni devastanti”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese”. Ci sono morti e feriti

La Russia ha attaccato l’Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti delle province orientali filorusse dell’Est, in sostanza per rovesciare il governo. L’annuncio dell’invasione è stato dato da Vladimir Putin in un video messaggio diffuso alle 6. Le truppe russe sono entrate nel Paese da quattro punti diversi: Crimea, Kharkhiv, Lugansk e Bielorussia, facendo seguire l’attacco di terra a quello dal cielo.

L'attacco russo in Ucraina: le prossime mosse dell'Europa

La diretta della giornata

Ore 18.38 Gb mette al bando compagnia aerea russa Aeroflot

Ore 18.37 Kiev accusa Mosca di bombardare gli ospedali

Il ministro della Salute ucraino, Viktor Liashko, ha accusato le forze russe di aver bombardato gli ospedali. «Questa è una diretta violazione della Convenzione di Ginevra da parte delle truppe russe! Ed è un atto vergognoso e vile da codardi! Simili azioni dell'invasone pongono una minaccia diretta alla vita e alla salute della popolazione civile e sono contrari alle norme del diritto umanitario internazionale», ha scritto Liashko su Facebook.

Ore 18.33 Mosca dichiara compiuta la missione di oggi

La Difesa russa ha dichiarato «compiuta» la missione di oggi nel quadro dell'operazione militare in Ucraina. Mosca ha inoltre reso noto che il canale di Crimea è stato sbloccato e che le milizie separatiste del Donetsk e del Lugansk sono penetrate per 6-8 chilometri nel territorio degli omonimi Oblast ancora in mano a Kiev, grazie al sostegno dell'artiglieria e degli elicotteri russi.

Ora 18.22 Scholz, “libere democrazie unite, Putin non vincerà”

«Siamo determinati e agiamo uniti. Sta in questo la nostra forza di libere democrazie. Putin non vincerà». Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz durante il suo discorso sull'invasione dell'Ucraina trasmesso in diretta alla televisione tedesca.

Ore 18.20 Media, centrale Chernobyl in mano ai russi

La dismessa centrale nucleare di Chernobyl è sotto il controllo delle forze russe. Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian.

Ore 18.17 Media, 500 fermati in Russia per proteste contro la guerra Ovd-Info: “200 a Mosca e un centinaio a San Pietroburgo”

Circa 500 persone sono state fermate oggi in 38 città della Russia per avere manifestato contro l'intervento militare in Ucraina, secondo quanto riferisce il sito dell'opposizione Ovd-Info. La fonte afferma che i fermati sono almeno 497, di cui oltre 200 a Mosca, dove 300-400 dimostranti si sono radunati vicino al monumento a Pushkin gridando 'no alla guerra'. Un altro centinaio di persone sono state arrestate a San Pietroburgo.

Ore 18.08 allarme Scholz: “Potrebbe sparire dalle mappe”

L’Ucraina potrebbe essere «cancellata dalle mappe». È il monito del cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo l'avvio dell'operazione speciale russa nel Paese. E ha aggiunto che «Putin non vincerà, vuole portare il tempo indietro. Ma non c'è alcun ritorno possibile al tempo del diciannovesimo secolo, in cui le grandi potenze decidevano sulla testa dei piccoli Paesi. Non c'è alcun ritorno al tempo della guerra fredda, quando la superpotenze si dividevano il mondo in sfere di influenza. E non c'è neppure alcun ritorno al tempo prima del 1989», ha affermato ricordando che all'epoca i popoli hanno conquistato «la democrazia, anche nel nostro paese e in Ucraina».

Ore 18.03 Premier Johnson: “Aggressione barbara, Putin non laverà mai il sangue dalle mani”

Il premier inglese annuncia provvedimenti durissimi nei confronti dei russi: «Escluderemo banche russe dal nostro sistema finanziario».

Ore 18.02 Mosca, “da Gb provocazioni militari in Mar Nero”

La Gran Bretagna sta mettendo in atto «provocazioni militari» nel Mar Nero, denuncia la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ricordando l'incidente dello scorso giugno, quando una nave da guerra britannica aveva sfiorato le acque territoriali di Mosca al largo della Crimea.

Ore 18 Kiev, alleati Nato taglino rapporti diplomatici con Mosca

Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto a tutti gli alleati Nato di tagliare i rapporti diplomatici con Mosca dopo l'invasione russa del suo Paese. «L’Ucraina ha tagliato le relazioni diplomatiche con la Russia. Chiedo a tutti i nostri partner di fare lo stesso», ha twittato, come riporta la Fox. «Con questo passo concreto dimostrerete che state con l'Ucraina e respingerete categoricamente il piu' sfacciato atto di aggressione in Europa dalla seconda guerra mondiale».

Ore 17.50 nave turca colpita da una bomba, no vittime

La nave Yasa Jupiter, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà turca, è stata colpita da una bomba al largo delle coste di Odessa in Ucraina. Non sono segnalate vittime. Lo ha reso noto l'autorita' marittima turca. La nave era in rotta da Odessa alla Romania.

Ora 17.46 rabbia manifestanti davanti ambasciata russa Roma, Putin assassino

La comunità ucraina di Roma si raduna davanti all'ambasciata russa per protestare contro «l'aggressione» da parte della Russia. Circa 300 persone con bandiere e cartelli contro Vladimir Putin. La manifestazione si è aperta con l'inno nazionale ed è proseguita con altri canti tipici e cori contro il leader del Cremlino. «Giù le mani dall'Ucraina» scandiscono i partecipanti al sit-in che chiedono l'aiuto dell'occidente. «Putin è un fascista», dice a chiare lettere una signora. Secondo Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione cristiana degli ucraini d'Italia, quanto compiuto da Mosca è un atto "irragionevole e contro il buonsenso". Ma i russi non avranno vita semplice «L'Ucraina non si arrenderà mai e Putin perderà tutto», assicura. Grande la rabbia di una studentessa ucraina che invita tutti a «studiare la storia». «Dal 2014 non passa giorno in cui non muoia qualcuno in Ucraina – ricorda – sono otto anni che dura questa guerra ibrida ma la verità è che Putin non si fermerà, vuole tutto». Le tante donne ucraine presenti in piazza dicono che i loro parenti rimasti a Kiev e nelle altre città non hanno intenzione di lasciarle per trasferirsi in occidente. «Noi combattiamo – dicono in coro – i moscoviti non devono prendere nemmeno un centimetro della nostra terra. Putin è un assassino», lo sfogo raccolto da LaPresse. Alla manifestazione si recano anche i vertici del Pd a partire dal segretario Enrico Letta. "Gli italiani vogliono bene all'Ucraina e la vogliono libera", le sue parole fra gli applausi dei presenti. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, mette tutti in guardia davanti alla possibilità di una «escalation drammatica» mentre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri invita tutti alla grande fiaccolata per la pace che partirà domani sera dal Campidoglio verso il Colosseo. E proprio il monumento simbolo di Roma questa sera si illuminerà di giallo e blu, i colori della bandiera Ucraina.

Ore 17.38 Putin vede a Mosca premier pachistano Kahn

Il presidente russo Vladimir Putin ed il primo ministro pakistano Imran Khan si sono incontrati oggi a Mosca per discutere della cooperazione bilaterale e delle questioni regionali. Lo riporta la stampa pachistana. ha comunicato il Cremlino in una nota. Si tratta del primo incontro bilaterale di un premier pachistano dopo 23 anni.

Ore 17.37 Cancelliere tedesco Scholz parla alla nazione a breve

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz rivolgerà un discorso alla popolazione, annunciato a breve. La conferenza stampa dopo il G7 è stata invece annullata.

Ore 17.31 Putin "Impossibile fare in altro modo”

A dodici ore dall’attacco all’Ucraina il presidente Putin parla in un incontro con gli imprenditori russi e spiega che «non era possibile fare in altro modo». Ma ha voluto come prima cosa rassicurare i manager: «La Russia è parte dell'economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema». E ha anche detto che «le sanzioni contro di noi non vanno bene».

Ore 17.21 Kuleba, bandire Russia da sistema Swift

«Non sarò diplomatico su questo. Chiunque ora dubiti che la Russia debba essere bandita da Swift (il sistema che permette i trasferimenti bancari, ndr) deve capire che anche il sangue di uomini, donne e bambini ucraini innocenti sarà nelle loro mani. Bandire la Russia dal sistema Swift». Così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter.

Ore 17.16 G7 a Russia,ritiri forze da Ucraina, fermi bagno di sangue

Il G7 chiede alla Russia una de-escalation: ritirare immediatamente le sue forze dall'Ucraina e fermare il bagno di sangue. Lo afferma il G7 in una nota.

Ore 17.15 G7: “Putin è dalla parte sbagliata della storia”

I leader del G7 si dicono «sconvolti» e condannano «l’aggressione militare su larga scala da parte della Federazione Russa contro l’integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, diretta in parte dal suolo bielorusso». È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei leader dei Paesi più industrializzati del mondo dopo l'incontro on-line che si è appena concluso. I leader del G7, per l'Italia presente il premier Mario draghi, hanno dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha «reintrodotto la guerra nel continente europeo» e che «si è messo dalla parte sbagliata della storia». «Siamo uniti con gli alleati, tra cui la Nato, l'Ue e gli Stati membri, nonché l'Ucraina e rimaniamo determinati a fare ciò che è necessario per preservare l'integrità dell'ordine basato sulle regole internazionali».

Ore 17.12 Zelensky, bloccata conquista scalo vicino Kiev

La conquista da parte dell'esercito russo dello scalo di Hostomel, non lontano dalla capitale Kiev, è stata bloccata dalla difesa ucraina e i soldati hanno ricevuto un ordini di distruzione. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un aggiornamento sulla situazione operativa dopo l'invasione russa in Ucraina. «Lo sbarco nemico a Hostomel è stato bloccato, le truppe hanno ricevuto un ordine di distruzione», ha detto il presidente in un messaggio video.

Ore 17.10 Zelensky, bloccata conquista scalo vicino Kiev

Ore 17.06 G7 condanna l'invasione della Russia, sostegno a Ucraina

Il G7 «condanna nei termini più duri l'invasione russa dell'Ucraina». Lo affermano i leader del G7 in una nota esprimendo «sostegno e solidarietà all'Ucraina».

Ore 17.04 Truppe russe appena fuori Kiev

Ore 17.03 Zelensky, respinti attacchi, ora pausa operativa

L'esercito ucraino, assieme a guardiafrontiere, polizia e servizi speciali hanno respinto gli attacchi russi e al momento è in vigore una pausa operativa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video.

Ore 16.59 Russia: inaccessibili siti Cremlino, governo e Duma

I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma risultano al momento inaccessibili, dopo che alcuni media, fra cui l'ucraino Kiev Indepdent, avevano riferito di un attacco hacker.

Ore 16.59 l'esercito ha chiuso i porti 'Ingorghi stradali verso ovest, affrontiamo scarsità carburante'

L'esercito ucraino ha chiuso i porti del Paese. Lo ha annunciato il consigliere presidenzale di Kiev, Mykhailo Podoliak, citato da Interfax. «Le strade sono regolarmente in funzione, ma ci sono ingorghi verso ovest, dato il numero delle persone che viaggiano in quella direzione», ha aggiunto Podoliak, sottolineando che le autorità stanno affrontando le problematiche sui rifornimenti di carburante riscontrate nelle stazioni di servizio.

Ore 16.45 Usa, offensiva russa mira a “decapitare” governo Kiev

L’offensiva russa in Ucraina mira a “decapitare” il governo di Kiev: lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione americana.

Ore 16.44 Appello del Patriarca Kirill: “Evitare vittime civili”

Un «invito tutte le parti in conflitto a fare tutto il possibile per evitare vittime civili» nel conflitto in atto in Ucraina è stato rivolto dal Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. «Come Patriarca di tutta la Russia e Primate della Chiesa, il cui gregge si trova in Russia, Ucraina e altri Paesi, sono profondamente in empatia con tutti coloro che sono stati toccati dal disastro», afferma Kirill in un messaggio pubblicato sul sito del Patriarcato di Mosca. (...). «Faccio appello ai vescovi, ai pastori, ai monaci e ai laici – aggiunge – affinché forniscano tutta l'assistenza possibile a tutte le vittime, compresi i rifugiati, le persone rimaste senza riparo e mezzi di sussistenza». «Invito l'intera Chiesa ortodossa russa ad offrire una preghiera sincera e fervente per il rapido ripristino della pace», conclude il Patriarca.

Ore 16.41 Borrell, informato da Kiev su orribile attacco

«Ho parlato con Dmytro Kuleba», ministro degli Esteri ucraino, «che mi ha informato sull'orribile attacco in corso della Russia contro l'Ucraina» e «ho espresso il sostegno costante e personale dell'Ue all'Ucraina e al suo popolo». Così un tweet dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. «La Russia incontrerà in risposta una condanna e un isolamento senza precedenti», ha aggiunto Borrell.

Ore 16.40 Lavrov, Russia sarà sempre pronta a dialogo che riporti giustizia

La Russia «sarà sempre pronta a un dialogo che ci riporti alla giustizia e ai principi della Carta delle Nazioni unite», «purtroppo i nostri amici occidentali non rispettano il diritto internazionale, cercando di distruggerlo e promuovere quello che chiamano “ordine basato sulle regole”». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, affermando che la Russia sarà sempre pronta al dialogo, nonostante le forze russe abbiano attaccato l'Ucraina. Lo ha riferito Ria Novosti. «Abbiamo avuto discussioni intense e dettagliate con i nostri colleghi americani e con altri membri della Nato», dice, «ci auguriamo che ci sia ancora la possibilità di tornare al diritto internazionale e agli obblighi internazionali».

Ore 16.38 Biden incontra alleati, in corso videoconferenza G7

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato i Paesi alleati del G7 per definire misure più severe contro la Russia dopo che Vladimir Putin ha iniziato il suo attacco all'Ucraina. L'incontro virtuale tra gli Stati Uniti e gli alleati è in corso, ha reso noto la Casa Bianca, per l'Italia partecipa il presidente del Consiglio Mario Draghi. Biden ha anche annunciato una conferenza stampa alle 18.30 ora italiana.

Ore 16.36 1500 esponenti della Nato ancora in Ucraina

Tutti i membri dello staff Nato presenti in Ucraina sono in salvo e alcuni sono stati riallocati. Si tratta di circa 1500 persone, secondo quanto riportato dal portavoce Stephane Dujarric.

Ore 16.35 Pentagono, in arrivo sei F-35 nei paesi baltici

Sei jet F-35 arriveranno oggi nei paesi Baltici. Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dall'agenzia Bloomberg.

Ore 16.33 media, Truss congeda ambasciatore russo in malo modo Ministra Gb gli avrebbe detto di vergognarsi dopo varie menzogne

È stato un «acceso» incontro quello avvenuto oggi al Foreign Office tra la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, e l'ambasciatore russo a Londra Andrei Kelin, convocato dopo l'attacco delle truppe di Mosca all'Ucraina. Secondo Sky News, che cita una fonte ministeriale, il rappresentante diplomatico è stato congedato prima del previsto e la ministra gli ha detto di vergognarsi, sottolineando che «la Russia ha mentito ripetutamente e ha perso il suo ultimo brandello di credibilità presso la comunità internazionale».

Ore 16.29 Pentagono, più di 100 missili russi usati in attacco

«Stimiamo che più di 100 missili russi sono stati usati» negli attacchi all'Ucraina. Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dall'agenzia Bloomberg.

Ore 16.28 Pentagono, l’attacco russo avrà diverse fasi

«Ci aspettiamo diverse fasi nell'attacco della Russia». Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dai alcuni media americani. Quella vista finora è la prima fase, ha aggiunto.

Ore 16.28 truppe russe entrano a Sumy, battaglia ad Akhtyrka

Le truppe russe sono entrate nella località di Sumy, città del Nord Est dell'Ucraina vicino alla frontiera, e hanno preso il controllo di una sezione dell'autostrada M02 Kiev-Mosca, mentre è in corso una battaglia nella città di Akhtyrka. Lo riferisce Dmytro Zhyvytsky, presidente dell'autorità regionale di Sumy. «La situazione oggi sul territorio di Sumy è complicata», spiega Zhyvytsky, «ora si combatte nella città di Akhtyrka, c'è stata una battaglia a Konotop, vicino Sumy, la città di Glukhiv è stata interessata da un “transito”... Le truppe russe ucraine stanno rispondendo al fuoco e ci sono morti e feriti dal lato dell'aggressore». Zhyvytsky ha segnalato danni materiali tra cui «gasdotti in fiamme».

Ore 16.23 primi 4mila arrivi in Moldavia

«I primi cittadini ucraini arrivano in Moldavia, oltre 4000 oggi. Il governo moldavo ha schierato centri di accoglienza temporanea vicino a Palanca e Ocnia. I nostri confini sono aperti per i cittadini ucraini che necessitano di un transito o di una permanenza sicuri». Lo scrive la Presidente della Moldavia Maia Sandu, che apre le porte ai cittadini ucraini in fuga.

Ore 16.16 serbo Vucic si consulta con leader internazionali Parlerà domani per illustrare posizione Belgrado

Sulla crisi russo-ucraina il presidente serbo Aleksandar Vucic si sta consultando con vari capi di stato e di governo, in modo che Belgrado possa adottare le decisioni migliori in linea con i suoi interessi nazionali. Vucic, scrive la Tanjug citando fonti della presidenza, terrà un intervento pubblico domani fra le 18 e le 20 per illustrare la posizione della Serbia. Vucic ha presieduto in mattinata una seduta del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha incontrato gli ambasciatori del gruppo del 'Quint' (Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) e partecipa nel pomeriggio a una riunione straordinaria del governo in corso nella capitale.

Ore 16.16 Zelensky: “Attacco a Chernobyl dichiarazione di guerra all’Europa”

«Le forze di occupazione russe stanno cercando di impadronirsi della Centrale nucleare di Chernobyl. I nostri combattenti stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. L'ho segnalato alla premier svedese Magdalena Andersson. Questa è una dichiarazione di guerra contro l'intera Europa». Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Twitter.

Ore 16.15 Zelensky, combattiamo per evitare altra Chernobyl

I soldati ucraini «stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl». Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Twitter dopo aver annunciato che i soldati russi stanno cercando d'impadronirsi della centrale nucleare.

Ore 16.14 Letta, “Ue reagisca unita e rapida”

Ore 16.14 Praga, stop a visti russi, richiamo ambasciatori a Mosca e Minsk

La Repubblica Ceca ha deciso di cessare la concessione di visti ai cittadini russi, con eccezioni per motivi umanitari. Lo ha annunciato il primo ministro ceco Petr Fiala, al termine di una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza a Praga. Il governo ceco ha richiamato in patria per consultazioni i propri ambasciatore a Mosca e a Minsk e ha chiuso i suoi consolati di Mosca e San Pietroburgo. Inoltre verranno chiusi anche i consolati russi nella Repubblica ceca. Sia Fiala che il presidente Milos Zeman hanno condannato l'aggressione russa. Il governo si sta preparando ad accogliere migliaia di rifugiati ucraini e ha stanziato 12 milioni di euro per aiuti umanitari all'Ucraina.

Ore 16.12 Kiev, vittime raid russo su base Odessa salite a 22, 6 estratti dalle macerie

È salito a 22 morti, di cui 11 donne e 11 uomini, il bilancio del raid aereo russo di stamani su una base militare nel distretto di Podolsk, nell'oblast del porto strategico ucraino di Odessa. Altre 6 persone sono state estratte vive dalla macerie. Lo riferisce in una nota l'amministrazione regionale. In precedenza, il bilancio parziale indicato era di 18 vittime.

Ore 16.12 Coprifuoco a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato l'introduzione del coprifuoco nella copiatale ucraina. Lo rende noto l'agenzia Ria Novosti. Le stazioni della metropolitana, dove i treni non transiteranno – ha aggiunto il sindaco – rimarranno dunque aperti in modo che la popolazione di Kiev possa utilizzarli come rifugio.

Ore 16.10 Zelensky, russi vogliono centrale Chernoby

Ore 16-09 Biden parlerà dell'invasione russa alle 18.30 italiane

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà alla nazione dell'invasione russa dell'Ucraina intorno alle 12.30, ovvero le 18.30 in Italia. Lo ha comunicato la Casa Bianca. Biden ha definito l'attacco russo «non provocato e ingiustificato».

Ore 16.09 Autorità Kherson riconoscono perso controllo città

Parte della regione ucraina di Kherson non è più sotto il controllo ucraino: lo ha riconosciuto l'amministrazione locale. L'autorità regionale ha riconosciuto che parti della regione meridionale di Kherson non sono più sotto il controllo ucraino. La regione si trova a nord della penisola di Crimea ed e' in una posizione strategica chiave per circondare gli ucraini, con le truppe russe che stanno arrivando anche dal Donbass e per catturare Odessa a ovest.

Ore 16.01 Ue ad ambasciatore russo, risposta sarà decisa stasera a vertice

«Il segretario generale Sannino ha informato l'ambasciatore Chizov che la decisa risposta dell'Ue all'aggressione russa sarà decisa nella riunione straordinaria del Consiglio europeo di oggi e comprenderà un nuovo e incisivo pacchetto di misure restrittive, sia settoriali che individuali, pienamente coordinate con i partner transatlantici e affini dell'Ue». Lo comunica il Servizio per l'azione esterna Ue in una nota.

Ore 15.59 Russia avverte i cittadini: “Non protestate”

Il governo russo avverte i cittadini a non protestare contro l'attacco militare all'Ucraina. Le autorità adotteranno «tutte le misure necessarie» per mantenere l'ordine in caso di proteste, ha reso noto il ministero russo dell'Interno, minacciando di arrestare chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. «Qualsiasi atto provocatorio o aggressivo» contro gli agenti sarà «immediatamente represso», dichiara il ministero esortando a non partecipare a «eventi pubblici» non autorizzati. «Non cedete al richiamo di azioni illegali, avvertite famigliari e amici minorenni a non partecipare ad eventi non autorizzati», continua il comunicato, invitando i russi a essere «ragionevoli» e a «non porre in pericolo la loro sicurezza». Intanto il portavoce del Cremlino si è detto convinto dell'appoggio popolare all'invasione dell'Ucraina. «Sappiamo che una solida maggioranza della popolazione ha approvato la decisione del presidente di riconoscere le due repubbliche. Possiamo supporre che il livello di appoggio (all'attacco all'ucraina) non sarà minore», ha detto Dmitry Peskov

Ore 15.52 Lufthansa cancella voli per Kiev, ma non per Mosca

Lufthansa ha cancellato i voli per l'Ucraina fino al 26 marzo ma, secondo un portavoce, «non c’è motivo di fermare i voli per Mosca». La compagnia tedesca, ha fatto sapere il portavoce, vola solo verso destinazioni dove la sicurezza del volo è garantita.

Ore 15.52 ambasciatori Paesi Ue riuniti ad ambasciata Kiev a Roma

Gli ambasciatori in Italia dei Paesi europei si sono riuniti all'ambasciata dell'Ucraina a Roma rispondendo all'invito dell'ambasciatore francese Christian Masset che ha chiesto ai colleghi di radunarsi alla rappresentanza diplomatica in segno di solidarietà a Kiev. A riceverli la numero due dell'ambasciata Ucraina, Oksana Amdzhadin. Tra i presenti gli ambasciatori in Italia di Germania, Olanda, Croazia, Polonia e Vincenzo Celeste della Farnesina.

Ore 15.49 esercito Kiev, 4 missili da territorio Bielorussia

Almeno 4 missili balistici sono stati lanciati dal territorio della Bielorussia verso l'Ucraina, in direzione sud-ovest. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore di Kiev, Valeriy Zaluzhniy.

Ore 15.48: Cremlino, impossibile chiuderci dietro cortina ferro

Il Cremlino ha ammonito la comunità internazionale che non potrà chiudere la Russia dietro una cortina di ferro e ha ribadito che l'Ucraina deve diventare uno Stato neutrale dove è impossibile schierare armi d'attacco. Alla domanda della stampa se le azioni di Mosca non rischino di metterla dietro una cortina di ferro e isolarla con sanzioni pesanti, il portavoce della presidenza ha risposto: «È impossibile chiudere un Paese come la Russia dietro una cortina di ferro».

Ore 15.47: I russi attaccano la zona di Chernobyl, Kiev: “Allarme scorie radioattive”

Le truppe russe entrate in Ucraina dalla Bielorussia «sono entrate nella zona di Chernobyl: la Guardia Nazionale, che presidia l'impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo». Lo riporta – senza citare fonti indipendenti – la “Ukraïnska Pravda”, uno dei principali giornali online di Kiev, spiegando che «se gli attacchi dell'artiglieria russi distruggessero l'impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell'Ucraina, della Bielorussia e dell'Unione Europea».

Ore 15.44 Esplosione in una centrale elettrica a 40 km da Kiev

Si è verificata un'esplosione nella centrale elettrica di Trypilska, a circa 40 chilometri da Kiev. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia ucraino dicendo che per il momento la centrale elettrica continua a funzionare. Lo stesso ministero ha affermato che carri armati e truppe non identificate erano stazionate presso la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nell'Ucraina meridionale.

Ore 15.44 Ucraina: Ue, convocato ambasciatore russo; ferma condanna

L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, ha incaricato il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Stefano Sannino, di convocare oggi a Bruxelles l'ambasciatore della Federazione russa nell'Unione europea, Vladimir Chizhov. È quanto si apprende da una nota del Seae. Nella riunione, Sannino ha espresso «la più ferma condanna dell'Ue per l’invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione Russa e la richiesta al presidente russo Vladimir Putin di cessare immediatamente le operazioni militari e di ritirare incondizionatamente tutte le forze e l'equipaggiamento militare dalla l'intero territorio dell'Ucraina», si precisa nella nota. Il rappresentante Ue ha inoltre informato l'ambasciatore Chizhov che la decisa risposta dell'Ue all'aggressione russa sarà decisa nella riunione straordinaria del Consiglio europeo di oggi e comprenderà un nuovo e incisivo pacchetto di misure restrittive, sia settoriali che individuali, pienamente coordinate con i partner transatlantici dell'Ue.

Ore 15.40 Leader UE: “Presto incontro tra capi del G7 e Nato”

Ore 15.30 Cnn, i russi prendono il controllo di un aeroporto a Kiev

Le truppe russe hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev. Lo riporta la Cnn.

Ore 15.24 – Kiev: attacco russo da Nord Est, combattimenti a Sumy

E' in corso un combattimento tra forze armate ucraine e russe nei pressi di Sumy, città del Nord Est dell'Ucraina vicino ai confini con la Russia. Lo riferiscono le guardie di frontiera ucraine. «Le guardie di frontiera con le Forze Armate dell'Ucraina e la Guardia Nazionale sono impegnate in una battaglia con gli invasori russi nei pressi di Sumy», si legge in una nota, «l'esercito ucraino sta tenendo la linea. Sulla base delle informazioni disponibili, la Federazione Russa sta attaccando dal lato dell'insediamento di Konotop».

Ore 15.23 – Uefa «Condanna fermamente l’invasione militare russa in corso»

La Uefa «condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per la situazione della sicurezza che si sta sviluppando in Europa e condanna fermamente l'invasione militare russa in corso in Ucraina». In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa «sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la mano al popolo ucraino», aggiunge la Uefa. «Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza; le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo Uefa e annunciate domani».

Ore 15.15 – Kiev: ospedale colpito dai russi, ci sono 4 morti e 6 feriti

Il comando militare ucraino ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale a Vuhledar, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. Lo riporta il Guardian. L'Ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall'inizio della giornata in quasi l'intero territorio. In un aggiornamento separato del ministero degli Esteri ucraino, pubblicato alle 14 ora locale, funzionari hanno affermato che un elicottero russo K-52 e tre elicotteri sono stati abbattuti vicino a Gostomel nella regione di Kiev.

Ore 15.05 – Lo Schalke 04: “Via lo sponsor Gazprom dalle maglie”

La squadra di calcio tedesca Schalke 04 ha annunciato di aver rimosso il logo della società russa Gazprom, suo sponsor principale, dalla maglia dei suoi giocatori.«In seguito ai gravi sviluppi di questi giorni – si legge in un comunicato del club – la Schalke 04 ha deciso di ritirare il nome Gazprom dalle maglie dei suoi giocatori». Al suo posto le T-Shirt avranno marchiato «Schalke 04», a partire dal match di sabato prossimo a Karlsruhe. Gazprom è anche main sponso della Champons League.

Ore 15.00 – Vettel: in Russia non corro

«Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide». L'ex pilota della Ferrari, ora alla Aston Martin, Sebastian Vettel durante la conferenza stampa ai test F1 a Montmelò non ha usato giri di parole per esprimere la sua condanna all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: «È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l'ho già presa, a Sochi a settembre non correrò», ha detto il pilota tedesco.

Ore 15.00 – L'Armata Rossa dichiara di avere distrutto 74 installazioni militari ucraine, tra cui 11 basi aeree

Ore 14.55 – Kiev: finora 203 raid russi e 7 violazioni di confine

Dall'inizio della giornata in Ucraina sono stati registrati un totale di 203 bombardamenti nemici e 7 violazioni dei valichi di frontiera. Lo riporta il consigliere del capo del ministero dell'Interno di Kiev, Vadym Denysenko, citato da media locali. «Al momento, la situazione a Kharkiv è peggiorata, ma ora i nostri militari, la guardia nazionale, la polizia e tutte le unità del ministero degli Interni stanno lavorando in modo intensificato», ha affermato Denysenko.

Ore 14.55 – Mosca: milizie di Dontesk verso Mariupol

Le milizie filo-russe dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk stanno avanzando verso Volnovacha, a metà strada tra Donetsk e Mariupol, e sono già entrate per 7 km nei territori controllati dalle forze ucraine. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass.

14.50 – Zelensky: «Stiamo costruendo una coalizione anti-Putin»

«Stiamo creando una coalizione anti-Putin. Ho parlato con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, su sanzioni concrete e assistenza concreta per i nostri militari. Siamo in attesa di un'azione decisiva». Così su Twitter il presidente ucraino, Volodymir Zelensky.

14.45 – Joe Biden è riunito con il Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca

14.30 – Il ministro degli Esteri francese contro la Bielorussia: «Ha permesso l’attacco»

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha condannato la Bielorussia per aver permesso alla Russia di lanciare dal suo territorio parte del suo attacco all'Ucraina. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha autorizzato un atto di aggressione contro il proprio vicino, «questa decisione di andare in guerra è una brutale violazione della legge internazionale. Comporterà massicce conseguenze e costi pesanti, come hanno detto più volte gli europei».

Ore 14.20 – Caritas ucraina: «Servono cibo e medicine»

«Vi chiediamo di starci vicino con la solidarietà e la preghiera», è l’appello di Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina, che assicura che al momento tutti gli operatori della Caritas sono illesi e si stanno prodigando per far fronte all'emergenza. I 19 centri presenti su tutto il territorio, già attivi da anni, adesso hanno più che mai necessità di rifornimenti e attrezzature per rispondere all'attuale emergenza. In particolare, spiega la presidente della Caritas Ucraina, «servono generi alimentari, prodotti per l'igiene e medicinali». Resta prioritaria anche la fornitura di acqua potabile, così come la distribuzione di materiale per garantire il riparo e il riscaldamento delle famiglie, considerate le rigide temperature invernali. Accanto a Caritas Ucraina si sta attivando tutta la rete delle Caritas europee, in particolare dei paesi limitrofi - Polonia, Romania e Moldavia - per accogliere tutti coloro, probabilmente migliaia di persone, in fuga dalla guerra.

Ore 14.15 – Sospese le elezioni all’Università di Kiev: gli studenti si arruolano

«La Mohyla-Academy dell'Università Nazionale di Kiev ha sospeso tutte le lezioni. I miei studenti ora si stanno arruolando nell'esercito ucraino. L’Ucraina è sotto attacco #StandWithUkriane». Lo scrive Mariia Shuvalova, una professoressa di letteratura ucraina, su Twitter, un messaggio molto commentato in rete.

Ore 14.10 – Kiev: “Ci aspettiamo l’attacco alla sede del governo”

Durante un briefing presso l'ufficio presidenziale di Kiev, il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak ha consigliato ai giornalisti di lavorare dalle loro redazioni poiché le autorità ucraine si aspettano un assalto alla sede del governo. Lo rendono noto su twitter diversi media presenti nella capitale ucraina.

Ore 14.10 – La Slovacchia dispiega le truppe al confine

Ore 14.05 – Michel: «La Bielorussia non segua la Russia»

«Faccio l'appello alla Bielorussia e al suo popolo, avete la possibilità di non seguire la Russia in questa tragedia. L'Ue parla ad una sola voce, è allineata e forte". Lo dice il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in un punto stampa con Ursula von der Leyen e con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Ore 14.00 – Von der Leyen: «Pronti per accogliere rifugiati ucraini»

«Tutti gli Stati frontalieri – ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – hanno dei piani per accogliere immediatamente i rifugiati dell'Ucraina e abbiamo moltissimo supporto, corridoi umanitari per le persone che avranno bisogno. Aumenteremo l'aiuto all'Ucraina oltre agli 1,2 miliardi già decisi dall'Ue. Siamo completamente preparati».

Ore 13.55 – Macron: «Risponderemo senza debolezza»

«A questo atto di guerra risponderemo senza debolezza, con sangue freddo, determinazione e unità». Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un discorso alla nazione francese. «Le sanzioni – sottolinea – saranno commisurate all'aggressione di cui si rende colpevole la Russia. Sul piano militare ed economico, anche nel settore dell'energia, saremo senza debolezza». «In queste ore travagliate in cui risorgono i fantasmi del passato e in cui ci saranno numerose manipolazioni – ha aggiunto il presidente francese –, non cediamo nulla della nostra unità, intorno ai nostri principi di libertà, di sovranità e di democrazia».

Ore 13.50 – Lukashenko: discuterò con Putin sul dispiegamento di basi missilistiche

Le truppe bielorusse potrebbero partecipare all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia se questo fosse necessario: lo ha detto il leader bielorusso, Alexander Lukashenko. Lo riporta la Bbc, che cita l'agenzia di stampa statale Belta. «Lo ripeto: le nostre truppe non ci sono. Ma se è necessario, se è necessario per la Bielorussia e la Russia, ci saranno». Il presidente bielorusso ha anche detto che si aspetta di discutere del possibile dispiegamento di sistemi missilistici in Bielorussia con il suo omologo russo Vladimir Putin nei prossimi giorni: «Oggi o domani parleremo con il presidente della Russia su come rafforzarci sul fianco occidentale – ha detto all'agenzia Belta – Oggi ci siamo consultati con i militari, e vediamo che sarebbe auspicabile posizionare» i sistemi missilistici «in modo da poter monitorare la situazione fino a Berlino». Il rischio, dice, è il coinvolgimento degli Usa: «Incontreremo l'America. Se uccidiamo almeno un soldato americano, li incontreremo. E allora inizierà un conflitto che coinvolge una macchina da guerra tecnologica, uno Stato potente piuttosto che un migliaio di soldati. Questo è il pericolo».

Ore 13.40 – Draghi: «Sanzioni dure, Putin metta fine allo spargimento di sangue»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto un discorso a Palazzo Chigi: «Ora il dialogo con la Russa è impossibile. Putin metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari dai confini ucraina in modo incondizionato», ha detto annunciando che in sede Ue verrà imposto un pacchetto di duro sanzioni: «L’Italia è allineata totalmente». Il premier ha aggiunto che «l’ambasciata italiana a Kiev resta – per ora – aperta e operativa, anche a tutela dei duemila italiani in Ucraina».

Ore 13.35 – Medico italiano a Kiev: «Nascosto in un bunker con mia moglie e mio figlio»

«Sono qui, nascosto in un bunker con mia moglie e mio figlio di 12 anni. Fino a ieri speravo nella diplomazia. Oggi non so cosa ci può attendere. C'è grande preoccupazione perché si teme che i russi arrivino a Kiev». A Parlare è Anthony Carmine Donadio, medico italiano che vive in pieno centro a Kiev. Da qualche ora è rifugiato in un bunker insieme alla sua famiglia e ha raccontato all'Agi le ore drammatiche che sta vivendo. «Fino a ieri ancora speravamo in una mediazione diplomatica. Stamane siamo stati svegliati dalle sirene e due ore fa ho anche sentito la prima esplosione. Non so dove abbia colpito ma è stato terribile. Siamo riparati qui, non so come andrà a finire». Specialista in radiologia, Donadio conosce la guerra. «Sono stato ufficiale medico, in Bosnia e a Sarajevo con la prima missione Nato. Non mi aspettavo di rivivere una situazione analoga, nel cuore dell'Europa perché questa è ancora Europa».

Ore 13.30 – Kiev: abbattuto un jet, uccise 5 persone

Un aereo militare dell'esercito ucraino è stato abbattuto nella regione di Kiev causando la morte di cinque persone. Lo ha reso noto il servizio di emergenza dell'Ucraina spiegando che erano 14 le persone a bordo del jet colpito.

Ore 13.30 – De Zerbi: «Ci avevano rassicurati e siamo rimasti in Ucraina. I ragazzi sono scossi»

«Abbiamo scelto di restare in Ucraina con ansia e paura – ha detto Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk, in collegamento da Kiev con SportItalia –. ci avevano detto che al 70% avremmo giocato sabato a Kharkiv, a 30 km dal confine russo. Ora con i bombardamenti è tutto sospeso e noi aspettiamo notizie dell'ambasciata italiana, per capire come muoverci. Confidiamo nell'aiuto del governo». «Non siamo degli eroi - ha aggiunto -. Rifarei la scelta di restare, ma mi farei sentire con più forza dalla federazione ucraina: quando Putin ha fatto il primo discorso, forse lo hanno sottovalutato». «Non ho paura – detto a Sky Sport24 –, c'è timore e preoccupazione e dispiace per la mia famiglia che è a casa preoccupata. Mi dispiace poi vedere scossi i ragazzi, io sono sempre stato quello che doveva tutelarli, proteggerli, ma ora faccio fatica pure io». E ancora: «La cosa brutta è che ci sono due gruppi di giocatori: gli ucraini che sono le vere vittime, perché noi andremo via ma loro rimangono e sono colpiti in prima persona, e questo mi tocca tanto. L'altra cosa pesante è vedere ragazzini che possono avere l'età dei miei figli in balia degli eventi».

Ore 13.20 – Ipotesi nuovo dislocamento truppe italiane

Tra domani e sabato, secondo quanto si apprende da fonti di governo, si potrebbe riunire di nuovo il Consiglio dei ministri per varare un decreto per un nuovo dislocamento delle truppe italiane, in linea con il dispositivo che sta mettendo in campo la Nato dopo gli attacchi russi in Ucraina. Le decisioni, viene sottolineato, sono subordinate al Consiglio superiore di Difesa, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel pomeriggio.

Ore 13.15 – Forze russe a nord di Kiev

Le forze russe hanno fatto irruzione nel nord della regione di Kiev. Lo hanno detto le guardie di frontiera ucraine, precisando è stato organizzato un attacco con missili Grad. Lo riporta il Moscow Times.

Ore 13.10 – Johnson: «Azzoppiamo l’economia russa»

Il Regno Unito e i suoi alleati sono pronti a introdurre un «massiccio» pacchetto di sanzioni contro Mosca «per azzoppare l'economia russa». Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in un messaggio televisivo alla nazione.« Non possiamo voltarci dall'altra parte e non lo faremo – ha continuato –. Oggi concorderemo un massiccio pacchetto di sanzioni economiche che mirano ad azzoppare l'economia Russa». Johnson ha raffermato che «la nostra missione è chiara, dal punto di vista diplomatico, politico, economico ed eventualmente militare. Questa odiosa e barbara avventura dovrà finire con un fallimento». «Con tutte le sue bombe, carri armati e missili non credo che il dittatore russo riuscirà mai a soggiogare l'Ucraina», ha proseguito il premier, assicurando che «naturalmente faremo di tutto per mantenere al sicuro il nostro Paese» e Londra lavorerà al fianco degli alleati «per tutto il tempo necessario a garantire che la sovranità dell'Ucraina venga ripristinata». Quello in corso «è un attacco alla democrazia e alla libertà nell'Europa orientale e in tutto il mondo. Questo è un diritto che il Regno Unito difenderà sempre», ha concluso il premier, che rivolgendosi al popolo ucraino ha affermato, «siamo con voi».

Ore 13.10 – Possanzini, vice di De Zerbi: «Avevamo il volo per l’Italia ma non riusciamo a partire»

«Siamo bloccati a Kiev. Avevamo già prenotato per questo pomeriggio i voli per tornare in Italia ma non ce l'abbiamo fatta, in Ucraina adesso è chiuso lo spazio aereo. Aspettiamo comunicazioni per cercare di prendere la decisione giusta senza correre rischi». Lo ha detto Davide Possanzini, vice allenatore dello Shakhtar Donetsk, a Retesport. «Stanotte eravamo nei nostri appartamenti - ha detto il vice di De Zerbi - , poi intorno alle 4-5 abbiamo sentito le esplosioni. Ci siamo subito messi in macchina, il club ci ha detto di andare in un albergo. Siamo al sicuro. Ci aspettavamo questa situazione ma non di queste dimensioni».

Ore 13.05 I russi controllano l’aeroporto Antonov vicino Kiev

Le forze russe hanno preso il controllo dell'aeroporto di Antonov a Gostomel, a circa un'ora di distanza a nord di Kiev. Lo riferisce il ministero dell'Interno ucraino dopo alcuni video circolati sui social media nei quali si vedevano elicotteri militari russi attaccare lo scalo. Secondo quanto riferito dal servizio di frontiera ucraino, le forze russe stanno avanzando verso Kiev da nord.

Ore 12.50 – Bombardamento su Kiev, civili in fuga

Mentre continua il bombardamento su Kiev, chi può cerca di lasciare la città in auto, ma da questa mattina gli ingorghi rendono complicata la fuga. Altri hanno cercato rifugio nella metro.

Ore 12.30 – Stoltenberg : «La guerra è in Europa»

«La Russia ha attaccato l'Ucraina, è un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. È un momento grave per noi, la guerra è in Europa. La pace nel nostro Continente è andata in frantumi. Ora abbiamo una guerra in Europa su una scala e di un tipo che pensavamo appartenesse alla storia». Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo però che «la democrazia prevarrà sempre sull’autocrazia», perciò la Nato, che ha attivato i piani di difesa – ha aumentato la sua presenza sul fianco est dell’Alleanza «e lo farà ulteriormente». «Nei prossimi giorni – ha detto – invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l'invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto. La Russia – ha ricordato – ha chiuso le porte ad una soluzione diplomatica». Ma «non ci sono forze di combattimento della Nato in Ucraina e non ci sono piani per dispiegare forze Nato».

Ore 12.30 – La Nato allerta 100 jet e oltre 120 navi

Ore 12.25 – Domani vertice Uefa

«Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha deciso di convocare una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo per venerdì 25 febbraio, alle 10, al fine di valutare la situazione e prendere tutto il necessario decisioni – lo comunica in una nota l'organo di governo del calcio europeo – Ulteriori comunicazioni saranno effettuate dopo la riunione del Comitato Esecutivo Uefa». La finale di Champions League è programmata per sabato 28 maggio a San Pietroburgo, in Russia.

Ore 12.20 – Dichiarazioni di Draghi dopo di Cdm

Le dichiarazioni del premier Mario Draghi saranno trasmesse in diretta streaming sui canali della Presidenza del Consiglio. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm rilascerà dichiarazioni di aggiornamento alla stampa presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi. Lo rende noto Palazzo Chigi. Sarà ammesso in presenza un ristretto pool di giornalisti tra quelli accreditati permanentemente presso la Sala stampa.

Ore 12.10 – Quattro morti nella regione di Donetsk, tra loro un bimbo

Tre civili sono stati uccisi a Vugledar, nella regione di Donetsk, a causa dei bombardamenti russi. Lo ha fatto sapere il ministero degli Interno ucraino, citato da Interfax Ucraina. Il dicastero ha parlato anche di bombardamenti sul distretto Malynovsky di Odessa e nell'oblast di Kharkiv. Seempre nella regione di Donetsk un bambino è morto a causa di un bombardamento. La sua casa è stata colpita da «fuoco russo», secondo quanto riferisce la docente Victoria Vdovychenko dell'università di Kiev Borys Grinchenko, citando notizie diffuse dal dipartimento della Protezione civile locale.

Ore 12.05 – Il calciatore della Nazionale russa: «No alla guerra»

«No alla guerra» su un sfondo nero, accompagnato dalla sigla dell'Ucraina (UA) e da un cuore infranto. Fedor Smolov, attaccante della Dinamo Mosca, è il primo giocatore della nazionale a schierarsi apertamente contro l'attacco armato all'Ucraina. Il giocatore 32enne, convocato negli ultimi tre incontri della selezione russa, ha preso posizione su Instagram poche ore dopo l'inizio dell'attacco.

Ore 12.00 – La Nato: la Russia ha scelto l’escalation

La Nato ha «ripetutamente invitato la Russia per colloqui nel Consiglio Nato-Russia, ma Mosca ancora non ha fatto una mossa reciproca. È la Russia, e solo la Russia, che ha scelto l'escalation» contro l'Ucraina. Lo dichiara il Consiglio dell'Atlantico del Nord, organo di governo della Nato, riunitosi oggi a Bruxelles.

Ore 12.00 – Attacco missilistico a Odessa, almeno 18 persone

Ore 12.00 – Scholz a Putin: «Ritirati»

«Vorrei richiamare l'attenzione del presidente Putin, perché interrompa l'attacco, lo spargimento di sangue, ritiri completamente le truppe dal territorio dell'Ucraina". Così il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una dichiarazione a Berlino.

Ore 11.50 – Lukashenko: «Contingente Nato in rapido aumento»

La Nato sta rapidamente aumentando le sue forze al confine con la Bielorussia dai lati polacco e baltico: lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass. «Lungo il perimetro del nostro confine in Polonia e gli Stati baltici, il potenziale militare della Nato sta aumentando rapidamente», ha osservato il leader bielorusso in un video pubblicato sul canale Telegram Pul Pervogo.

Ore 11.45 – L’italiano sulla linea del fronte: «Arruolati i deputati di Dontesk e Luhansk»

«Oggi si stanno arruolando tutti i deputati del Parlamento locale della Repubblica popolare di Donetsk, come ieri lo hanno fatto i parlamentari della Repubblica di Luhansk». Lo racconta ad Adnkronos il lecchese Vittorio Rangeloni, spiegando di essere «nel punto di raccolta dei volontari» e aggiungendo che «anche in Ucraina sono stati richiamati tutti i riservisti». Trent'anni, da sette vive a Donetsk e oggi è andato «sulla linea del fronte, alla periferia di Donetsk. Su tutta la linea si sentono distintamente colpi, ma sembrano colpi in uscita». Rangeloni spiega inoltre di essersi recato questa mattina «all'aeroporto di Donetsk, epicentro degli scontri di questi anni. Ho visto una situazione relativamente tranquilla». La Russia, ha detto, «ha ribadito che la popolazione civile non deve avere paura perché intende condurre attacchi mirati con missili di precisione su obiettivi militari strategici potenzialmente pericolosi». Intanto «ci sono combattimenti a sud, non lontano dal Mare di Azov e da Mariupol, e da Luhansk»

Ore 11.40 – La Nato si rinforza a Est

Arriva la condanna della Nato: «Orribile attacco della Russia. Stiamo schierando ulteriori forze difensive a Est. La Russia pagherà un prezzo politico ed economico altissimo».

Ore 11.40 – “Missili su Kiev”

L'Ucraina è sotto una seconda ondata di missili. Lo ha reso noto un consigliere di Volodymyr Zelensky. Poco fa anche a Kiev era risuonata una forte esplosione. Intanto sono state sospese le operazioni nei porti ucraini, ha reso noto Mykhailo Podolyak, consigliere nell'ufficio presidenziale. Mentre continua il servizio ferroviario. Podolyak ha assicurato che «l'esercito sta infliggendo perdite significative al nemico».

Ore 11.35 – Testimone: «Esplosioni all’aeroporto di Kiev»

«Abito nella zona centrale di Kiev. Sono stata svegliata all'alba da una telefonata di mia madre che mi ha detto di aver sentito quattro/cinque esplosioni vicino casa sua provenienti dall'aeroporto internazionale di Kiev-Boryspil. È stato attaccato l'aeroporto e la base militare di Brovary, città dove sono nata»: lo dice in una video intervista all'Ansa Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer di Kiev.

Ore 11.25 – Minsk chiude lo spazio aereo

Lo Stato maggiore delle forze armate di Minsk ha chiuso parte dello spazio aereo bielorusso ai voli civili. Lo riporta Interfax.

Ore 11.25 – Bbc: carri armati russi a Kharkhiv

I carri armati delle forze di invasione russe sono entrati a Kharkhiv, la seconda città ucraina per dimensioni. Lo riporta la Bbc, citando le notizie che giungono dal terreno e fonti della sicurezza ucraina.

Ore 11.20 – Mosca: nessun attacco missilistico a città ucraine

«Le forze armate della Federazione Russa non infliggeranno alcun attacco missilistico, aereo o di artiglieria alle città dell'Ucraina e ai civili». Lo ha detto il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa della Federazione Russa Igor Konashenkov, citato da Interfax.

Ore 11.15 – Stato d’emergenza in Ucraina

La Lituania ha dichiarato lo stato di emergenza, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente Gitanas Nausėda.

Ore 11.10 – Cina: ok alle importazioni di grano dalla Russia

L'agenzia doganale cinese ha approvato importazioni di grano da tutte le regioni della Russia, decisione che potrebbe ridurre l'impatto delle sanzioni occidentali imposte a Mosca in relazione all'attacco all'Ucraina. I due governi hanno annunciato un accordo l'8 febbraio per l'importazione in Cina di grano e orzo russi, ma finora Pechino aveva vietato le importazioni dalle principali aree di coltivazione a causa della preoccupazione per possibili funghi e altre contaminazioni. L'annuncio odierno afferma che la Russia «adotterà tutte le misure» per prevenire la contaminazione e sospenderà le esportazioni in Cina se fosse individuata.

Ore 11.05 – Johnson: “Catastrofe per l’Europa, fare vertice Nato”

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che l'azione militare russa in Ucraina è una «catastrofe per il nostro continente» e ha chiesto un vertice urgente dei leader della Nato.

Ore 11.00 – Cittadini rifugiati nella metro

Dalle prime ore di stamattina molti cittadini di Kiev hanno trovato riparo nelle stazioni della metropolitana, che le autorità cittadine avevano indicato come possibile rifugio anti aereo. «Adesso sembra più calmo, ma io sono nella metro, penso che sottoterra sia più sicuro», racconta una giovane di Kiev all'Ansa. «La guerra è cominciata su vasta scala, ci dicono che in 17 zone si sono verificati attacchi missilistici da parte delle truppe russe – conclude –. Ma adesso non voglio parlare».

Ore 10.55 – Johnson annuncia un discorso alla nazione

Il premier britannico Boris Johnson terrà un discorso televisivo alla nazione questa mattina sull'attacco russo all'Ucraina. Lo ha annunciato Downing Street.

Ore 10.50 – “Vittime civili nel Donbass”

«Vittime civili si registrano nel Donbass a causa degli attacchi dell'esercito ucraino»: lo sostiene il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax.

Ore 10.40 – Mattarella convoca per le 16.30 il Consiglio Supremo di Difesa

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi alle ore 16.30. Parteciperà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi prima di partire per Bruxelles.

Ore 10.40 – La Farnesina agli italiani in Ucraina: «Restate in casa»

«In considerazione degli attuali attacchi in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, si raccomanda ai connazionali di seguire le indicazioni delle autorità locali che, al momento, invitano a rimanere nelle proprie abitazioni, e mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione». Lo sottolinea la Farnesina aggiornando il sito Viaggiare Sicuri. «Gli spostamenti via terra all'interno e verso l'esterno del Paese con i mezzi disponibili devono essere valutati con estrema cautela, i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Crimea sono sconsigliati e tutti i viaggi verso l'Ucraina sono da posticipare». Se presenti nel Paese - si legge nell'avviso - si raccomanda di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e scaricare la app "Unità di Crisi" per i cellulari. L'Ambasciata d'Italia a Kiev è operativa e raggiungibile al numero di emergenza: +380 50 310 2111; +380 91 617 49 63. L'Unità di Crisi è raggiungibile al numero +390636225.

Ore 10.35 – Paura a Kiev: «Dobbiamo nasconderci»

«La situazione è molto dura, potrebbero arrivare veramente velocemente a Kiev. Se vogliono veramente conquistare subito Kiev noi dobbiamo nasconderci. Cerchiamo ora di capire quali bunker e seminterrati sono disponibili». Questa la testimonianza all'Ansa di Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer a Kiev.

Ore 10.35 – Kiev: ci sono vittime civili

Ore 10.30 – Zelensky: «Il nemico avrà grandi perdite»

Il presidente dell’Ucraina Zelensky, in un discorso alla nazione, assicura che «sarà una battaglia dura, il nemico avrà grandi perdite» e sottolinea che «questa è stata una mattinata tristemente storica. Ma è una storia diversa per noi e per la Russia. Abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche. L'Ucraina si sta difendendo e non rinuncerà alla sua libertà, qualunque cosa pensino a Mosca» .L’invito è alla mobilitazione: «I cittadini siano pronti a difendere la sovranità dell’Ucraina con le armi». Parlando in russo: «Mosca è il male, decidete da che parte stare». Il parallelo è con un passato che si sperava irripetibile: «La Russia ci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale».

Ucraina, missile cruise esplode sull'aeroporto di Ivano-Frankivsk vicino la frontiera romena

Ore 10.30 – Volontari ucraini pronti a combattere

«Abbiamo file davanti a punti ritrovo militari e anche tanti volontari pronti a combattere, al mattino si sono alzati già pronti per andare al fronte. Ci sono posti di blocco ovunque, siamo siamo in stato di guerra». A parlare all'Ansa è Tamara Senyushko, dalla Regione sudoccidentale di Cernivtsi. «L'Ucraina non si è messa mai in ginocchio e ha sempre combattuto per sua sovranità e indipendenza, combatterà anche questa volta», dice Tamara.

Ore 10.25 – Kiev: non sarà una guerra lampo

«La situazione è sotto controllo» e non ci sarà alcuna «guerra lampo». Lo ha detto il consigliere dell'ufficio della presidenza ucraina utilizzando il termine «Blitzkrieg».

Ore 10.20 – Lukashenko propone colloqui di pace a Minsk

Un'invasione su larga scala dell'Ucraina è ancora evitabile, se le autorità di Kiev accettano di sedersi al tavolo negoziale e fare concessioni a Mosca. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, offrendosi di ospitare colloqui tra Mosca e Kiev. Lo riferisce la Ria Novosti.

Ore 10.20 – Il sindaco di Mariupol: «Niente panico»

Il sindaco di Mariupol, Boitschenko, in una conferenza stampa in corso e mandata in onda dall'emittente tedesca NTV sul primo bilancio dell'attacco russo: «Dodici case sono state distrutte. Sei persone sono state ferite, fra cui un bambino. La cosa più importante è restare tranquilli e non finire nel panico».

Ore 10.15 – Kiev chiama tutti i cittadini alle armi

Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese «sta passando alla modalità di difesa completa». Lo riporta Interfax.

Ore 10.15 – Sette città sotto attacco

Le città al momento sotto attacco russo sono sette: Kiev, Kharkiv (est), Ivano-Frankivsk (ovest), Kramatorsk (est), Dnipro (est), Odessa (sud) e Mariupol (sudest).

Ore 10.15 – La Bild boicotta Gazprom

La Bild boicotta il brand Gazprom e chiede «libertà per l'Ucraina». L'importante quotidiano tedesco ha oscurato il nome dell'azienda energetica russa dalle maglie dello Schalke 04, di cui Gazprom è sponsor, sostituendo il suo nome con la scritta: «Libertà per l'Ucraina». Il quotidiano ha avviato un vero e proprio boicottaggio del colosso energetico, parzialmente controllato dallo Stato russo, lanciando anche un appello alla Uefa per spostare la finale di Champions League in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Ore 10.10 – Berlino: non possiamo più dipendere da Mosca per l'energia

«Non possiamo essere così dipendenti« sul fronte energetico «da un Paese che ovviamente non rispetta più il diritto internazionale». Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ribadendo che il Nord Stream 2 non entrerà in funzione «nel breve-medio termine».

Ore 10.10 – Stop al campionato di calcio

Il campionato di calcio ucraino è stato sospeso. È quanto ha annunciato con una nota la Federcalcio ucraina dopo i primi bombardamenti russi avvenuti nella notte. «A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso», si legge in un brevissimo comunicato ufficiale. La stagione sarebbe dovuta riprendere domani con l'anticipo della prima giornata Minaj-Zorya.

Ore 10.05 – Kiev: “Uccisi 50 soldati russi, abbattuti 6 aerei”

Circa 50 soldati russi sono stati uccisi e sei aerei distrutti nell'Est del paese. Lo riferisce l'esercito ucraino che in precedenza aveva affermato di aver abbattuto cinque aerei militari russi nella regione. Lo riporta Sky News.

Ore 10.00 – Aeroporti chiusi, voli cancellati

La Russia ha chiuso temporaneamente una decina di aeroporti nel sud e nella penisola occupata della Crimea. Almeno fino al 2 marzo, rimarranno chiusi gli aeroporti di varie località, fra cui Rostov, Krasnodar, Kursk, Voronezh e Simferopol, secondo quanto annunciato dall'autorità russa per l'aviazione Rosaviatsiya. Rimane invece in funzione l'aeroporto di Sochi, sul mar Nero. Negli aeroporti di Mosca sono stati cancellati almeno 200 voli secondo i siti di viaggio online.

Ore 10.00 – Berlino: «Senza parole ma non inermi»

«Cari cittadine e cittadini oggi ci siamo svegliati in un altro mondo». Lo ha detto la ministra degli Esteri Annalena Baerbock in uno statement a Berlino. «Siamo senza parole, ma non siamo inermi», ha aggiunto, annunciando il coordinamento con i partner per approvare nuove «durissime» sanzioni.

Ore 9.55 – Kiev: la Turchia chiuda il Mar Nero alle navi russe

L'Ucraina ha chiesto alla Turchia di vietare l'ingresso delle navi da guerra russe nel mar Nero attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli. «Chiedo all'amministrazione turca di aiutare l'Ucraina. Chiediamo che il Bosforo e i Dardanelli siano chiusi alle navi da guerra russe», ha detto l'ambasciatore ucraino ad Ankara, Vadily Bolnar, citato dal quotidiano Yeni Safak, in una notizia rilanciata dall'agenzia stampa russa Tass. In base alla convenzione di Montreux del 1936, la Turchia ha la sovranità sul Bosforo e i Dardanelli. La convenzione prevede il libero passaggio solo per le navi commerciali. Le navi da guerra devono notificare il loro passaggio alle autorità turche.

Ore 9.50 – Stazione della metro di Kiev trasformata in bunker

Nella capitale ucraina Kiev le stazioni della metropolitana sono diventate bunker improvvisati. Lo riporta la Cnn. Testimoni in città hanno detto alla Cnn che le stazioni sono piene di persone che trasportano rifornimenti, organizzate in gruppi. Le stazioni sono piene, ma non i treni stessi, che funzionano ancora senza intoppi.

Ore 9.50 – Convocato dalla Farnesina l’ambasciatore russo a Roma

Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del ministro Luigi Di Maio l'Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. L'Ambasciatore Sequi - fa sapere la Farnesina - ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione, che costituisce una chiara e netta violazione del diritto internazionale.

Ore 9.45 – Telefonata tra Blinken e Austin con Stoltenberg

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno parlato nella notte con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, «condannando l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato contro l'Ucraina e discutendo della risposta coordinata dell'Alleanza». Lo riferisce il dipartimento di Stato, secondo cui si è anche parlato dei «provvedimenti ulteriori per garantire la sicurezza del territorio alleato, specialmente sul fianco est della Nato».

Ore 9.40 – Twitter sospende per errore account di fact checking

Twitter ha riconosciuto di aver sospeso per errore alcuni account che condividevano dettagli e fact checking sull'attività militare russa. I profili, ha spiegato la società, erano stati bloccati a causa di «una campagna coordinata di bot», cioè account automatici, che miravano a screditare questi profili. La segnalazione è arrivata da Aric Toler, ricercatore di Bellingcat, sito di giornalismo investigativo e fact checking. Ha richiamato l'attenzione sulla sospensione errata dell'account dopo che un utente era stato estromesso. Sospeso per errore anche l'account di intelligence open source "OSINT", così come un account in lingua francese che condivideva immagini e altri dati. Bellingcat, in particolare, ha indagato su tanti argomenti, dal tentativo di omicidio contro Alexei Navalny all'attacco al volo Malaysia Airlines 17. In un tweet, il responsabile dell'integrità di Twitter Yoel Roth ha spiegato che il team di moderazione umana della piattaforma ha commesso l'errore nei suoi sforzi «per rilevare e rimuovere in modo proattivo foto e video alterati». «Abbiamo intrapreso un'azione su una serie di account per errore - ha aggiunto il portavoce - Stiamo rivedendo rapidamente queste azioni e abbiamo già ripristinato l'accesso a una serie di account interessati». La piattaforma, insieme ad altre aziende della Silicon Valley, è regolarmente accusata di non fare abbastanza per combattere la disinformazione.

Ore 9.40 – Lukashenko: «Forze armate bielorusse non partecipano a invasione»

ll presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha fatto sapere che «le forze armate» di Minsk «non stanno partecipando all'operazione» russa contro l'Ucraina. Ma nel Paese, alleato di Mosca, la Russia ha di stanza decine di migliaia di militari.

Ore 9.35 – Londra: «L’Ucraina non è Russia»

Imporremo alla Russia sanzioni «senza precedenti». Lo ha annunciato il ministro di Stato britannico per l'Europa e il Nord America, James Cleverly, dopo l'offensiva lanciata dalle forze russe contro l'Ucraina. Secondo Cleverly, l'invasione dell'Ucraina è «completamente immotivata e completamente ingiustificata», aggiungendo in un'intervista a Sky News che il presidente Putin sta cercando di «ricreare un impero russo». «L'Ucraina non è la Russia», ha rimarcato.

Ore 9.30 – Ingorghi a Kiev

Lunghe file di auto incolonnate si sono formate a Kiev, dopo l'annuncio dell'invasione russa. Dalle foto riportate dalle agenzie russe, si vedono ingorghi di veicoli, mentre i residenti tentanto di lasciare la capitale ucraina.

Ore 9.30 – Borrell: «Ore più buie dalla seconda guerra mondiale»

«Queste sono tra le ore più buie per l'Europa dalla fine della seconda guerra mondiale». A dirlo è l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in una dichiarazione alla stampa assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Non è solo la più grande violazione del diritto internazionale, è una violazione dei principi fondamentali della convivenza umana. Sta costando molte vite con conseguenze sconosciute».

Ore 9.30 – Mosca brucia 180 miliardi: tonfo storico

L'attacco russo all'Ucraina sta mandando in fumo qualcosa come 180 miliardi di dollari di capitalizzazione sulla Borsa di Mosca, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg. Le autorità russe sono state costrette a sospendere per la seconda volta le contrattazioni dopo che l'indice Moex si è inabissato del 28,8%, in quello che è il maggior crollo mai registrato nella sua storia. Per un euro ci vogliono 90 rubli.

Ore 9.20 – Borrell: «Sanzioni più dure di sempre»

L'Unione Europea sta pianificando «il pacchetto più duro di sempre» di sanzioni nei confronti della Russia. Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

Ore 9.00 – La testimonianza: «Ci bombardano, aiuto»

«Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque., ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. E' difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti». A parlare all'Ansa è Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale.

Ore 9.00 – Morti e feriti

Si contano i primo morti e feriti causati dai bombardamenti, almeno 8 le persone che hanno perso la vita, 9 i feriti: lo riporta la polizia ucraina.

Leggi anche Ucraina, Biden: "Sanzioni a banche russe per 3 trilioni di dollari, taglieremo fuori Mosca dall'economia mondiale"

Ore 8.45 –Voli cancellati

Sono stati cancellati circa 30 voli dagli aeroporti di Mosca alla Russia meridionale. Lo riporta l'agenzia ufficiale russa, Itar Tass. In particolare, sono stati cancellatiquelli per Rostov sul Don, Krasnodar, Sochi, Anapa, Simferopol, Volgograd e Astrakhan.

Ore 8.30 – Di Maio convoca l’Unità di crisi

Il ministro Luigi Di Maio ha convocato all'Unità di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento. In video call partecipa anche l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

Lukashenko raduna i vertici militari

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha convocato un incontro con i vertici delle forze armate, stando a quanto riporta l'agenzia Interfax. L'incontro si tiene al Palazzo dell'Indipendenza.

Ore 8.30 – Carri armati russi in azione

Un video trasmesso dalla Cnn mostra carri armati e altri veicoli blindati che entrano in Ucraina attraverso un valico di frontiera con la Bielorussia. Il video è stato girato all'incrocio di Senkivka, Urkaine con Veselovka, in Bielorussia, intorno alle 6:48 ora locale. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti - riporta l'emittente americana - sta monitorando la denunciata incursione di truppe dalla Bielorussia in Ucraina, ha detto un funzionario della difesa statunitense. Non era chiaro se le truppe siano solo russe o anche bielorusse, ha detto la fonte. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ha confermato il bombardamento da parte dei russi di diversi aeroporti tra cui quello di Kiev-Boryspil, Kherson e Kramatorsk.

Ore 8.00 – Il ministro Kuleba invoca “sanzioni devastanti sulla Russia”

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto soccorso su Twitter: «Putin ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina. Le pacifiche città ucraine sono sotto attacco. Questa è una guerra di aggressione». Questo l’appello di Kuleba: «Il mondo deve agire immediatamente. È in gioco il futuro dell'Europa e del mondo», indicando la «lista delle cose da fare»: «Uno, sanzioni devastanti sulla Russia ADESSO, incluso lo Swift. Due, isolare completamente la Russia con tutti i mezzi, in tutti i formati. Tre, armi ed equipaggiamenti per l'Ucraina. Quattro, assistenza finanziaria. Cinque, assistenza umanitaria». Ha poi rivolto un messaggio «alla comunità ucraina nel mondo: Putin ha attaccato, ma nessuno sta scappando. L'esercito, i diplomatici, tutti stanno lavorando. L'Ucraina sta combattendo. L'Ucraina si difenderà. L'Ucraina vincerà». Kuleba ha poi chiesto agli ucraini di «diffondere la verità sull'invasione di Putin e chiedete ai governo di agire immediatamente».

Guerra in Ucraina, le sirene risuonano a Kiev dopo l'inizio degli attacchi russi

Ore 7.30 – Si parla di centinaia di vittime

La Cnn parla di centinaia di vittime, citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Non è chiaro, riporta la tv americana, se si tratti di feriti o morti. Le forze armate ucraine affermano che 5 aerei russi e un elicottero sono stati abbattuti. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che cinque aerei russi e un elicottero sono stati abbattuti stamane, mentre le forze russe hanno attaccato l'Ucraina. L'esercito russo ha negato le affermazioni, ha riferito l'agenzia di stampa statale Tass.

Truppe di separatisti dell'autoproclamata repubblica di Luhansk hanno preso il controllo delle città di Stanitsa Luganskaya e Shchastya. Lo riferisce il consigliere del capo del ministero degli affari interni della repubblica, Vitaly Kiselev, su Telegram. Lo riporta Ria Novosti. Interfax batte la notizia che al momento non ci sono collegamenti stradali aperti tra la Crimea e l'Ucraina, i posti di blocco sono chiusi: lo scrivono in una nota le autorità ucraine: «Tutti i posti di blocco al confine con l'Ucraina sono chiusi. Chiediamo a coloro che risiedono in Crimea di non pianificare viaggi fino a nuovo avviso».

Ucraina, l'attacco delle forze russe a Charkiv

Truppe russe sono sbarcate ad Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv. Lo ha riferito il ministero dell'Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Lo riferisce il Guardian.

In collegamento con RaiNews24, Attilio Malliani, consigliere del sindaco di Odessa ha detto che lì «la situazione è comune a tutte le città: una massiva evacuazione, le persone si stanno spostando da Odessa verso una zona di Leopoli. Io invece ho emanato un messaggio alla comunità italiana di Odessa di rimanere assolutamente a casa e di evitare di mettersi sulla strada in questo momento, prima che non sia chiara la reale situazione sul territorio».

Le reazioni

Un attacco «ingiustificato» della Russia all'Ucraina, definisce il presidente americano Joe Biden quello annunciato dal suo omologo russo Vladimir Putin, sottolineando che causerà «perdite di vita e sofferenza catastrofica». Parole simili quelle del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha parlato di «attacco ingiustificato e ingiustificabile», «L'Italia – dice – è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». In una nota congiunta il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dichiarano che «Deploriamo la perdita di vite umane e la sofferenza umanitaria. L'Ue e i suoi Stati membri sono pronti a fornire urgentemente una risposta di emergenza umanitaria. Chiediamo alla Russia di rispettare il diritto umanitario internazionale. L'Ue sostiene fermamente l'Ucraina e il suo popolo nell'affrontare questa crisi senza precedenti. L'Ue fornirà ulteriore assistenza politica, finanziaria e umanitaria». In un discorso alle 8.30 von der Leyen ha quindi annunciato che saranno congelati gli asset russi in Europa: «Oggi presenteremo un pacchetto di sanzioni massicce e mirate» con le quali verranno colpiti «settori strategici dell'economia russa bloccando il loro accesso a tecnologie e mercati che sono fondamentali per la Russia». la risposta economica vuole essere forte: «Indeboliremo la base economica della Russia e la sua capacità di modernizzazione. Inoltre, congeleremo le attività russe nell'Unione europea e fermeremo l'accesso delle banche russe ai mercati finanziari finanziari europei».

Sceglie Twitter il ministro della Difesa Luigi Di Maio: «L'Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici».

Il Segretario generale della Nato Jen Stoltenberg ha condannato «l'attacco russo sconsiderato e non provocato», parlando di «violazione del diritto internazionale» e di minaccia alla sicurezza euro-atlantica che «mette a rischio innumerevoli vite civili». «Questa è una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Gli alleati della Nato si incontreranno per affrontare la nuova aggressione della Russia».

Ore 7.00 – L’appello di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede aiuto: «Bisogna costruire una coalizione anti-Putin. Il mondo deve costringere la Russia alla pace». E poi: «Siamo forti, siamo pronti a tutto, vinceremo». Le autorità ucraine hanno invitato la popolazione a restare a casa, non andare al lavoro e non portare i figli a scuola. «Stiamo introducendo la legge marziale in tutto lo Stato» ha detto in un videomessaggio, aggiungendo che «ho avuto una conversazione con il presidente Biden. Gli Stati Uniti stanno iniziando a raccogliere il sostegno internazionale. È necessaria la calma da parte di tutti. Se possibile, restate a casa. Stiamo lavorando. L'intero settore della sicurezza e della difesa dell'Ucraina sta funzionando. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti». «Il mondo è con noi», ha scritto su Twitter riferendo che «continua i negoziati con i leader». Per poi aggiungere: «Abbiamo ricevuto il sostegno dell'emiro del Qatar». Zekensky ha già avuto colloqui con Joe Biden, Boris Johnson e Charles Michel.

Ucraina, missile cruise esplode sull'aeroporto di Ivano-Frankivsk vicino la frontiera romena

Ore 6.30 – Chiuso lo spazio aereo ucraino

L'Ucraina ha annunciato la chiusura dello spazio aereo all'aviazione civile dopo l'annuncio di Vladimir Putin di una operazione militare contro il Paese. Il ministero delle Infrastrutture ucraino ha annunciato la chiusura dello spazio aereo motivandolo con «un rischio elevato per la sicurezza» in un comunicato pubblicato sul suo sito web.

Un’evacuazione generale è stata annunciata nella parte controllata dall'Ucraina di Lugansk, una delle due regioni separatiste sostenute dalla Russia, insieme a Donetsk. Lo riporta la Cnn. «Raccomandiamo ai residenti della regione di Lugansk di lasciare immediatamente la regione», ha dichiarato su Facebook il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haiday. «Si sta organizzando l'evacuazione in treno per coloro che non possono partire autonomamente», ha aggiunto.

Ore 6.30 – Esplosioni e attacchi a Kiev e in molte città

Numerose esplosioni sono state segnalate prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa ucraina, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sono state sentite esplosioni anche nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con sirene della polizia e delle ambulanze. Coinvolta anche Kharkiv, una grande città a 35 chilometri a sud del confine russo. Le forze armate ucraine confermano l’attacco missilistico su diverse città.

Quattro forti esplosioni sono risuonate a Kramatorsk, una città in prima linea che funge da capitale effettiva del governo ucraino per la zona di guerra orientale, e altre sono state udite nella città portuale orientale di Mariupol. Mosca sta attaccando l'Ucraina anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo hanno riferito le Guardie di frontiera ucraine. Nella capitale e in altre grandi città suonano le sirene.

Le parole di Putin

«Ho preso la decisione di un'operazione militare», ha detto nel video diffuso poco prima delle 6 del mattino a Mosca. Spiegando che «un ulteriore allargamento della Nato ad est è inaccettabile» e che quelli dell'Alleanza atlantica sono «comportamenti immorali». Na aggiunto che «non è nei piani della Russia l'occupazione dell'Ucraina». Evidente la propaganda: «Lo scopo dell’attacco è denazificare e demilitarizzare kiev». il presidente russo ha poi avvertito gli altri paesi che qualsiasi tentativo di interferire con l'azione russa porterebbe a «conseguenze che non hanno mai visto». Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, afferma che «Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse». Informazione al momento non verificabile.

Ore 6.00 – Un’operazione premeditata

A notte inoltrata il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto nella tv pubblica, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, per annunciare l’operazione militare. Un discorso aggressivo, in cui il presidente russo, tra l'altro, ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi e soprattutto minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne. Nel giro di mezz’ora, esplosioni sono state segnalate a Kiev e in numerose città, è stato accertato che l’operazione sta avvenendo passando anche dalla Bielorussia. Il discorso di Putin, ha evidenziato la Novaja Gazeta, è stato registrato dal presidente il 21 febbraio alle 19, quando le diplomazie erano ancora in azione per evitare il conflitto. Il dato evidenzia ancora una volta come il piano bellico russo sia stato pianificato con largo anticipo e come l’intelligence americana aveva più volte avvertito.