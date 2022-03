Iraq, missili a Erbil: obiettivo consolato Usa, nessun ferito

Dodici missili balistici hanno preso di mira Erbil e il consolato americano nella capitale del Kurdistan iracheno. Lo hanno confermato le forze di sicurezza curde in un comunicato stampa, assicurando che questi missili sono stati lanciati «fuori dai confini dell'Iraq, più precisamente da est». L'attacco è stato effettuato con «12 missili balistici lanciati contro il distretto di Erbil e che hanno preso di mira il consolato americano» secondo il comunicato stampa dell'unità antiterrorismo del Kurdistan. «I missili sono stati lanciati fuori dai confini dell'Iraq e del Kurdistan, (provenienti) più precisamente dall'est» del Paese. «Non ci sono perdite umane, solo danni materiali», aggiunge il comunicato, senza menzionare possibili danni al consolato americano. In Iraq, attacchi missilistici o droni esplosivi, mai rivendicati, prendono regolarmente di mira gli interessi americani e le truppe della coalizione internazionale anti-jihadista. Washington generalmente accusa le fazioni irachene filo-iraniane di aver compiuto tali attacchi. Nel gennaio 2020, l'Iran ha lanciato missili contro basi che ospitavano soldati statunitensi in Iraq, in rappresaglia per l'assassinio del generale Qassem Soleimani da parte di Washington, compiuto pochi giorni prima