Letta: “Non si può stare allo stesso tempo con Draghi e Orban”

Il segretario del Pd in un tweet: «Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con il primo ministro ungherese»

Era cbhiaro che prima o poi accadesse. E al primo cenno verso Orban da parte di Matteo Salvini, il Pd lancia subito strali. Contro la Lega, contro il manifesto che riunisce e matte insieme le destre in Europa. E il primo a farlo è, naturalmente, il segretario del partito democratico Enrico Letta che prende la parola anzi il telefono e con un tweet afferma che «Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si può».