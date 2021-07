Ddl Zan, Cinque Stelle contro gli emendamenti di Italia Viva: "Affossano la legge”. Per il Pd sono "Proposte insostenibili"

Già negli anni scorsi i disegni di legge per il contrasto all'omotransfobia si fermarono per le espressioni usate per identificare il movente d'odio, «omofobia» e «transfobia», le stesse in discussione per i renziani

Dopo il muro contro muro con il centrodestra, il ddl Zan sta subendo una frattura anche dentro il centrosinistra. Martedì si vota la calendarizzazione in aula per il 13 luglio, ma ora i numeri per approvarlo rischiano di non esserci. Il Pd e lo stesso padre della legge bocciano come «insostenibili» gli emendamenti di Italia Viva che proponevano una serie di correttivi al Ddl, in primis l'eliminazione del riferimento all'identità di genere.

A fare eco al Pd anche il Movimendo Cinque Stelle, che oggi ha ribadito la posizione contro Italia Viva: «Gli emendamenti presentati al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini “orientamento sessuale” e “identità di genere” e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato». Già negli anni scorsi i disegni di legge per il contrasto all'omotransfobia si fermarono proprio perché le espressioni usate per identificare il movente d'odio, omofobia e transfobia, non vennero ritenute abbastanza precise per garantire la determinatezza del precetto penale. Una discussione sui termini che rischia di affossare l’intero ddl, con l’attacco finale: «Italia Viva dica se sta con la comunità Lgbti o se la sta usando per tornaconto politico. Perché tutto indica questa seconda ipotesi».

La posizione di Italia Viva

«È più importante approvare davvero una legge contro omofobia e discriminazioni o approvare il Ddl Zan? Se l'obiettivo è il primo, va detto che così com'è al Senato non ha i numeri. Mentre con le modifiche proposte, potremmo avere a breve una legge. Il punto è questo». Ha scritto così su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. Il capogruppo Iv al Senato Davide Faraone ha aggiunto: «La legge va fatta, è urgente, ma non le va affidato per nulla al mondo una finalità pedagogica. Proprio perché deve colpire gli abusi, i crimini, le prevaricazioni, deve essere scritta bene e non dare adito a dubbi interpretativi».

Salvini: «In 5 minuti troviamo un accordo»

Sul Ddl Zan Lega, Pd e M5s possono trovare l'accordo «In cinque minuti sull'aumento delle pene per le violenze» sugli omosessuali. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a Skytg 24, aggiungendosi al coro di voci politiche che sta accompagnando i giorni prima della calendarizzazione: «Gli omosessuali e i trans se offesi e oggetti di violenza vanno difesi. Un altro discorso e portare sui banchi di scuola le teorie secondo cui non ci sono maschietti e femminucce».

Meloni e l’accusa di «ipocrisia»

«Nel governo Draghi c'è una grande contraddizione» sui temi della lotta all'omofobia. «Presenterò un atto in Parlamento in cui chiederò al governo di fermare ogni forma di accordo commerciale con i Paesi in cui l'omosessualità è un reato come Qatar, dove ad esempio faremo i mondiali, o Arabia Saudita. A me le ipocrisie danno molto fastidio: io ci sto nella lotta alle discriminazioni ma bisogna essere seri. Se l'Ue e il governo italiano non vogliono partire da qui, certo che sto dicendo che sono ipocriti». Lo dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Radio24. «Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei documenti con altri Stati europei» sulla legge di Orban ma «quelle norme vengono raccontate in maniera un po' diversa da come sono, io me le sono fatte tradurre e le ho lette: sostengono che nelle scuole non si debba fare propaganda gender soprattutto da parte di associazioni che non rientrano nel sistema formativo ufficiale dell'Ungheria. Tema che in altri termini io pongo in Italia».