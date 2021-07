Ddl Zan, la doppia partita in Senato. I dem respingono l’appello di Salvini. Renzi: Compromesso o non passa

La battaglia sul ddl Zan contro l'omotransfobia, dopo il fuoco incrociato degli ultimi giorni, fatto di dichiarazioni, post Facebook e interviste, domani tornerà nelle aule di palazzo Madama.

In programma c'è un doppio appuntamento: alle 11 Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia e relatore del provvedimento riunirà i capigruppo di maggioranza per presentare loro una possibile ipotesi di lavoro condivisa dopo le proposte di modifica arrivate dai partiti. Le premesse per arrivare a una sintesi, però, non sono buone, dal momento che Pd e M5S hanno bollato come "irricevibili" gli emendamenti arrivati da Italia viva. I dem respingono al mittente anche l'ultimo appello arrivato da Matteo Salvini. "Troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra", togliendo "l'ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l'attacco alla libertà di pensiero", insiste il leader del Carroccio, che però continua ad essere "poco credibile e pretestuoso" per dirigenti e parlamentari Pd. I dem, in realtà, puntano tutto sul secondo round che si giocherà domani in Senato.

Omotransfobia, Renzi: "Con la legge Zan si rischia, con la Scalfarotto no"

Alle 16.30 l'aula di palazzo Madama sarà infatti chiamata a votare, a maggioranza, il calendario proposto dalla conferenza dei capigruppo, che prevede la calendarizzazione del testo in assemblea il prossimo 13 luglio. L'ok, assicurano gli addetti ai lavori, salvo colpi di scena, dovrebbe essere assicurato. Il voto, infatti, è a scrutinio palese, quindi la 'ex maggioranza Conte' dovrebbe reggere e portare a casa il risultato. Matteo Renzi e i senatori di Iv saranno della partita, ma il leader avverte: "Ragazzi, c'è puzza di bruciato. Io già me lo vedo Roberto Calderoli fare milioni di emendamenti. Qualcuno andrà votato a scrutinio segreto e se andiamo sotto la legge Zan è morta", ribadisce. La previsione dell'ex premier è netta: "Gran parte dei senatori si prepara ad affossare la legge a scrutinio segreto e non sono quelli di Iv. Io non so se tutti i 17 senatori di Iv voteranno a favore, come credo e mi auguro, ma ci sono divisioni molto profonde, interne, dentro M5S e Pd. Se si andrà alla conta sullo Zan penso che si andrà sul filo dei voti, la Scalfarotto consentirà invece di avere tutele". Dopo il braccio di ferro che andrà in scena domani, in ogni caso, la partita si giocherà in aula. Alcuni emendamenti che Iv presenterà al testo, infatti, potrebbero avere la maggioranza grazie ai voti di parte del centrodestra e al sostegno di 'franchi tiratori' dell'ex maggioranza giallorossa: "6 nel Pd, 5-6 nel M5S", ipotizza chi sta tenendo i conti. I pentastellati, però, non ci stanno: "Nel percorso della legge contro l'omotransfobia il Movimento 5 Stelle ha sempre dato prova di grande determinazione e lealtà -sottolinea il capogruppo a palazzo Madama Ettore Licheri - Il M5S ha una parola sola e nessuno può permettersi di insinuare dubbi sulla nostra compattezza o, peggio, preparare colpi bassi per il giorno della votazione in aula del Senato