Ddl Zan, il deputato Pd: “Andiamo in aula e incrociamo le dita. Ho i brividi se penso a un accordo Renzi-Salvini”

Lo scontro sulla legge per il contrasto all'omofobia si fa ancora più duro e la via della mediazione sempre più ripida. «Voglio escludere che nelle parole di Renzi si celi un accordo con Salvini. Ho i brividi all'idea che ci sia». A dirlo è Alessandro Zan, dai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital. «Una legge che tutela dai crimini d'odio - rimarca il deputato Pd - non si puo' barattare con un accordo di potere. Renzi vuole essere protagonista di una mediazione, ma rischia di far saltare la legge. La destra invece vuole solo decapitarla».

«Paura che la legge non venga approvata? Intanto andiamo in Aula, dalla commissione Giustizia, e incrociamo le dita. Poi leggiamo gli emendamenti dei partiti. Nel Pd ci sono dubbi e perplessità su alcuni punti, ma - sottolinea - siamo compatti. Se Italia Viva vota compatta, in Senato ci sono i numeri».

Zan mette in guardia i senatori di Italia Viva: "Attenzione, Salvini vi sta usando"

Oggi, infatti, in Senato la vecchia maggioranza giallorossa voterà unita la calendarizzione in Aula del ddl Zan per la prossima settimana. Pd e M5S respingono l'offensiva della Lega, che trova in Italia viva la sponda per cercare un compromesso.

Quello di oggi sarà un anticipo di votazione, con la seduta convocata per le ore 16 sul calendario d'aula. Il voto nell'emiciclo di Palazzo Madama dovrebbe essere invece dal 13 luglio, e resta da vedere quale schieramento si creerà sugli emendamenti di Italia viva, che potrebbero passare in tutto o in parte con il voto del centrodestra e con la compartecipazione di franchi tiratori ex giallorossi. Il partito di Renzi non voterà infatti con la Lega altre proposte di modifica, ma certamente voterà i suoi stessi emendamenti. Ed è probabile che su quelli che convergerà il centrodestra.

Leggi anche Ddl Zan, la ministra Bonetti: “Si rischia il no in Parlamento, perché il Pd non vuole mediare?”

«Io sono un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata una legge contro l'omotransfobia, per mettere ragazzi e ancora un sostenitore i tantissimi che hanno sofferto atti di discriminazione e violenza». Così il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Italia Viva, intervenendo ai microfoni di Radio 24. «Il punto è che andremo in un'aula dove i numeri sono molto risicati, dove ci saranno milioni di emendamenti presentati da Calderoli, dove Allora mi chiedo - prosegue - se abbia senso andare incontro alla bella morte per una causa giusta con un bel testo di legge come quello Zane perché eroicamente abbiamo offerto il voto al fuoco nemico, oppure approvare perdere una vita che non cambi la sostanza della legge preservando ostruzionismo e titoli e portarla a casa».

Il leader della Lega Matteo Salvini, a Radio Anch'io su Rai Radio1, sull’ipotesi che il ddl Zan arrivi in aula senza una mediazione tra i partiti, ha affermato: «Si prendano loro, Pd e Cinque Stelle, la responsabilità di affossare il tema. Noi abbiamo accolto l'appello del Santo Padre e spero che lo facciano con responsabilità anche Pd e M5S ad approvare subito una legge che punisce severamente le discriminazioni, togliendo i 2/3 articoli che sono critici».

Dal Pd arriva un appello al partito di Renzi. «Non capisco la posizione di Iv - ha detto ieri il segretario Enrico Letta a In Onda su La 7 - che ha fatto un lavoro di merito importante alla Camera, e insieme a Pd, Leu e M5s ha votato la legge alla Camera e improvvisamente ha cambiato idea». «Questo testo - ha osservato - passa esclusivamente con i voti di quelli che l'hanno approvato alla Camera, Lega e Fdi non la vogliono. Quella maggioranza si deve far carico della legge. Renzi si fa scudo dietro al voto segreto, noi non lo chiederemo». «Tutti quelli che l'hanno votata alla Camera, quelli stessi la votino in Senato, che problema c'è?».

«Mi aspettavo un'alzata di scudi dalla Lega e non dal Pd - ha detto questa mattina a Omnibusil presidente dei senatori di Iv Davide Faraone - sulla nostra proposta di mediazione che è quella di tornare al testo Scalfarotto: tra Zan e Pillon esiste una terra di mezzo e noi abbiamo lavorato su quello. Letta prova a gettare fumo negli occhi ma non ci riesce: è una non notizia che non ci sia la richiesta di voto segreto dal Pd ma il segretario dem sa benissimo che bastano 20 senatori. Noi voteremo la calendarizzazione in aula del ddl come sempre abbiamo detto e non faremo mancare mai il nostro voto favorevole alla legge contro le discriminazioni omotransfobiche: se oggi però ci fosse l'intesa ci potrebbe essere un accordo politico per blindare il testo alla Camera. È chiaro che né IV né il Pd chiederanno il voto segreto ma qualcuno lo farà ed allora se il provvedimento sarà affossato in aula, avremo tutti fallito perché avremo lasciato senza tutele tante persone».

Ddl Zan, cos'è e cosa prevede

Il disegno di legge Zan nasce con lo scopo di contrastare l’omofobia e la trasfobia. Il testo è stato approvato il 4 novembre 2020 con 265 voti favorevoli di Pd, M5s, Leu, Italia viva e cinque deputati di Forza Italia. Si riallaccia alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica, intervenendo sull'articolo 604 bis del codice penale. C'è poi una parte non repressiva ma che mira a diffondere una cultura della tolleranza. In particolare viene istituita una data italiana, il giorno 17 maggio, quale “Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.

Cosa prevede la legge Zan articolo per articolo

Nell'articolo 1 della ddl Zan contro l'omotransfobia e la misoginia si stabilisce in premessa che: per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l'identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.

L'articolo 2 della legge modifica l'articolo 604 bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L'articolo 604 bis recita: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Il ddl si limita ad aggiungere in coda “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientatamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

L'articolo 3 fa una modifica identica all'articolo 604 ter del Codice Penale, integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità.

L'articolo 4 è la cosiddetta clausola di salvaguardia. Il ddl precisa: «Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

L'articolo 5 allinea altre norme di legge alla stessa fattispecie. Prevede anche la sospensione condizionale della pena che può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 6 modifica l'articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa: nella valutazione si terrà conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

L'articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l'omotransfobia il 17 maggio.

L'articolo 8 stabilisce norme e interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni attraverso una strategia nazionale triennale.

L'articolo 9 riguarda i centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

L'articolo 10 introduce rilevazione statistiche sulla discriminazione di genere.