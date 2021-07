Conte: “Riforma della giustizia? Non canterei vittoria. Siamo tornati ad un’anomalia italiana”

«Non canterei vittoria, non sono sorridente sulla prescrizione, siamo tornati all'anomalia italiana. Chi canta vittoria su questa soluzione non trova il mio consenso. Se un processo svanisce per nulla per una durata cosi' breve non puo' essere una vittoria per lo stato di diritto».

Lo ha detto l'ex premier Giuseppe Conte intervenendo nel corso del convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Poi, sulla sua leadership del Movimento spiega che c'e' un progetto statutario e organizzativo conseguente alla candidatura alla guida del Movimento e che «se venisse pienamente condiviso io ci sono, altrimenti no». Lo ha affermato l'ex presidente del consiglio Conte, intervenendo al 50esimo Convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Conte ha poi puntualizzato, sempre stando sul punto: « Sono qui come semplice cittadino, ringrazio per l'invito. Non sono il leader del M5s, al momento. Ci stiamo lavorando». Alle domande su giustizia e governo l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato che sul primo punto specifica che si tratta di «legittima dialettica in Parlamento». Infine: «Non sono contro Mario Draghi»