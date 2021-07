Rai, il governo indica Soldi presidente e Fuortes Ad ma la Lega attacca: “È di sinistra”. Stupore per la scelte da FI

La sottosegretaria Borgonzoni: «Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd». Soddisfazione di Iv e Dem per le scelte

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A.

Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato è stato sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, e confermato fino al 2025. Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e Istituzioni culturali. È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa.

Marinella Soldi, già manager televisiva internazionale è attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Critiche per le scelte arrivano dalla Lega. La senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura attacca: «Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il PD, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all'azienda. Scelta sorprendente». E anche Forza Italia si dice stupita, «per le scelte non condivise sui vertici Rai». In particolare, riferisce una fonte parlamentare, ci sarebbe scetticismo «per l'indicazione di Soldi come presidente, una nomina che dovrà essere approvata dal Cda e dalla commissione di Vigilanza»: si lamenta la «mancata condivisione della scelta di una figura che tradizionalmente viene selezionata in ambiti editoriali». C'è «soddisfazione» del Pd, invece, per i nomi indicati dal governo per il nuovo vertice Rai. Si tratta, osservano, fonti del Nazareno, di «scelte che confermano la nostra richiesta di un vertice Rai il più indipendente e autonomo possibile». E più o meno così la pensano anche dalle parti di Italia Viva. Per Maria Elena Boschi, infatti, «è stata fatta una scelta fondata sulla competenza e la professionalità. Una donna e un uomo di valore per dare un nuovo slancio alla più grande azienda culturale del Paese».