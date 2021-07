Terrorismo: dall’Isis minacce all'Italia e al ministro Di Maio

Le preoccupazioni dell'Italia per la presenza dell'Isis in Africa e l'incontro della coalizione anti-Daesh presieduta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal segretario di Stato Usa «nella Roma dei crociati» sono state oggetto dell'editoriale del settimanale dell'Isis

Le preoccupazioni dell'Italia per la presenza dell'Isis in Africa e l'incontro della coalizione anti-Daesh presieduta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, «nella Roma dei crociati» sono state oggetto dell'editoriale dell'ultimo numero del settimanale dell'Isis, Al Naba. «Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell'alleanza dei crociati a Roma è il tema dell'Africa e della regione del Sahel», si legge nel pezzo pubblicato giovedì. "Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non è sufficiente combattere l'Isis in Iraq e Siria, ma bisogna guardare 'ad altre regioni' in cui è presente, ha definito preoccupante l'espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel, affermando che proteggere la regione significa proteggere l'Europa». «Non c'e' dubbio che i timori di Roma siano fondati», continua il pezzo, «i mujaheddin hanno minacciato Roma dai deserti dell'Iraq... e i mujaheddin dello stato islamico aspettano ancora la realizzazione della promessa fatto loro da Dio l'Onnipotente: questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma, noi vi entreremo sicuramente, arriveranno epiche battaglie stanno arrivando»