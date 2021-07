Salvamare: ok Commissione Ambiente Senato al ddl che consente ai pescatori di riportare a riva la plastica per riciclarla

Passa in Commissione Ambiente del Senato il disegno di legge cosiddetto "Salvamare", che di fatto permette ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti in mare per poterla così riciclare. Viene da domandarsi perché mai occorra una legge per consentire ai pescatori di pulire, sia pure in parte ovviamente, i mari dalla plastica. Il fatto è che al momento la legge non permette loro di farlo, ma li obbliga a rigettarla in mare perché altrimenti rischierebbero di incorrere nel reato di trasporto illecito di rifiuti.

Il disegno di legge era stato fortemente voluto dall'ex ministro dell'Ambiente del Movimento 5 stelle, Sergio Costa. E oggi a festeggiare per il via libero arrivato in Commissione Ambiente al Senato è soprattutto lo stesso M5s. «Dopo un lungo e travagliato percorso è stata approvata questa mattina la cosiddetta legge Salvamare. Ora acceleriamo sulla calendarizzazione in aula di questa norma epocale» scrive in una nota la senatrice pentastellata oltre che componente della Commissione, Emma Pavanelli. Per Pavanelli, si tratta di «una norma urgente e necessaria che è stata ulteriormente migliorata e ampliata dalla Commissione. La Salvamare, ricordo, avrà un impatto ambientale concreto e visibile sui nostri mari, laghi e fiumi e aprirà a una nuova frontiera dell'economia circolare».

Intanto, dall'inizio di luglio, è entrata in vigore la Direttiva europea Sup (Single use plastic) sulla plastica monouso, che mette al bando gli oggetti "usa e getta" come cannucce, piatti e cotton fioc, tra i maggiori indiziati proprio dell'inquinamento dei mari e delle spiagge.