Ddl Zan, l’ultimatum di Salvini a Letta: “Vediamoci martedì, o finirà male”

Quella di Matteo Salvini, più che una nuova proposta di dialogo, questa volta somiglia a un vero e proprio ultimatum: al centro delle parole del leader leghista il Ddl Zan. «Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd».

In precedenza, Salvini aveva spiegato ai giornalisti da San Giovanni Lupatolo, ai gazebo per il referendum sulla riforma della Giustizia: «Siamo disponibili a votare il ddl Zan anche domani, ma abbiamo detto a Letta che deve togliere la storia dell'educazione gender nelle scuole, perché dei bimbi se ne occupano mamma e papà e non genitore uno e genitore 2».