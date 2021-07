Lo scrittore Lilin si candida alle comunali di Milano nella lista Europa Verde di Sala. Ma a sinistra c'è chi non gradisce

Lo scrittore Nicolai Lilin, autore di «Educazione siberiana», si candida alle elezioni comunali a Milano nella lista Europa Verde che sostiene il sindaco uscente Giuseppe Sala. Lo ha annunciato lui stesso durante un green talk in diretta web con l'eurodeputata Eleonora Evi. «Sono estremamente soddisfatta e felice che Nicolai abbia deciso di entrare a far parte della nostra grande famiglia», ha detto la parlamentare europea di Europa Verde, che ha aggiunto: «Abbiamo bisogno del carisma e della passione di una persona come lui, che ha sempre condiviso le nostre battaglie e che ha ora scelto di combatterle in prima linea proprio qui a Milano, una città che deve guidare la transizione ecologica in Italia e in Europa».

Anche il “verde” Angelo Bonelli è contento della scelta di Lilin: «Siamo orgogliosi dell'interesse che il nostro progetto politico sta suscitando nel mondo della cultura. La presenza, tra le nostre fila, di un autore di caratura internazionale come Lilin - ha aggiunto Angelo Bonelli - rafforza il nostro lavoro per far crescere l'onda verde anche in Italia. Gli eventi meteorologici estremi che si sono verificati in Germania e Belgio nei giorni scorsi non dovrebbero lasciare più alcun dubbio, la crisi climatica impone di agire con coraggio e in fretta».

Polemiche invece per la scelta dello scrittore di origini russe arrivano dalla sinistra. «Nicolai Lilin candidato nelle liste di Europa Verde a Milano lascia sconcertati. Da Europa verde a Eurasia Verde è un attimo», commenta Gabriele Mariani candidato sindaco per Milano in Comune e Civica AmbientaLista. «Forse – suggerisce Mariani – qualcuno dovrebbe avvertire il sindaco Sala e Europa Verde che il loro candidato fino a qualche mese fa partecipava a iniziative di gruppi neofascisti come Lealtà azione e CasaPound e ha un’idea un po’ diversa di cosa sia l'Europa».