Ok del Senato al dl Sostegni bis con 213 sì. Pd: “76 miliardi per far ripartire l’Italia. Ora i decreti attuativi”

ROMA. E’ stata votata al Senato la fiducia al decreto Sostegni bis (213 sì) nel testo già approvato dalla Camera. Il provvedimento reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. Dunque l’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo al Dl sostegni bis dando così il via libera definitivo al provvedimento. Il disco verde è arrivato con 213 sì, 28 no e un astenuto. FdI ha dichiarato il suo voto contrario. Il provvedimento, che doveva essere convertito in legge entro il 24 luglio, è stato approvato dalla Camera lo scorso 14 luglio. A Palazzo Madama è arrivato dunque un testo blindato che ha avuto un esame sprint, suscitando qualche malumore non solo nell'opposizione. A Montecitorio il Dl, che vale 40 miliardi e prevede un nuovo e più esteso pacchetto di indennizzi alle imprese e proroghe fiscali, ha assorbito il decreto legge con lo sblocco graduale dei licenziamenti e la sospensione del “cashback”.

Ripartenza

Afferma in aula il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama: «76 miliardi per far ripartire il Paese e consolidare il sistema sanitario nazionale. Di questo si tratta quando parliamo del decreto Sostegni bis. Risorse che devono servire per colmare i gap strutturali del nostro paese: la condizione di molte categorie di lavoratori senza tutele, i giovani, le donne, la denatalità. Se riusciremo a fare le riforme che l'Europa ci chiede il Paese ripartirà. Siamo consapevoli del fatto che stiamo indebitando il Paese in funzione di un cambio di passo. Questa è la scommessa che abbiamo davanti. Per questo pensiamo che il Next Generation Eu debba diventare strutturale». Aggiunge Manca: «Sono queste risorse che possono permetterci, dopo la pandemia, di cambiare il nostro Paese e il modo di concepire l'Europa. Per questo diciamo alla Lega che non sono accettabili ammiccamenti con Orban e i suoi amici sui diritti e sulla scienza. Dalla crisi pandemica dobbiamo uscire con uno scatto in avanti. Ora servirà che si facciano in fretta i decreti attutivi per i decreti del governo: non ci possono essere ritardi o tentennamenti».



«FdI voterà contro questo provvedimento, sia nel metodo che nel merito. Il ricorso compulsivo alla decretazione d'urgenza infatti, non è più accettabile. Parlare ancora di emergenza dopo un anno e mezzo di pandemia attesta il chiaro fallimento della capacità di programmazione di questa maggioranza, per gran parte inoltre, continuità della precedente», sostiene il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, componente della Commissione Bilancio, durante la dichiarazione sul voto di fiducia sul Sostegni bis. «Sul compulsivo ricorso alla fiducia poi, ricordo che nella legislatura scorsa molti deputati oggi al governo, salivano sui tetti per protestare contro il suo utilizzo, in quanto chiara privazione della possibilità di incidere sulle scelte. Erano gli stessi parlamentari che oggi invece ne giustificano l'uso sconsiderato, antistorico e antidemocratico». E aggiunge De Carlo: «La verità è che la vostra indole è rappresentata dal ddl Zan, una legge liberticida alla quale è stata dedicata molta più discussione di quella destinata invece ad un provvedimento da 40 miliardi che potrebbe risolvere i problemi di tante imprese. E il suo slittamento a settembre è sicuramente dovuto a calcoli elettorali, quando vi sarà utile sventolarla per parlare di libertà, mentre c'è chi come FdI la bandiera della libertà la sbandiera tutti i giorni, anche solo con la presenza in aula, unica vera testimonianza di democrazia in questo Parlamento. Nel merito di questo decreto, invece, sarebbe da stendere un velo pietoso. Piuttosto nel primo decreto Sostegni c'era un emendamento a mia prima firma che destinava risorse ad impianti sciistici e maestri di sci, che ancora non vede la luce per mancanza dei decreti attuativi. Ecco, su queste cose dovreste decretare l'urgenza, non sul nulla. La democrazia si pratica, non si predica».Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo economico, è convinta che «le multinazionali, soprattutto se hanno ricevuto contributi e sostegni, non possano scaricare i lavoratori come i pacchi». Perciò «sulle multinazionali con il ministero del Lavoro stiamo ragionando su uno schema che li obblighi almeno a seguire percorsi più civili, a non trattare i lavoratori come se fossero prodotti finanziari. Poi certo la libertà d'impresa è sacra, ma se si utilizzano incentivi e ammortizzatori sociali bisogna mostrare responsabilità. Contro le delocalizzazioni inoltre ci sono gli incentivi Mise, il Fondo Salvaguardia da me istituito nella scorsa legislatura: è uno schema incisivo, chi accede ai fondi non può delocalizzare per 5 anni», dichiara Todde a Repubblica.

Soluzione sostenibile

E aggiunge Todde: «Le ultime vertenze che stiamo prendendo in carico sono quasi tutte legate all'automotive, le chiusure però non dipendono dalla pandemia, ma da una crisi strutturale ben visibile dai bilanci. Il punto è trovare una soluzione sostenibile che permetta ai dipendenti di trovare un posto di lavoro, non possiamo chiedere all'azienda di continuare in perdita». Il testo già approvato dalla Camera, del ddl numero 2320, di conversione del decreto-legge numero 73, contiene le misure urgenti connesse all' emergenza da Covid 19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.

Sì di Forza Italia

«Provvedimento poderoso, ma la battaglia non è finita», dichiara in aula il senatore di Forza Italia Dario Damiani. E prosegue: «Vorrei che fosse chiaro: Forza Italia registra la circostanza che anche questo decreto viene discusso in sostanza solo in un ramo del Parlamento e che questa procedura non è prevista dal dettato costituzionale. Detto questo dobbiamo però rilevare che siamo soddisfatti delle misure contenute in questo decreto davvero poderoso». E prosegue l’esponente azzurro: «43 miliardi che si aggiungono al precedente Sostegni uno che invece abbiamo esaminato qui al Senato. Sono innumerevoli le modifiche da noi proposte alla Camera di comune accordo col gruppo al Senato. Cito gli aiuti agli Enti territoriali, ai giovani, all'agricoltura, il sostegno alle imprese molti dei quali a fondo perduto. I fondi per l'internalizzazione delle imprese, l'esenzione della Tari. E ancora, l'accesso al credito garantendo la liquidità delle nostre piccole e medie imprese( Pmi). Inoltre, abbiamo presentato diversi ordini del giorno ed invito il governo ad attuarli. Mi riferisco alle misure per fronteggiare il rincaro delle materie prime che penalizza l'edilizia e mette in forse il cammino del superbonus e la questione del rating delle banche che deve essere quello pre Covid diversamente nasce un problema imponente». Sono modifiche che «abbiamo presentato dopo aver ascoltato le categorie produttive. Ma la battaglia non è finita. Si addensa lo spettro di una nuova variante e dobbiamo assolutamente prevenire una possibile nuova emergenza. Cambiamo passo, non inseguiamo il virus cercando di anticipare le sue mosse. Forza Italia voterà quindi convintamente la fiducia a un governo che sta operando al meglio».

Pnrr

«Questo decreto Sostegni bis, frutto anche del lavoro del Senato, da' risposte importanti e fa passi avanti concreti nella direzione che avevamo già definito e impostato con il precedente governo», sottolinea il senatore Vasco Errani (Misto-Leu-Eco). «Ma insieme a queste scelte positive ci sono elementi che rimangono irrisolti. Anche sul lavoro ci sono nodi ancora da sciogliere, problemi gravi che bisogna avere il coraggio di riconoscere. Il passo avanti fatto sui licenziamenti in tutta evidenza non è assolutamente sufficiente, basta vedere cosa sta succedendo in questi giorni. Dunque è urgentissimo fare un salto di qualità, con una riforma universalistica degli ammortizzatori sociali in grado, insieme alla formazione, di costruire politiche attive del lavoro». Aggiunge Errani: «E' necessario sottolineare anche l'urgenza di una riforma della governance della spesa farmaceutica: rivedere i tetti di spesa senza una riforma di sistema non e' sufficiente e con i nuovi farmaci e il loro costo in continua crescita, il sistema non reggerà. Infine c'è un problema di metodo e di sostanza. Si possono approvare i decreti in poco tempo ma uno spazio per la discussione politica in entrambi i rami del Parlamento deve esserci. Non possiamo trovarci in un monocameralismo di fatto che ci impedisce di dare un contributo essenziale, in particolare adesso che ci troviamo di fronte all'attuazione dei progetti del Pnrr è indispensabile un confronto se vogliamo che, davvero, dopo la pandemia qualcosa in questo Paese cambi».