Voghera, Salvini: “La certezza è che l’aggressore non doveva essere in Italia”

Intanto non si spegne la bagarre politica sul caso. Salvini, dopo lo scontro a distanza di ieri con Enrico Letta, rincara la dose: «ha già deciso che è colpevole e ovviamente è colpa mia, a prescindere – ha detto in un comizio – Non ci sto che passi per macellaio e assassino una persona che ha semplicemente difeso se stessa e i suoi concittadini. E qual è la proposta di quel genio di Enrico Letta? Bisogna togliere il porto d'armi a tutti gli italiani». Il leader della Lega ha poi aggiunto: «Se ha il porto d'armi come un milione e trecentomila italiani, è normale girare armato».

Ad Agorà estate su Rai3 ha specificato: «Lasciamo che si facciano le indagini, da quello che emerge colui che si è difeso sarebbe stato aggredito da un soggetto pregiudicato, clandestino, noto per violenze, aggressioni e atti osceni in città. Non sta a noi giudicare, lasciamo che emergano tutti i rilievi. Ovviamente quando c'è un morto è sempre una tragedia, è sempre una sconfitta, un momento di lutto, preghiera e riflessione. Però prima di giudicare bisogna andarci molto cauti. Colui che ha reagito è docente universitario di diritto penale e istruttore di forze di polizia, avvocato penalista noto e stimato in città, quindi non penso che Voghera si sia trasformata in un far west. Se si tratterà di legittima difesa qualcuno dovrà chiedere scusa all'assessore. Che poi si dice subito “assessore leghista”, se fosse stato del Pd magari non ci sarebbero stati tutti questi processi preventivi».

E poi ancora in un comizio a Caserta: «Aspettiamo prima di assolvere o condannare qualcuno. La certezza è che l'aggressore non doveva essere in Italia, probabilmente ora avrebbe la vista salva se fosse stato espulso come da numerose richieste non accolte. Io non condanno e assolvo nessuno, dalle prime ricostruzioni pare che il soggetto, purtroppo, fosse un pluripregiudicato. Lascio ai giudici e ai poliziotti gli approfondimenti del caso».