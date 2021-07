Renzi, ultimatum a Letta: dica da che parte vuole stare

«Sarò diretto: siamo di fronte a un bivio e Letta deve decidere, lui adesso, da che parte vuole stare, ragionando in prospettiva e non sulla base di calcoli d'opportunità di corto respiro». A dirlo è Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista a 'La Nazione'. «Il Pd deve capire se vuole stare dalla parte di Draghi o contro Draghi» insiste Renzi. Alla domanda se creda davvero che il Movimento 5 Stelle possa sfilarsi dal Governo risponde: «Credo che Conte ci proverà, ma non ci riuscirà perché pochi nel Movimento saranno disposti a seguirlo, a cominciare da Di Maio che non lascia una poltrona nemmeno morto: tre governi diversi, tre volte ministro». E quindi cosa la preoccupa? «Mi preoccupa - dice - quello che i grillini continuano a fare da settimane, da quando si è formato il governo Draghi, tra bordate e tentativi continui di sabotaggio». Per Renzi, l'alternativa per il Pd è «allearsi con noi riformisti filo Draghi: siamo pronti a sostenerlo se rinuncerà alla sudditanza nei confronti dei pentastellati, se rinuncerà alla folle idea di trasformare il Pd nella sesta stella di Conte». E alla domanda se sta dando un aut aut a Letta risponde: «No, gli sto facendo un appello: dicci con chi vai e ti diremo se veniamo anche noi»