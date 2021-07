Relazione annuale Agcom, Lasorella: “Nel nostro ordinamento manca ancora una adeguata disciplina di protezione dei minori sui contenuti online”

La transizione verso il mondo digitale si è resa «tumultuosa» in questa fase di pandemia e deve essere «governata», specie in vista dell’attuazione del Pnrr, sottolinea il presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella nella relazione annuale al Parlamento sull’attività dell’authority. Da una parte, spiega Lasorella, c’è l'evoluzione delle «tecnologie relative ai contenuti», dall'altro «l'importanza di potere usufruire di una connessione adeguata, rapida e sicura». A partire dal futuro del 5G e dall’attuale rete in fibra ottica, che raggiunge «il 33,7% delle famiglie italiane, in crescita rispetto al 30% del 2019».

«L’esperienza di Amazon», presa ad esempio da Lasorella, ha messo gli italiani di fronte a una sperimentazione concreta dello «straordinario momento di accelerazione». Sperimentazione che proseguirà nei prossimi mesi anche con il calcio in streaming, dalla serie A alla Champions League. Dazn si è infatti aggiudicata i diritti per il prossimo triennio di campionato in Italia, e Agcom si è mossa di recente per «evitare fenomeni di congestione della rete, conseguente ai picchi di traffico, che potrebbero verificarsi in corrispondenza della trasmissione simultanea di uno o più eventi calcistici, e per garantire una migliore qualità del servizio».

C’è però ancora molto da fare. A partire dalle leggi che regolano il mondo digitale: «Nel nostro ordinamento manca ancora una organica e adeguata disciplina di protezione dei minori applicabile ai contenuti online», mette in guardia Lasorella. E per altri aspetti, la normativa è «frammentata», aggiunge, riferendosi in particolare al settore del diritto d'autore, del contrasto al gioco d'azzardo, della classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, ma anche all'hate speech (discorsi di incitamento all’odio) e alle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyber bullismo: «Settori importanti e delicati, ma ben lungi dal coprire l'intero spettro delle competenze dell'Autorità».

In tempo di pandemia, cresce anche la richiesta di informazione da parte degli italiani, soprattutto dalla televisione e dalla rete. E la «nuova frontiera della garanzia del pluralismo», per il presidente Agcom, «passa, in larga misura, per la trasparenza delle decisioni algoritmiche» utilizzate dalle grandi piattaforme che selezionano e suggeriscono contenuti. I risultati economici, però, non vanno di pari passo con il boom della domanda di informazione: «Sono negativi per tutti, tranne che per l’online», riferisce Lasorella. Un effetto causato della «flessione degli introiti pubblicitari per minore spesa degli inserzionisti e dell’abbassamento dei prezzi degli spazi pubblicitari». E l’aspetto pubblicitario incide, inoltre, sull’«ancora più marcata crisi strutturale della stampa tradizionale. Nel secondo trimestre 2020, solo il 17,6% degli italiani ha scelto in media di informarsi sui quotidiani, secondo un trend in discesa che è comune a tutta l'Unione europea». Ma allargando lo sguardo, prosegue Lasorela, «l’effetto più evidente e preoccupante è quello dell’indebolimento dell’intera industria italiana dei media, il cui valore economico è in calo da oltre un decennio». Una situazione che «conferma non solo la fragilità della nostra industria culturale, ma segnala probabilmente anche un vuoto di politica industriale da colmare».