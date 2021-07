Renzi: “A Siena chiederò agli iscritti di Italia Viva di sostenere Letta”

«Sono convinto che si debba dare una mano a Letta a Siena, può fare molto bene. Lì c'è stato un corto circuito legato ad alcune vicende toscane: il Pd ha fatto un inciucio con la Lega per aumentare le poltrone. Oggi in Toscana ci sono crisi aziendali, è assurdo aumentare le poltrone. E' stato chiesto a Letta di fare una iniziativa sua. Chiederò agli iscritti di Italia Viva di sostenere Letta a Siena. Oggi ha detto parole importanti, ha fatto un passo avanti nella direzione di un allargamento della coalizione, spero si possa chiudere nelle prossime ore per sostenere Letta a Siena». Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4.

«Sono convinto che da un lato lo si debba sostenere perché è il leader di uno dei partiti più importanti», ha proseguito Renzi, «e dall'altro perché, lo confesso, prima ci leviamo di torno sta storia del tornare sempre allo 'stai sereno', più sono contento».