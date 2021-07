Covid, Mattarella: “Grazie a uno sforzo straordinario stiamo uscendo dalla crisi, vaccinarsi è un dovere morale e civico”

«Grazie a uno sforzo straordinario abbiamo iniziato un cammino per uscire dalla crisi, ma siamo soltanto all'inizio. Ci siamo dati obiettivi ambiziosi e impegnativi, di medio e lungo periodo, che dobbiamo perseguire con serietà e responsabilità. Ora il regolare andamento della scuola è la nostra priorità assoluta, ci vuole responsabilità da parte dei docenti e delle famiglie». Così il presidente della Repubblica Mattarella all’incontro con i giornalisti al Quirinale per la tradizionale cerimonia del Ventaglio. «Speranza e fiducia dai vaccini e dai sostegni », ha aggiunto il presidente, specificando: «La vaccinazione e gli interventi di rilancio economico continuano a essere gli indispensabili strumenti per assicurare sicurezza e serenità, la pandemia non è ancora alle nostra spalle. il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico».

Mattarella: "La vaccinazione è un dovere morale e civico"

Poi il presidente ha accennato alle polemiche e alle tensioni degli ultimi giorni all’interno del governo: «La politica continui a guardare al bene comune», ha dichiarato.. «Dall'Unione Europea, sono in procinto di giungere le prime risorse del programma Next Generation. Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire: è una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni. Quando si pongono in essere interventi di così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di ascolto e di mediazione. Ma poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli impegni assunti".