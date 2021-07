Di Maio alla Fao: “Sulla sicurezza alimentare l’Italia sarà protagonista”

«L'Italia, con il suo forte contributo all'organizzazione di questo pre-vertice, ha voluto indicare di essere pronta a svolgere un ruolo da protagonista in questa sfida mondiale» della sicurezza alimentare e dell'accesso al cibo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiudendo il pre-Vertice della Fao sui sistemi alimentari. «L'impegno italiano per la sicurezza alimentare e la nutrizione non nasce oggi. Poggia su una cultura millenaria del cibo. In Italia il cibo è anzitutto cultura. Ma per noi e per molti altri nel mondo il cibo è anche inteso come fondamentale diritto dell'individuo» ha sottolineato il ministro.

«A questo importante appuntamento - ha detto ancora il titolare della Farnesina - l'Italia si è preparata attraverso un Dialogo Nazionale che ha visto un'amplissima partecipazione degli attori del settore agricolo e agroindustriale, oltre che esponenti della società civile, delle Università, delle Istituzioni, delle Organizzazioni Internazionali presenti in Italia e delle Associazioni di categoria». «Sono stati affrontati temi importanti e trasversali quali il contributo del settore privato, l'importanza di azzerare lo spreco alimentare e la priorità di avere sistemi alimentari locali che completino i sistemi alimentari globali» ha sottolineato il ministro. «Anche in vista del Vertice sui Sistemi Alimentari di New York, continueremo a lavorare con questo approccio partecipativo, coinvolgendo tutti gli attori potenzialmente interessati per giungere al Palazzo di vetro in settembre con impegni specifici del nostro Paese». «L'Italia - ha concluso Di Maio - intende trasformare il proprio impegno politico in azioni concrete. Proprio come richiesto dal segretario generale dell'Onu quando ha lanciato, insieme al presidente Draghi, questo pre-Vertice. Abbiamo quindi promosso nel 2020 la 'Food Coalition' poi fatta propria dalla Fao, cui hanno aderito numerosi paesi e importanti organizzazioni del settore agricolo e alimentare italiano e mondiale».