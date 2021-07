Senato, via libera definitivo: il decreto Recovery diventa legge

Disco verde dell'Aula del Senato alla fiducia chiesta dal Governo sul Dl semplificazioni-governance Pnrr (il cosiddetto Recovery plan), nel testo già approvato dalla Camera. I voti a favore sono stati 213, i contrari 33, nessun astenuto. Per FdI è stato il senatore Andrea de Bertoldi a dichiarare il voto contrario. E' così arrivato il via libera definitivo al provvedimento, arrivato blindato dalla Camera che venerdi' scorso aveva approvato fiducia e testo. Il decreto doveva essere convertito in legge entro venerdì prossimo, 30 luglio.