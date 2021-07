Bettini, “Quando Occhetto mi disse: ‘Craxi ci fa il c...’”

L’episodio è troppo gustoso, anche se risale al 1989. Narra Goffredo Bettini, che al tempo era un giovane dirigente comunista: «Quando ci fu la svolta, Occhetto chiamò tutti i membri della Direzione del Pci e disse: “la svolta la dobbiamo fare perché se no il nome comunista, caduto in disgrazia, si trascina dietro gli ideali di rinnovamento e uguaglianza della nostra storia. E se non cambiamo nome, disse proprio così, “Craxi ci fa il culo e dobbiamo tentare di andare al governo”. Ma da quel momento ci siamo occupati solo di governo, governo e governo». Eccolo il problema della sinistra oggi.

Andrea Orlando la mette giù piatta, senza perifrasi: «Serve una sinistra coesa come corrente politica, in grado di parlare anche fuori, con la sinistra che non si riconosce nel Pd». Più chiaro di così: una corrente che parli anche con Bersani, D’Alema, Speranza e compagni, con i quali riaggregarsi. Senza fare male al Pd o al governo. E su questo Bettini, ideologo e animatore di un incontro evocativo «La sinistra in campo», è altrettanto chiaro: «Draghi è insostituibile, ma noi non siamo Draghi». E’ qui il punto. Ritrovare la forza delle idee. E non disperdere una speranza, liberarla dal suono soffocato di una voce strozzata dalla sordina. La sinistra del Pd si risveglia e mette insieme due delle più forti personalità di cui dispone: il politologo, fondatore del Pd e storico dirigente del Pci, Bettini e il ministro del Lavoro Orlando. «Non partiamo dai contenitori - dice Orlando - ma dal che fare: recuperare un profilo chiaro sul tema economico e sociale. Bisogna occuparsi insieme di diritti sociali e civili. E in questo momento il Pd deve assumere un profilo e questa volta la vedo la possibilità di una ripartenza della sinistra».

Bettini ci crede, ha impresso lui la spinta a questo processo che si deve costruire sui temi dei diritti e del lavoro, sulla comprensione del paradigma dominante, quello della «solitudine». «Il Pd - nota Bettini - è un partito di centrosinistra e ho la sensazione che da tempo questa sinistra sia stata messa in ombra. Certo, non ora che siamo in battaglia, ma in una prospettiva futura questa sinistra deve costruire una sua cultura e suoi ideali, deve pesare di più dentro e fuori il partito». Come? «Cercando di costruire un terreno comune, in cui riconoscersi senza leadership per adesso, che sarebbero ridicole perché manca un pensiero e una strada: si costruiranno quando le cose cominceranno a muoversi». E ci vorrà tempo, perché oggi «la sinistra è dispersa, disarticolata, non riesce ad avere un peso e a costruire un profilo unitario. Manca la visione critica, lo sforzo che stiamo cercando di fare è di unire».

Insomma, è nata una nuova corrente del Pd, più forte potenzialmente delle altre. Si vedrà quanto riuscirà a sparigliare le carte, se resterà ancorata nel Pd o se produrrà altri stimoli scissionistici, difficili ora che Letta sta costruendo un’identità radicale al partito sui temi dei diritti civili. Ma tutto si cioherà dopo le amministrative, in cui questa sinistra si gioca molto, perché gran parte dei candidati del Pd, a Napoli, Roma, Bologna, provengono dalle sue file.