Ddl giustizia, alla Camera siamo al voto di fiducia sulla riforma del processo penale dopo le dichiarazioni in Aula

ROMA. Arriverà a breve il via libera della Camera alla doppia fiducia posta dall'Esecutivo sui due articoli-maxi emendamenti che dopo l'ultimo confronto governo-maggioranza costituiscono il disegno di legge delega per l'efficienza del processo penale. L'Assemblea ha avviato le procedure di voto poco dopo le 22,30: alle 20,45 erano iniziate le dichiarazioni di voto. Il Ddl verrà poi esaminato dal Senato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La cosiddetta riforma Cartabia fissa, tra l'altro, dal 2025 due anni di tempo per la celebrazione dell'appello e un anno per la Cassazione con una fase transitoria, in vigore fino al 31 dicembre 2024, entro la quale i termini saranno più lunghi per tutti i processi ordinati, con possibilità di proroga totale fino a 6 anni tra appello e Cassazione. Ma per i reati di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e traffico di stupefacenti non ci sarà alcun limite alle proroghe, che dovranno comunque essere motivate dal giudice.

La Camera dei Deputati ha osservato in apertura dei lavori, su iniziativa del presidente Roberto Fico, un minuto di silenzio per commemorare la strage di Bologna.

M5S, «Passaggio difficile, da da noi fiducia e responsabilità»

«Fiducia e responsabilità sono parole che hanno contraddistinto M5s in questo frangente, una mediazione difficoltosa, un momento difficile ma un passaggio importante per i cittadini italiani – ha detto in dichiarazione di voto sulla fiducia alla riforma del processo penale Eugenio Saitta, capogruppo M5s in commissione Giustizia della Camera, rivolgendosi alla Guardasigilli Marta Cartabia – Il Movimento 5 stelle ha già dimostrato la fiducia al governo con il comportamento coerente avuto. Un atteggiamento sicuramente anche molto critico ma sempre costruttivo. Abbiamo sempre privilegiato il dialogo e ministra le devo riconoscere che sicuramente ha provato a venire incontro alle nostre richieste, nelle sue proposte vi erano dei punti critici per noi invotabili, per questo abbiamo presentato emendamenti». «Se oggi siamo in Aula – ha proseguito Saitta – lo si deve anche al Movimento 5 stelle, poteva essere semplice mettere i bastoni tra le ruote. Se non fosse stato per le proposte presentate insieme con Conte non avremmo avuto la norma transitoria, il regime speciale per alcuni reati, e questo è grazie al comportamento del M5s e alla sua disponibilità all'ascolto. Abbiamo continuato ad avere una linea, sempre mantenuta, a differenza di altre forze, come la Lega. C'è tanto del Movimento 5 stelle in questa riforma, mi sento di avere la coscienza a posto».

Lega, «convinto sì»

«Questa è una riforma coatta sotto un certo profilo, in quanto serve per ottenere i fondi del Pnrr, ma ci sono molte cose positive al suo interno: ad esempio rimedia all'errore della Bonafede sulla prescrizione», ha detto il deputato leghista Luca Rodolfo Paolini. «Ora – aggiunge – abbiamo quanto meno un fine processo con dei limiti differenziati per reati, soprattutto grazie alla spinta della Lega». La Lega darà quindi continuamente il suo appoggio.

«Il Pd ha lavorato a favore, superati gli estremismi»

«Il Pd ha lavorato con serietà per questa riforma. Abbiamo contribuito a superare degli estremismi inaccettabili, tra chi la etichettava come “schifezza” e chi diceva “guai a toccarla”». Lo ha detto il deputato dem, Walter Verini, in dichiarazione di voto, favorevole, sulla fiducia sulla riforma della giustizia. «Abbiamo ascoltato le critiche, quelle serie e costruttive», ha aggiunto. «La pena deve essere certa ma il trattamento deve essere umano», ha aggiunto.

FI, «sì a riforma e a governo Draghi»

«Un sì convinto a questa riforma e ad un governo di cui possiamo dirci senz'altro soddisfatti, il governo Draghi nato con il contributo fondamentale di Forza Italia», dice il deputato azzurro Pietro Pittalis sulla fiducia sulla riforma della giustizia. «Per FI – aggiunge – è imprescindibile la riforma delle riforme, la separazione delle carriere».

FdI, «Governo ha numeri solo a colpi di fiducia»

«Il nostro è un no per il metodo ma anche per il merito, perché viene minata l'obbligatorietà dell'azione penale, un criterio di selezione a geografia variabile che sarà sfruttato dalla criminalità e consegna di fatto un notevole potere ai capi delle procure. No per il pasticcio inguardabile della prescrizione e dell'improcedibilità. No perché è uno svuota-carceri mascherato». Lo ha detto in dichiarazione di voto il deputato di FdI, Ciro Maschio, elencando le criticità del provvedimento. «Avete i numeri che tenete insieme solo a colpi di fiducia», ha concluso, annunciando il voto contrario di FdI.

Iv, «Sulla durata dei processi ci giochiamo miliardi»

La deputata Lucia Annibali (Italia viva) annuncia il voto favorevole alla fiducia per «una riforma che archivia la Bonafede e “il fine processo mai”». Un «cambio di passo», secondo Iv. «Sulla durata dei processi ci giochiamo i miliardi del Recovery», ha sottolineato Annibali. «Oggi l'Italia grazie al governo Draghi torna garantista, è un primo passo».

Coraggio Italia: «Una riforma che rilancia l’Italia»

«Una riforma che inaugura l'attuazione del Pnrr e serve per rilanciare e rinnovare l'Italia. L'obiettivo della riduzione dei tempi del giudizio è sentito da molti italiani», ha ha detto la deputata Martina Parisse di Coraggio Italia, annunciando il voto a favore.

Leu: «Serve per il Pnrr»

«Il gruppo di LeU voterà la fiducia alla prima riforma di sistema dell'era Draghi» che servirà anche «per guadagnare i fondi decisivi del Pnrr», ha detto Federico Conte nella dichiarazione di voto sulla fiducia sulla riforma della giustizia.

L’Alternativa c’è: «La riforma fa schifo, no alla fiducia»

«Non daremo la fiducia perché questa riforma ci fa schifo, non avrete mai la nostra fiducia», ha detto nell'Aula della Camera Francesco Forciniti di «L'Alternativa c'è» in dichiarazione di voto sulle due fiducie poste dal governo sulla riforma del processo penale. Al termine dell'intervento i deputati di Ac hanno alzato per protesta contro il provvedimento alcuni cartelli, subito fatti rimuovere dal presidente di turno, Ettore Rosato.