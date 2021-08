Green pass obbligatorio per personale scolastico e studenti universitari, esonerati bar e ristoranti degli alberghi

Verso l’aumento della capienza sui treni dal 50 all’80%: si ragiona anche sugli over 16 che frequentano le superiori. Per i vaccinati contatto stretto di un positivo quarantena di 7 giorni. Ciclo completato per il 62% della popolazione over 12

Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E' l'orientamento confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. L’orientamento, però, sarebbe quello di estendere l’obbligo anche agli studenti universitari, alla ripresa dell'anno accademico, mentre si sta ragionando sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni. Tra gli altri provvedimenti, si va verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni: l’orientamento emerso sarebbe quello di portare la soglia dal 50% all'80% dei posti disponibili.

Per quanto riguarda gli alberghi, gli ospiti che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Tuttavia, nel corso della Cabina di Regia, parte della maggioranza avrebbe voluto introdurre anche per gli alberghi l’obbligo.

Green Pass, tutti i modi per scaricarlo (con o senza identità digitale)

Nel frattempo, nell’incontro con le Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che la quarantena per i vaccinati con contatti stretti con positivi sarà ridotta a 7 giorni con tampone alla fine del periodo: resta di 10 giorni quella per i non vaccinati.

Intanto, è stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid in Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, il 62% della popolazione over 12. Ecco perché l’esecutivo sta valutando di estendere l’obbligo del certificato verde anche al personale scolastico. Intanto il Piemonte ha scritto al Garante della Privacy per obiettare che «un ristoratore non ha alcun obbligo e titolarità di identificare i propri clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità, quantomeno nell'ordinamento giuridico italiano».

«Con il virus che si diffonde di nuovo velocemente a causa delle varianti, l’alternativa che si profila è tra l’incubo di nuovi lockdown e l’utilizzo del Green pass, che dunque non è uno strumento di oppressione, ma una garanzia di libertà, come hanno dimostrato di comprendere gli italiani scaricando 48 milioni di certificati» dice la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Critica la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Sono contraria ma sono una persona che ha sempre rispettato le regole. Faccio le mie battaglie ma non ho io la maggioranza. Per me le regole si rispettano, anche se le trovo surreali».

Per Edoardo Rixi, deputato della Lega «se un professore non vuole vaccinarsi e si fa il tampone ogni volta che va a scuola, non mi sembra una cosa particolarmente intelligente ma va bene. Il tema semmai è legato al trasporto pubblico che poi è il problema che abbiamo avuto sulle scuole, perché la diffusione del virus non avveniva tanto in classe ma durante i trasporti. Il Paese lo sta affrontando con una cronica lentezza e secondo me i problemi alla riapertura ci saranno ancora».