Youtrend: FdI avanti di un soffio alla Lega, Pd staccato di un punto, M5S al 16%

Il partito della Meloni al 20,03, quello di Salvini al 20,02, i Dem al 19,3. Forza Italia al 7,6, Italia viva al 2 per cento

L'ultima Supermedia prima della pausa estiva si chiude con FdI davanti di un soffio alla Lega (20,3% contro 20,2%), con il Pd staccato di un punto e il M5S in ripresa (+1,1%) nei giorni della "consacrazione" del nuovo statuto e di Conte come nuovo leader. I partiti che compongono la maggioranza Draghi continuano a raccogliere i consensi di quasi 3 italiani su 4, ma in termini di aree politiche è ancora il centrodestra a essere potenzialmente - e di gran lunga - la prima coalizione del Paese, con poco meno del 50% dei consensi.

SUPERMEDIA LISTE FDI 20,3 (-0,1) Lega 20,2 (-0,1) PD 19,3 (-0,2) M5S 16,0 (+1,1) Forza Italia 7,6 (=) Azione 3,6 (-0,2) Sinistra Italiana 2,1 (=) Art.1-MDP 2,1 (=) Italia Viva 2,0 (-0,2) +Europa 1,7 (=) Verdi 1,5 (-0,1) SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza Draghi 73,2 (+0,6) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,5 (+1,1) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,7 (=) - centro liberale 7,1 (-0,4) Opposizione dx (FDI) 20,3 (-0,1) Opposizione sx (SI) 2,1 (=) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 49,0 (-0,2) Centrosinistra 26,4 (-0,5) M5S 16,0 (+1,1) LeU 4,2 (+0,1) Altri 4,4 (-0,5)