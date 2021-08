Bettini: “Elezione di Conte positiva”. Da Letta: complimenti e “in bocca al lupo”

«L’elezione di Conte a presidente del Movimento 5 stelle con una grandissima maggioranza di consensi è un fatto positivo per il centrosinistra, la democrazia italiana e la stabilizzazione ulteriore del governo Draghi. Si apre una nuova pagina per l’esperienza politica ispirata e fondata da Beppe Grillo. C’è un grande spazio per una ricerca unitaria e per ridurre le distanze che ancora ci sono con il Pd di Letta e la sinistra. Una ricerca iniziata e rafforzata durante gli ultimi due anni del governo presieduto da Conte. A Conte auguro con amicizia un buon lavoro»" Lo dichiara in una nota Goffredo Bettini, componente della Direzione Nazionale del Pd. Da Enrico Letta, i complimenti e un «grande in bocca al lupo da tutti noi a Giuseppe Conte per l'elezione a Presidente del M5Stelle».