Dl Green Pass, 100 mln euro per piano screening nelle scuole. 358 per supplenti di prof senza certificato

Si inzia. Del resto, settemre è davvero dietro l’angolo e il conto alla rovescia verso la riapertra della scuole di ogni ordine e grado è già cominciato. Con la ministra Messa per l’Università che proprio al nostro giornale ha detto che «gi universitari devono vaccinarsi. E così, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti Francesco Paolo Figiuollo per l'anno 2021 proprio «per il contenimento e il contrasto dell'emergenza Covid-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100 milioni». La cifra e la determonazione è contenuta un articolo del decreto Green pass che introduce l'obbligo della certificazione verde nella scuola, le cui norme sono in vigore da oggi. Non solo, al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, «è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021». Le supplenze sono necessarie in quanto il decreto dispone che «dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» vige l'obbligo del green pass per «tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari». Il «mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».