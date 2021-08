Le intimidazioni non ci fermano

Una folla rabbiosa che manifesta contro un organo di informazione è un pessimo segnale per la democrazia, ma un ottimo stimolo per “La Stampa” e per i suoi giornalisti.

Ieri, al termine di una giornata di proteste per le vie di Torino, il corteo “No Vax” e “No Pass” è arrivato davanti alla sede del nostro giornale. Qualche migliaio di persone ha urlato insulti e intonato slogan minacciosi: «Giornalisti terroristi», «Norimberga, Norimberga», «Giannini Giannini vaffanculo». È curioso che le proteste siano rivolte proprio a noi che, essendo fermamente convinti della necessità dei vaccini e dell’obbligatorietà del Green Pass, abbiamo comunque avviato da giorni un dibattito alto e serio sul tema, chiamando a confrontarsi filosofi e scienziati, politologi e sociologi. È vergognoso, dunque, che l’ignoranza e l’intolleranza di questa gente si spinga fino a questo punto. Una folla rabbiosa che manifesta contro un organo di informazione è un pessimo segnale per la democrazia, ma un ottimo stimolo per “La Stampa” e per i suoi giornalisti. Andiamo avanti per la nostra strada, non ci faremo mai intimidire. (m.gia.)