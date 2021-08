Ius Soli, Crippa del M5S: “Necessario puntare sullo ius scholae, dopo un ciclo di studi dare cittadinanza”

Il capogruppo pentastellato prende posizione per i diritti dei figli degli immigrati. Nei giorni scorsi le polemiche «post Olimpiadi» fra Salvini e il ministro Lamorgese

«Il dibattito che si è riaperto sulla cittadinanza richiede risposte concrete e condivise, frutto del dialogo tra le forze politiche e la società civile. Un dialogo che deve partire mettendo da parte posizioni preconcette e ideologiche».

Così su Fb il capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa. «Puntare sullo "ius scholae", cioè sul diritto per i ragazzi figli di immigrati di diventare cittadini italiani dopo aver completato un ciclo di studi, può rappresentare un'importante soluzione», aggiunge, citando la proposta del relatore Brescia.

«Il M5s non si tira mai indietro quando si parla di diritti e non intende farlo neanche stavolta».

La dichiarazione di Crippa, giunge a pochi giorni dalla testimonianza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che proprio a Torino in un incontro con il direttore della Stampa Massimo Giannini, aveva evidenziato la necessità di una nuova attenzione all’integrazione degli stranierei.

Sull’onda delle vittorie olimpiche, la responsabile del Viminale aveva dichiarato: «Quando vediamo questi ragazzi delle Olimpiadi che hanno onorato il nostro Paese viene da pensare che le parole di Malagò – il presidente del Coni che ha invocato lo ius soli sportivo – abbiano un senso. La politica dovrà fare i suoi riscontri e spero che si arrivi ad una sintesi. Questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società».

Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini, concentrata sprattutto sul problema degli sbarchi incontrollati e dell’immigrazione clandestina incentivata dal business degli scafisti. «Invece di vaneggiare di Ius Soli, visto che con la legge vigente siamo il Paese europeo che negli ultimi anni ha concesso più cittadinanze in assoluto, il ministro dell'Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia. – aveva detto Salvini – Ci sono decine di migliaia di sbarchi organizzati dagli scafisti, senza che il Viminale muova un dito».



Enrico Letta, segretario del Pd aveva controbattuto: «Chi gioca e lucra sullo Ius soli semplicemente è fuori dalla realtà. È un tema che non c'entra nulla con la sicurezza e la gestione dei migranti. C'entra con l'equità, l'integrazione, la vitalità di una società che è cambiata a dispetto della lettura faziosa che ne fanno i populisti».