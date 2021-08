Afghanistan, Marta Grande: “Sì al dialogo con i taleban per garantire l’evacuazione, ma il riconoscimento è un’altra cosa”

Al di là delle rassicurazioni offerte a parole dai talebani, la parlamentare del Movimento 5 stelle Marta Grande, presidente della commissione Esteri alla Camera, si dice «molto preoccupata, perché tutto, in questo momento, fa pensare che in Afghanistan le cose torneranno ad essere le stesse di un tempo».

Il presidente M5S, Giuseppe Conte, ha parlato di un “dialogo” da aprire con l’Emirato islamico ed è subito esplosa la polemica. È una posizione che la convince?

«Conte ha chiarito le incomprensioni. Quando si parla di dialogo, una cosa è il negoziato, un’altra un riconoscimento del governo talebano. E inevitabilmente deve esserci un dialogo con chi è al potere in questo momento in Afghanistan per garantire l’evacuazione delle persone che sono lì e sono in pericolo. Questo genere di negoziazione è necessaria ed è già in corso. Vedremo poi in che modo evolverà la situazione».

«Tutto fa pensare che non sarà possibile. Dovrebbero rispettare i diritti sanciti dalla loro Costituzione, diritti con cui è cresciuta un’intera generazione di persone, di ragazzi che hanno delle tutele e su queste tutele costruiscono sogni. Da parte nostra, però, non possiamo far finta di niente. Come comunità occidentale, abbiamo la responsabilità morale di aiutare queste persone».

Lei ci crede all’approccio distensivo mostrato dai talebani in conferenza stampa?

«Ora parlano di rispetto dei diritti umani, ma arrivano anche le prime notizie di uccisioni e di altri cambi di linea politica che segnerebbero un ritorno al passato. Per questo sono preoccupata. Tutto fa pensare che le cose torneranno come prima. Spero di sbagliarmi».

Se mostrassero un nuovo volto, si potrebbe riconoscere quel governo?

«L’eventuale decisione di riconoscere il governo talebano dovrebbe essere presa dall’Unione europea in modo compatto e dall’intera comunità internazionale. Quello che non deve assolutamente accadere è il riconoscimento di quel governo da parte di paesi singoli».

La maggioranza dibatte anche sull’accoglienza dei profughi afgani. Salvini apre le porte a donne e bambini, ma le chiude agli uomini.

«Ci sono famiglie e persone che dall’Afghanistan si stanno spostando e che si sposteranno anche nei prossimi mesi. Si deve circoscrivere il fenomeno. Andrà gestito aiutando i paesi vicini a quell’area. E come Italia, non vedo certo possibili delle discriminanti tra uomini e donne al momento di accoglierli nel nostro Paese».