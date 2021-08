Il presidente di Confindustria, Bonomi: “Orlando e Todde vogliono punire le imprese”

Il presidente degli Industriali non ci va tanto per il sottile e dal Meetingi di Rimini attacca governo e sindacati: «Il ministro Orlando e il sottosegretario Todde pensano di colpire con un dl le imprese sull'onda dell'emotività di due o tre casi che hanno ben altra origine e su cui dobbiamo intervenire». E poi spiega: «Questo Paese non prende mai atto della realtà: cosa ha tenuto insieme il Paese durante la crisi? Le imprese manifatturiere, che hanno retto. Negli altri Paesi tutti avrebbero avuto un occhio di riguardo dicendo “è il mio asset più importante, lo devo proteggere”. Qui no: vediamo che Orlando e Todde pensano di colpire le imprese con un decreto sull'onda dell'emotività di due o tre casi che hanno ben altra origine». Per Bonomi, insomma, il Dl Todde-Orlando anti-delocalizzazione sarebbe «punitivo nei confronti dell'impresa». «Siamo tutti d'accordo che è brutto licenziare con WhatsApp, non è quello il metodo. E' brutto licenziare. Ma nei primi 6 mesi dell'anno, lo ha detto Tridico, abbiamo assunto 400 mila persone in più in Italia, mentre si parlava di 'valanga di licenziamenti' e abbiamo acquisito un 4,8% di crescita del Pil, probabilmente sarà superiore. Stiamo investendo e mi si viene a dire: Faremo questo provvedimento perché non c'è correttezza? Bene, caro Stato mi devi 58 miliardi, inizia a darmeli. Mi parli di chiusure? Non dovevi chiudere diverse partecipate pubbliche che costano a italiani diversi miliardi l'anno? Perché non lo fai? Perche sono poltronifici. Stato, correttezza per correttezza inizia a essere tu corretto», incalza Bonomi. Che ne ha anche per i sindacati: «Sono rimasto colpito di fronte alla possibilità di sedersi a un tavolo e dare una via al Paese» e non averlo fatto, alla possibilità di «rispondere alle due grandi incognite: la salute e le riforme. Abbiamo fallito e mi ci metto anche io anche ma i sindacati hanno fatto un grande errore. Potevamo costruire quello che i nostri padri hanno fatto con la polio, non abbiamo tempo da perdere». L’Italia rilancia Carlo Bonomi «non può permettersi che i distinguo politici e le elezioni amministrative delle prossime settimane facciano deragliare l'azione del governo Draghi». «Sono molto preoccupato – insise – che in autunno l'attenzione del governo sulle riforme venga rallentata». «Temo l'azione dell'esecutivo possa venire fermata ma non ce lo possiamo permettere per impegni presi in Europa sul Pnrr e perché è un'occasione storica che non possiamo fallire se vogliamo creare uno stato moderno, efficiente e inclusivo».