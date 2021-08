Letta. “Non si può licenziare via Whatsapp. Estendere Green Pass più possibile”

«Situazioni assurde come quella della Gkn non sono possibili, il licenziamento via whatsapp è incompatibile con lo spirito della nostra Costituzione». Così Enrico Letta alla pre-Agorà oggi a Belluno. Non solo aggiunge il segretario Dem, «noi abbiamo bisogno di pensare con una nuova bussola cosa vuol dire attrarre investimenti. Lo dico al mondo delle imprese: nessuno di noi è contro gli imprenditori, siamo a favore degli imprenditori che hanno a cuore l'impresa, il territorio e i lavoratori, la crescita, la crescita del territorio e lo sviluppo. In tutta l'Ue si sta ridiscutendo attorno questi temi. Ci sono situazioni assurde» e «non è possibile il licenziamento via WhatsApp, è incompatibile con lo spirito della nostra costituzione repubblicana». Poi su Green Pass, spiega, «il nostro Paese deve fare tesoro dell'esperienza dei mesi scorsi e dell'anno scorso, non si può sbagliare. Oggi abbiamo uno strumento in più, il green pass, le vaccinazioni: bisogna che sia esteso al maggior numero di attività. Solo così saremo in grado di dare libertà alle attività e alle persone».

