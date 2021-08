Amatrice, Draghi depone una corona d'alloro al monumento delle vittime del terremoto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è arrivato ad Amatrice in elicottero verso le 10. Al suono della tromba suonata da un carabiniere che ha intonato il Silenzio, il premier ha deposto una corona d'alloro al monumento delle vittime del terremoto, nel parco don Minozzi della cittadina laziale che fu distrutta dalla scossa di magnitudo 6 la notte del 24 agosto 2016. Come ricorda la lapide sotto il monumento di travertino, le vittime di Amatrice sono state 237 sulle 299 complessive.

A seguire la cerimonia anche rappresentanti delle istituzioni tra cui il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Sono cominciate così le cerimonie per il quinto anniversario del sisma che ha travolto anche i paesini di Accumuli, in provincia di Rieti come Amatrice, e di Arquata sul Tronto (Ascoli Piceno).

Il premier, insieme alle altre autorità, ha partecipato poi alla messa celebrata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, nel campo sportivo vicino. «Anche quest'anno abbiamo attraversato la notte per arrivare alle 3:36 quando 5 anni fa la terra ha tremato, le case sono state capovolte e le vite spezzate. Un esercizio duro, faticoso che richiede l'attesa e la rinuncia del sonno, ma la memoria dei nostri cari non può restare un esercizio astratto e disincantato. Richiede un coinvolgimento fisico, mentale e spirituale perché il dolore è sempre vivo e non sopporta di essere esorcizzato in altro modo. L'unico antidoto al dolore è l'amore», ha detto il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili durante l'omelia.

Subito dopo la cerimonia, che si è conclusa con un pensiero ai parenti delle vittime, Draghi si è soffermato brevemente a parlare con qualche residente, e dopo un saluto istituzionale alle autorità locali ha lasciato Amatrice.