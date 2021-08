A Santa Margherita si apre il G20 delle donne, Draghi: “Difendere i loro diritti ovunque nel mondo”

A Santa Margherita è il giorno del G20 delle donne: «E' la prima volta nella storia del G20 che si organizza una conferenza speciale sul tema dell'empowerment femminile, per volontà della presidenza italiana, che lo ha posto da subito come uno degli asset fondamentali per l'azione del nostro Governo», ha sottolineato il ministro delle Pari opportunità Elena Bonetti.

Due i grandi temi sul tavolo della Conferenza ospitata dal Grand Hotel Miramare: «Stem, competenze finanziarie e digitali, ambiente e sostenibilità» (nella sessione di lavori del mattino) ed «empowerment lavorativo ed economico e armonizzazione dei tempi di vita» (nel pomeriggio). Con il dibattito internazionale incalzato dalla caduta del governo afghano e dal ritorno del regime talebano, dalle dirette conseguenze sulla condizione delle donne afghane, l'attesa è poi che l'attenzione vada anche sull'attualità. Afghanistan, dunque. Ricordando che al G20 partecipano tra gli altri tutti gli interlocutori di queste ore (salvo lo stesso regime afghano): dagli Usa al Regno Unito, dall'Unione europea a Cina, Russia e Turchia, oltre naturalmente all'Italia, che è anche alla presidenza del forum del G20 in questo 2021.

Il saluto del premier



«Il G20 deve fare tutto il possibile per garantire che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all'istruzione. Le conquiste raggiunte negli ultimi vent'anni devono essere preservate». Lo scrive il presidente del Consifglio Mario Draghi in un messaggio inviato al G20. «Ci vogliono misure concrete sul lavoro: ogni talento femminile sprecato è una perdita per tutti. Si rischia di tornare indietro di 20 anni, le conquiste vanno preservate»«La riunione odierna - ha sottolineato il premier - è stata resa ancora più urgente dalla crisi in Afghanistan. Non dobbiamo illuderci: le ragazze e le donne afghane sono sul punto di perdere la loro libertà e la loro dignità, di tornare alla triste condizione in cui si trovavano vent'anni fa. Rischiano di diventare ancora una volta cittadine di seconda classe, vittime di violenza e di discriminazioni sistematiche, soltanto per il fatto di essere donne».

Il mondo a Santa Margherita

Nella cittadina ligure sono attesi i ministri responsabili per le Pari opportunità dei Paesi membri e di quelli ospiti. Oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali (Un Women, Oil, Ocse). «Obiettivo del G20», ha spiegato Bonetti, «deve essere valorizzare il protagonismo delle donne nelle nostre società a partire dai temi della formazione, ma anche una valorizzazione maggiore e compiuta nel mondo del lavoro, in particolare con un accento sull'imprenditoria femminile». Il Governo Draghi «a partire da settembre attiverà il Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, per stimolare la nascita di start up e imprese sostenibili guidate da donne», ha annunciato intanto la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde.

I risultati della discussione saranno poi portati all'attenzione dei leader del G20 in vista del vertice di Roma del 30 e 31 ottobre.