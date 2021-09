Draghi: “Dai No Vax violenti atti vigliacchi e odiosi”. Bianchi: “Se in classe tutti vaccinati, via le mascherine”

“Vaccini, scuola, economia, politica estera. Ecco i punti principali che abbiamo affrontato oggi». «La campagna vaccinale prosegue spedita, entro fine settembre avremo la copertura dell’80% del vaccinio». Sono le prime battute del premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri della mattinata. Poi il premieri Draghi si è soffermato sugli atti di violenza dei No Vax: «Atti odiosi e vigliacchi, e non voglio soffermarmi di più». Sono 78 milioni le dose di vaccino somministrate. «Gli italiani hanno creduto nella scienza» dice il premier. «Vaccinarsi è un segno di grande responsabilità verso chi ci circonda».

Draghi: "Odiosa e vigliacca violenza No Vax. Piena solidarietà a chi è stato colpito"

Draghi poi è stato tranchant su terza dose e obbligo vaccinale (quando i farmaci non saranno più “emergenziali”). Ad una doppia domanda su obbligatorietà e necessità della terza dose ha risposto così: «Rispondo con un sì ad entrambe le domande». Sulla questione vaccini è interventuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza: «Il segnale più bello sta arrivando dia più giovani con un numero di vaccinazioni molte elevato». E’ una sorta di conferma, che rafforza il pensiero del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: «Nelle classi in cui tutti i ragazzi sono vaccinati si potranno togliere le mascherine: si potrà tornare a sorridere».

Poi ancora sui vaccini, Speranza sottolinea «che sono l’unico strumento per affrontare la pandemia». E precisa: «Ci arrivano segnali da ogni parte del mondo che sono sicuri ed efficaci».

Vaccinazione immediata per tutti i migranti

Il presidente del Consiglio ha toccato un altro tema caldo, a proposito di vaccini e integrazione. «Saranno vaccinati tutti i migranti all’arrivo».

Draghi: "Il Green pass sarà esteso". E a Salvini: "Chiarimento spetta ai partiti, il governo va avanti"

La ripresa del Paese

Ma sono anche altre le questioni sollevate nel corso della conferenza stampa da Draghi. Due osservazioni, in particolare, da parte del premier. Le cifre sull’economia sono alte «e l’Italia non li vedeva da decenni. Questo è un grande rimbalzo. Chi è caduto di più rimbalza di più. La vera sfida è sui prossimi trimestri: dobbiamo mantenere crescita più elevata rispetto al periodo pre pandemia». E ancora: «Come sapete l'economia continua a crescere anche molto più delle aspettative, basta vedere le cifre previste dal Mef a marzo, questo ci dà incoraggiamento e anche il mercato del lavoro va bene».

Sul tavolo questioni “calde” e da tempo in agenda. Ma l’attenzione era rivolta in particolar modo alla questione Green Pass dopo l’allungo, ieri in Commissione, di Claudio Borghi e altri due deputati del Carroccio che hanno votato per la soppressione del Green Pass insieme alle opposizioni (Fdi e i grillini fuoriusciti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi). Un allungo che non è piaciuto a Pd e M5s, partiti della maggioranza di governo. Sul punto, in mattinata, la Lega ha chiarito che non ci sarebbe stata alcuna telefonata di chiarimento tra il premier e Salvini, spiegando che i rapporti tra i due «erano e rimangono più che cordiali, e nei prossimi giorni si rivedranno per concordare e organizzare l'impegnativa agenda di riforme per l'autunno, da quella della Pubblica Amministrazione a quella degli appalti, dalla riforma fiscale a quella previdenziale». Draghi ha specificato che «c’è l’rientamento all’estnsione del Green Pass» ma che sarà uno dei temi di «una cabina di regia come ha chiesto Salvini».

Politiche attive del lavoro

«Siamo in un perioodo di profonda transizione. Il governo dovràò avere una visione industriale per riaddestrare lavoratori nei vari settori».

Un punto riguarda poi la politica estera (Drgahi è atteso in serata a Marsiglia da Macron) e la crisi in Afghanistan: «E’ il futuro immediato sul quale dobbiamo convcenbtrarcvi per aiutare gli afghani». Un riconoscimento particolare da parte del premier alle forze militari per «l’evacuazione e la ricollocazione che sono state determinanti ed esemplari».

Il tema scuola

Ribandendo la necessità di riportare i ragazzi in presenza per le scuole da parte di Draghi, ha paralto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: «Abbiamo messo a ruolo 59 mila insegnanti, il triplo dell’anno scorso».

Scuola, Bianchi: "No mascherine in classi di tutti vaccinati. Torneremo a sorridere insieme"

Sulla ministra Lamorgese

Poi Draghi ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro del ministro Lucaia Lamorgese: «Ha lavorato bene, il problema migranti è complesso e difficile. Abbiamo avuto anni comn numeri peggiori».

Le altre questioni in programma

Sul tavolo, però, diversi temi: dalle misure urgenti di protezione civile (l’emergenza incendi, ad esempio, è diventata tale dopo i fatti di questa estate), al tema giustizia, transizione ecologica e disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (presidenza - infrastrutture e mobilità sostenibili - giustizia - sviluppo economico - sud e coesione territoriale - economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.

Covid, Draghi: "Sì a ipotesi obbligo vaccinale e terza dose per i più fragili"

Alitalia

Nel decreto Infrastrutture approvato in Cdm «si introducono norme che disciplinano la cessione del marchio “Alitalia”, degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre». Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovanni, in una nota.



Stalli rosa, posteggi selvaggi e multe raddoppiate

Gli “stalli rosa”, cioè i parcheggi riservati per le donne in gravidanza, entrano nel Codice della strada e aumentano le sanzioni per chi occupa i parchetti riservati senza autorizzazione. E' quanto prevede il Dl Infrastrutture che è stato approvato oggi dal Cdm.​Tra le modifiche al codice della strada, rileva il Mims in una nota, il provvedimento prevede infatti l'introduzione degli “stalli rosa” dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, e la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico. Il decreto prevede poi un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato: ad esempio, vengono raddoppiate le multe per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità e la nuova sanzione sarà compresa tra 168 e 672 euro. Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all'interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree perdonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.