“Governo forte e stabile, dico sì all’obbligo vaccinale”

BOLOGNA. «Il governo è stabile, Draghi è una grande carta che l'Italia può giocare all'estero». Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni non è preoccupato dalle fibrillazioni nella maggioranza degli ultimi giorni. Intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini alla Festa nazionale dell'Unità a Bologna, l'ex premier si schiera a favore dell'obbligo vaccinale e parla del Green Pass, come «un successo europeo».

Sui No Vax aggiunge: «La cosa fondamentale è non dar loro diritto di cittadinanza politica». Sulle vicende italiane, il commissario europeo preferisce non entrare direttamente, ma interpellato sul reddito di cittadinanza, spiega: «Se modificarlo lo decideranno i partiti. Ma forme di contrasto alla povertà ne esistono in quasi tutti i Paesi, il mio governo le aveva già introdotte. Dire che se ne possa fare a meno è un errore micidiale».

Proprio dagli uffici guidati da Gentiloni vengono approvati i progetti legati ai fondi del Recovery Plan, così arriva un appello: «Finora abbiamo dato in totale 48 miliardi di euro a dieci Paesi, all'Italia ne sono andati 25. È una buona notizia, ma comporta una grande responsabilità», ovvero il rispetto dei temi programmati e l’approvazione delle riforme. Per l'erogazione «dei prossimi 25 miliardi che l’Italia probabilmente chiederà a dicembre, la commissione verificherà che gli obiettivi previsti da qui a dicembre, che sono 51 per quanto riguarda il Piano di Recovery italiano, siano stati raggiunti, quanti, quali. Discutiamo e vediamo».

Gentiloni è stato anche ministro degli Esteri e necessariamente l’intervista parte dalla crisi afghana: «In Afghanistan c'è stata una fine disastrosa, la missione è durata troppo, ma questo non significa abiurare le ragioni per la quale nacque: combattere il terrorismo, non esportare la democrazia».

Sui profughi, il commissario invita i Paesi a «non nascondersi dietro a Viktor Orban e all’unanimità. Cerchiamo di lavorare perché un’accoglienza legale e ragionevole dei rifugiati afghani sia possibile».

In chiusura, Gentiloni manda – siamo alla Festa dell'Unità – un messaggio di sostegno chiaro al segretario del Pd: «Enrico Letta va sostenuto e ringraziato, sembra una banalità, ma chi guida il partito va tenuto al riparo dal fuoco amico, che ha colpito molti dei leader del passato».