Vaccini, Zaia: “Decidere l’obbligatorietà è una sconfitta sociale”

«Decidere l'obbligatorietà dei vaccini è una sconfitta sociale». Parole dure, quelle del presidente della regione Veneto Luca Zaia all'indomani della conferenza stampa del premier Draghi. «Faccio un appello al governo, che si decida velocemente per la terza dose, il prima possibile» ha aggiunto Zaia, «il 21 settembre inizia l'autunno e se è sì per la terza dose e per i fragili, vuol dire che dobbiamo fare il focus sulla case di riposo, e per noi sono 30 mila ospiti. Esorto tutti coloro che non appartengono alle categorie fragili di farlo adesso, perché se parte la terza dose, e dalle parole del presidente Draghi lo sarà, tutti gli altri vanno in coda ai fragili».

E sempre in merito all’ipotesi dell'obbligo vaccinale, Zaia ha proseguito: «Immagino, ma non ho elementi, che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali. Del resto abbiamo già 11 vaccini che in via teorica sono obbligatori, perché c'è sempre qualcuno che non vuol farseli. Noi veneti siamo l'unica comunità che in 10 anni ha gestito l'accesso volontario ai vaccini, e non obbligatorio. A livello internazionale non mi risulta che ci sia un Paese dove è obbligatoria la vaccinazione contro il Covid». Poi, la stoccata: «Il dibattito è segno dei tempi: arrivare all'obbligatorietà è una sconfitta sociale per un Paese, vuol dire che non c'è una presa di coscienza. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo cercando di gestire la campagna nell'ambito della volontarietà, e ci siamo riusciti, perché è giusto provare a far qualcosa che sia rispettosa delle opinioni di tutti», ha concluso.

Infine il tema dei tamponi gratuiti. «Ci sono cittadini che comunque non possono vaccinarsi, e che se vogliono andare al ristorante deovno farselo, è un'area 'grigia' che ha diritto a una risposta. Se serve invece a bypassare il vaccino o il Green pass, è un'altra cosa». «Noi - ha proseguito - siamo quelli che hanno fatto tanti tamponi gratuiti in un periodo in cui nessuno veniva a farli, ma per monitorare la circolazione del virus. Ma questo non c'entra col Green pass. Abbiamo sospeso la gratuità - ha concluso - quando il Green pass ha fatto 'schizzare' l'accesso ai tamponi».E a proposito di Green Pass, Zaia ha chiuso così. «Io ce l’ho»