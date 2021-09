Comunali, stop alla presentazione delle liste: a Roma 21 candidati sindaco, a Napoli lite nella sede Fdl

ROMA. Sono 21, a quanto si apprende, i candidati sindaco di Roma che hanno depositato le firme presso la Commissione deputata. La chiusura dei termini era fissata questa mattina alle ore 12. Trentanove in totale le liste collegate alle candidature, di cui 20 solamente a sostegno dei quattro principali contendenti: Virginia Raggi del M5s (6), Carlo Calenda come civico (1), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (7), Enrico Michetti per il centrodestra (6). In totale, dunque, sono circa 2mila i nomi nelle liste per l'Assemblea Capitolina.

Torino

Trenta liste a sostegno di tredici candidati. Questo il bilancio per gli aspiranti sindaco di Torino. Ma per essere certi che tutti siano stati ammessi bisogna aspettare le prossime ore che si concluda la verifica di eventuali irregolarità nei documenti e nelle liste presentate. A sostegno del candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, sono state presentate le liste Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1, Lista Civica per Lo Russo e Torino Domani. Sette quelle a sostegno di Paolo Damilano, appoggiato dal centrodestra: Torino Bellissima, Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Fratelli d'Italia, Sì Tav Sì lavoro, Progresso Torino. Valentina Sganga è sostenuta dalle liste M5s ed Europa Verde. Per Angelo D'Orsi corrono: Potere al Popolo, Partico Comunista Italiano e Sinistra in Comune, che raggruppa Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DemA e Torino Ecosolidale. Partito Comunista e Torino Città Futura candidano Greta Giusi Di Cristina. Roberto Salerno è il candidato di Mat - Movimento Ambientalista Torino. Ivano Verra è sostenuto da Italexit e Noi Cittadini. Paolo Alonge corre per la lista 3V (Vaccini vogliamo verità). Lorenzo Varaldo è appoggiato da Divieto di Licenziare. Davide Betti Balducci con le liste Partito Gay e Partito Animalista Italiano. Massimo Chiesi è il candidato del Partito Comunista dei Lavoratori. Ugo Mattei è sostenuta da Futura Torino. Ultimo a presentare la candidatura, poco prima della chiusura, è Emilio Mazza con la lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee.

Si è chiusa a Milano la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Agli uffici di via Larga, sede dell'anagrafe cittadina, sono arrivate 28 liste in tutto, mentre sono 13 i candidati a sindaco. Tra loro c'è il sindaco uscente e ricandidato del centrosinistra Beppe Sala, che ha otto liste a suo sostegno: quella del Pd, Volt, la lista civica Beppe Sala Sindaco, Milano Radicale, Riformisti con Sala, Milano in salute, Europa Verde, Milano Unita. Per quanto riguarda il centrodestra il candidato sindaco Luca Bernardo è sostenuto dalla lista della Lega per Salvini Premier, Forza Italia, la lista civica Luca Bernardo, Milano Popolare, Fratelli d'Italia, Partito Liberale Europeo. Il Movimento 5 stelle ha presentato la lista che vede come candidata la manager Layla Pavone. Sono tre invece i candidati sindaci che si rifanno alla galassia della sinistra radicale: Natale Azzaretto con la lista del Partito comunista dei lavoratori, Pascale Alessandro Fabio con il Partito Comunista, Marco Muggiani con il Pci. C'è poi la lista di Potere al Popolo che ha come candidata sindaca Bianca Miriam Tedone. Il candidato sindaco della sinistra Gabriele Mariani è appoggiato dalle liste Milano in Comune e dalla lista Civica Ambientalista. I socialisti hanno presentato le liste Socialisti di Milano e Milano Liberale con il candidato sindaco l'ex assessore comunale Giorgio Goggi, c'è poi la lista del Partito Gay il cui candidato sindaco è Mauro Festa. Tra i candidati sindaci c'è anche un no vax, Teodosio De Bonis della lista del Movimento 3V. C'è poi Gianluigi Paragone con due liste, Milano Paragone sindaco e Grande Nord. C'è infine la lista Milano inizia qui con candidato sindaco Bryant Biavaschi.

Napoli

Sono volate parole grosse e si è arrivati anche alle mani nella sede di FdI a Napoli, stando a quanto racconta il consigliere regionale e comunale, Marco Nonno, che si è presentato alla consegna della lista con la maglia sporca di sangue e ha accusato l'ex consigliere regionale Pietro Diodato di avere una condotta riprovevole, annunciando una denuncia nei suoi confronti. «Diodato sosteneva di non essere adeguatamente sostenuto dal partito ed è andato dal candidato sindaco, Catello Maresca, per chiedere di essere candidato in una sua civica - dice Nonno - non essendo riuscito nel suo tentativo è tornato da noi, ma a quel punto gli abbiamo detto che non c'era più lo spazio per una sua candidatura». In segno di ripicca, prosegue Nonno, «ha cercato di rubare alcuni documenti relativi alle candidature e di scappare via con questo faldone». A quel punto, «lo abbiamo fermato e nel tentativo di recuperare il faldone sono stato colpito da una sua gomitata. Provvederò certamente a denunciarlo».

Diodato racconta la sua versione attraverso un post su Facebook: «Sono stato aggredito nella sede di Fratelli d'Italia con una testata che mi ha spaccato la fronte, da quel delinquente di Marco Nonno, che voleva impedire la mia candidatura al consiglio comunale e quella dei miei amici nelle municipalità - scrive - spalleggiato da alcuni personaggi “palestrati”, utilizzati per la bisogna, ha trasformato la sede del mio partito in un covo personale per imporre la sua legge con la violenza». Diodato spiega di essere quindi «scappato, per rifuggiarci con i miei sotto le insegne della legalità di Catello Maresca. E con lui, senza alcuna paura combatteremo la buona battaglia». «A Napoli - conclude - in questo momento Fratelli d'Italia non è un luogo sicuro per le persone perbene. Pur sapendo che la stragrande maggioranza è costituita da persone perbene, ma è vittima del terrore che esercita questo soggetto». Poi, posta una fotografia davanti un manifesto di Maresca.



* In aggiornamento