Cernobbio, Salvini: “No all’obbligo vaccinale, restiamo nel governo”. Meloni: “Difendiamo gli interessi degli italiani”

ROMA. «Il confronto con Draghi è settimanale, più volte a settimana, ci confrontiamo e calibriamo e abbiamo sempre trovato la sintesi, la Lega è leale al governo ma ci sono alcuni punti che non contrattili: l'obbligo vaccinale tout court per tutta la popolazione italiana non siamo e non saremo mai d'accordo», afferma il segretario della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento a Cernobbio. Il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si sono abbracciati davanti alle telecamere prima di lasciare il Workshop Ambrosetti di Cernobbio. «Sono prove tecniche di governo», hanno commentato prima di lasciarsi.



Aggiunge il leader del Carroccio: «Bisogna andare avanti con la campagna informativa, mettere in sicurezza gli anziani, bisogna continuare a mantenere buonsenso ed equilibro. Non penso ci sia la necessità di intervenire con ulteriori costrizioni o limitazioni. Gli italiani stanno rispondendo con estremo buonsenso e intelligenza, non penso servano ulteriori limiti se i vaccini funzionano come credo e spero. Farò a breve la seconda dose, dovremmo passare un autunno tranquillo. Io sono vaccinato, quindi confido che io abbia fatto qualcosa di utile per la mia e l'altrui salute».La mia scelta da 48enne libero, da cittadino che vive in un paese libero, di vaccinarmi non mi dà diritto di imporre la mia scelta a qualcun altro, molto semplicemente questo. I governatori della Lega sconsigliano l'obbligo perché allontana, preoccupa, disincentiva, la spiegazione e l'accompagnamento sortiscono invece risultati migliori».

Rispetto a Giorgia Meloni «abbiamo fatto una scelta diversa sul governo», evidenzia il leader del Carroccio nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. «Abbiamo fatto due scelte in cui crediamo, faticose per entrambi. L'una stando fuori con pieno diritto, l'altra preferendo stare dentro, facendo ragionamento di ricostruzione nazionale. Non dico quale sia giusta e sbagliata, saranno i fatti e gli italiani a giudicarlo». Afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «C'è la necessità di un sistema presidenziale alla francese per risolvere il problema della debolezza della politic». In questo curioso dibattito italiano, se chiedi di difendere l'interesse nazionale italiano nel contesto europeo diventi antieuropeista. Ci sono nazioni come Francia e Germania considerate grandi europeiste e che difendono i loro interessi»



Rivolgendosi al segretario del Enrico Letta, Giorgia Meloni ha aggiunto: «Enrico, gli eurobond è la Germania che non li ha voluti fare fino ad ora. Noi li chiedevamo. L'Italia in questo tempo ha spesso rinunciato a difendere i suoi interessi. C'è un altro modo di stare in Ue». E prosegue: «Abbiamo pagato la debolezza della politica di fronte ad alcune grandi concentrazioni economiche. Lo abbiamo visto con le privatizzazioni, che sono diventate regali milionari, con le concessioni autostradali. Lo abbiamo visto con alcuni regali al sistema bancario, cito la vicenda Mps».

«Non ho ancora gli elementi per dire se Fratelli d'Italia voterebbe Draghi come presidente della repubblica. È una persona di grandissima autorevolezza ma il punto è ancora capire se intende utilizzarla per difendere l'interesse nazionale in Europa oppure no.Sicuramene a favore di Draghi è il fatto che è ragionevole ritenere che se andasse al Quirinale sarebbe più facile arrivare a delle elezioni anticipate quindi dare a questa nazione un governo con un forte mandato popolare, una visione chiara- osserva la leader di Fratelli d’Italia-.Oltre alle elezioni anticipate che per noi sono un faro, non ho altri altri elementi sufficienti per dire se Fratelli appoggerebbe Draghi per l'eventuale corsa al Quirinale».